Realme 6s fiyatı ve özellikleri duyuruldu!

Bugün itibarıyla yapılan Realme X3 SuperZoom tanıtım etkinliğinde sürpriz olarak duyurulan Realme 6s modelinin fiyatı ve özelliklerine yakından bakalım.

Realme 6s fiyatı ve özellikleri

Realme 6s geçtiğimiz Nisan Ayı’nda duyurulan Realme 6 modelinin daha uygun fiyatlı ve mütevazi özelliklere sahip bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni model FHD+ çözünürlüklü 90 Hz yenileme hızına sahip ve 6,5 inç boyutlu bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Realme 6s’in sahip olduğu LCD panel, Gorilla Glass 3 teknolojisi ile üretilen bir cam tarafından korunuyor. Pil tasarrufu amacıyla değişken yenileme hızları sunabilen ekran ihtiyaç olmadığı zamanlarda 60 Hz hızında yenileniyor.

Arka kısmında dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olan 6s modeli, ana kamera olarak 48 MP çözünürlüklü ISOCELL GW1 sensörünü kullanıyor. Bu kameraya 8 MP ultra geniş (119°), 2 MP derinlik algılayıcı ve 2 MP makro lens eşlik ediyor. Cihazın sahip olduğu özçekim kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde ve ekranın sol üst köşesinde bulunan delik içinde yer alıyor. Realme 6s ön ve arka kameralarında “Portre” ve “Gece Modu” özellikleri sunuyor. Aynı zamanda 120 FPS ağır çekim video çekim yeteneği de cihazın kameralarında mevcut. 4K çözünürlüğe kadar videolar çekebilen Realme 6s, FHD çözünürlüğe kadar olan çekimlerde elektronik sabitleme özelliği sunabiliyor.

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Realme 6s işlem gücünü MediaTek Helio G90T yonga setinden alıyor. 12 nm üretim sürecine sahip olan yonga seti 8 çekirdeğe ve Mali-G76 grafik işlemcisini bünyesinde barındırıyor. Cihaz 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasiteli tek versiyon ile satışa çıkacak. Depolamayı arttırmak isteyecek kullanıcılar için cihazda bir mikroSD kart yuvası bulunuyor.

Batarya kapasitesi 4,300 mAh olan Realme 6s, 30W gücünde hızlı şarj destekliyor. Hızlı şarj ile %0’dan %100 seviyesine 60 dakikada gelebildiği iddia edilen batarya, 30 dakika içinde %70 seviyesinde şarj edilebiliyor. 6s modeli diğer markalarda bulunan 15W gücünde hızlı şarj ve powerbank cihazlarınada destek veriyor. USB-C arayüzü ile şarj ve veri aktırımı sağlayan model 3,5 mm kulaklık girişine de sahip.

Şu an için firmanın internet sitesinde “Eclipse Black (Siyah)” renk ile listelenen model 200 € fiyat etiketi ile duyuruldu. Realme 6s, 15 Haziran’dan itibaren satışta olacak. Cihazın ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor.