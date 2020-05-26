Akıllı Telefonlar
Realme 6s fiyatı ve özellikleri duyuruldu!
Bugün itibarıyla yapılan Realme X3 SuperZoom tanıtım etkinliğinde sürpriz olarak duyurulan Realme 6s modelinin fiyatı ve özelliklerine yakından bakalım.
Realme 6s fiyatı ve özellikleri
Realme 6s geçtiğimiz Nisan Ayı’nda duyurulan Realme 6 modelinin daha uygun fiyatlı ve mütevazi özelliklere sahip bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni model FHD+ çözünürlüklü 90 Hz yenileme hızına sahip ve 6,5 inç boyutlu bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Realme 6s’in sahip olduğu LCD panel, Gorilla Glass 3 teknolojisi ile üretilen bir cam tarafından korunuyor. Pil tasarrufu amacıyla değişken yenileme hızları sunabilen ekran ihtiyaç olmadığı zamanlarda 60 Hz hızında yenileniyor.
Arka kısmında dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olan 6s modeli, ana kamera olarak 48 MP çözünürlüklü ISOCELL GW1 sensörünü kullanıyor. Bu kameraya 8 MP ultra geniş (119°), 2 MP derinlik algılayıcı ve 2 MP makro lens eşlik ediyor. Cihazın sahip olduğu özçekim kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde ve ekranın sol üst köşesinde bulunan delik içinde yer alıyor. Realme 6s ön ve arka kameralarında “Portre” ve “Gece Modu” özellikleri sunuyor. Aynı zamanda 120 FPS ağır çekim video çekim yeteneği de cihazın kameralarında mevcut. 4K çözünürlüğe kadar videolar çekebilen Realme 6s, FHD çözünürlüğe kadar olan çekimlerde elektronik sabitleme özelliği sunabiliyor.
İlginizi çekebilir: Realme X3 SuperZoom fiyatı ve özellikleri duyuruldu!
Realme 6s işlem gücünü MediaTek Helio G90T yonga setinden alıyor. 12 nm üretim sürecine sahip olan yonga seti 8 çekirdeğe ve Mali-G76 grafik işlemcisini bünyesinde barındırıyor. Cihaz 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasiteli tek versiyon ile satışa çıkacak. Depolamayı arttırmak isteyecek kullanıcılar için cihazda bir mikroSD kart yuvası bulunuyor.
Batarya kapasitesi 4,300 mAh olan Realme 6s, 30W gücünde hızlı şarj destekliyor. Hızlı şarj ile %0’dan %100 seviyesine 60 dakikada gelebildiği iddia edilen batarya, 30 dakika içinde %70 seviyesinde şarj edilebiliyor. 6s modeli diğer markalarda bulunan 15W gücünde hızlı şarj ve powerbank cihazlarınada destek veriyor. USB-C arayüzü ile şarj ve veri aktırımı sağlayan model 3,5 mm kulaklık girişine de sahip.
Şu an için firmanın internet sitesinde “Eclipse Black (Siyah)” renk ile listelenen model 200 € fiyat etiketi ile duyuruldu. Realme 6s, 15 Haziran’dan itibaren satışta olacak. Cihazın ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola RAZR 2 ile ilgili bazı teknik özellikler sızdırıldı
Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Motorola, ilk katlanabilir telefonu olan RAZR’ı piyasaya sundu. Bunun üzerinden uzun bir zaman geçmeden RAZR 2 modelinin de piyasaya sürüleceğini belirten Motorola, yeni katlanabilir cihazı için çalışmalara devam ederken; bazı detaylar şimdiden sızdırıldı. Bize kalırsa, RAZR 2 ile ilgili sızdırılan detaylar, cihazdan beklentilerimizin düşmesine yol açacak kadar hayal kırıcı durumda.
İlginizi çekebilir: Motorola Razr 2, Eylül ayında gelebilir
Motorola RAZR 2 ile ilgili ilk sızıntılar neler
İlk RAZR modeli, Snapdragon 710 ile gelmesine rağmen, yüksek bir fiyat ile satışa sunulmuş idi. Hatta RAZR’ın rakibi olan Galaxy Z Flip, Snapdragon 855+ ile satışa sunularak; 2 model arasında ciddi anlamda performans farkı oluşmasını sağlamıştı. Motorola RAZR 2 için bu durum değişir mi diye bekler iken; RAZR 2’de de amiral gemisi bir işlemci kullanılmayacağını duyunca, beklentimizi bu sefer fiyatın daha düşük olması yönünde belirlememiz gerektiğine karar verdik. Eğer fiyat yeniden 1400 Dolar seviyelerinde olur ise, bu durumda bizce RAZR 2 ölü doğacak bir model olabilir.
Dedikodulara göre, Motorola RAZR 2 modelinde kullanılacak olan işlemci, Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemcisi olacak. Snapdragon 765, kötü bir işlemci olmasa da; bu demek oluyor ki RAZR 2, kendisinden çok daha önce piyasaya çıkan ve Qualcomm’un Snapdragon 855+ işlemcisini barındıran Samsung Galaxy Z Flip ile performans anlamında boy ölçüşemeyecek. Bu noktada, Motorola’nın odaklanması gereken parametre ise “fiyat” olacak.
Motorola RAZR 2 için beklenen Ram değeri ise 8 Gb olarak belirtiliyor; ek olarak da cihaz, 256 Gb dahili depolama kapasitesi ile desteklenecek. Batarya kapasitesi ise, 2845 mAh olarak karşımıza çıkacak. Z Flip’te ise bu değer, 3300 mAh. Üzgünüz ki muhtemelen RAZR 2’nin bataryası ile bir günü çıkarabilmek çok zor olacak. Kamera tarafında ise, 48 Mp ISOCELL Bright GM1 sensör bulunması bekleniyor. Arka tarafta bu kameraya ek başka bir kamera donanımı ise beklenmiyor. Ön tarafta ise 20 Mp özçekim kamerası bulunması bekleniyor. İşletim sistemi olarak ise cihaz, doğrudan Android 10 ile sunulacak. RAZR 2’nin ilk olarak Çin ve Kuzey Amerika pazarında satışa sunulması bekleniyor.
Belki de cihaz nihai halini almadan bazı teknik özelliklerde değişiklikler gerçekleşecektir; fakat bizce mevcut teknik donanım ile, uygun fiyatlı bir katlanabilir cihaz sunulamaz ise RAZR 2 için işler çok zor olacak. Siz RAZR 2 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Realme X3 SuperZoom fiyatı ve özellikleri duyuruldu!
Uzun zamandır farklı sızıntılarla gündeme gelen Realme X3 SuperZoom modelinin fiyatı ve özellikleri bugün itibarıyla yapılan tanıtım etkinliğinde duyuruldu. Gelin modelin duyurulan fiyat ve özelliklerine yakından bakalım.
Realme X3 SuperZoom fiyatı ve özellikleri
Ekran
Realme X3 SuperZoom modelinin ekran özellikleri ile başlayacak olursak; model 5,57″ boyutunda 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 1080 x 2400p FHD+ çözünürlüklü IPS LCD ekran 480 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Ekran koruma teknolojisi olarak Gorilla Glass 5 kullanan ekranın kasaya oranı %90,5 seviyesinde. Söz konusu ekran pil tasarrufu amacıyla değişken yenileme hızlarında da çalışabiliyor. Cihazın çift ön kamerası da ekran üzerinde yer lan delik içinde yer alıyor.
Kamera
X3 SuperZoom, arka kısımda dörtlü bir kamera kurulumu ile geliyor. 64 MP çözünürlüklü, OIS destekli ve geniş açılı ana kamera lensine ek olarak, 8 MP telefoto, 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP makro lens modelin kamera modülünü oluşturuyor. Söz konusu lensler ile 5x optik ve 60x hibrit yakınlaştırma yapmak mümkün. 32 MP çözünürlüklü Sony IMX 616 ve 8 MP 105° ultra geniş açılı ön kamera da gece modu desteği ile geliyor.
Kamera yazılımı da öne çıkarılan cihazda “Nightscape 4.0″ adında bir otomatik ve Pro gece modu bulunuyor. Aynı zamanda 4 dakikaya kadar uzun pozlamalar için bir “Tripod Modu”, X3 SuperZoom modeli ile sunuluyor. Video tarafında 4K 30 FPS çekimler yapabilen cihaz, Realme’nin “UIS” adını verdiği elektronik sabitleme teknolojisi ile ağır çekim videolarda dahi sarsıntısız bir deneyim vaadediyor. Bir diğer göze çarpan yazılım özelliği ise “Starry Mod” adında ki gece gökyüzü çekim modu oldu. Bu özellik ile yıldızların net şekilde fotoğraflanabileceği Realme tarafından duyuruldu.
İlginizi çekebilir: Realme X50 Pro Player Edition, resmi olarak duyuruldu!
Performans
Performans tarafında geçtiğimiz yılın üst seviye Snapdragon 855+ yonga setinden güç alan Realme X3 SuperZoom modeli 5G ağlarını desteklemiyor. Depolama tarafında UFS 3.0 hızında çalışan 256 GB kapasiteye sahip olacak olan model, 12 GB RAM ile gelecek. Firma, “Liquid Cooling System” adındaki soğutma sistemi ile X3 SuperZoom’un diğer SD 855+ yonga setli cihazlardan daha yüksek performans göstererek Antutu’dan 517,743 puan aldığını duyurdu. Cihaz kutusundan Android 10 temelinde çalışan Realme UI arayüzü ile çıkacak. X3 SuperZoom’un 4.200 mAh kapasiteli bataryası, 30W gücünde hızlı şarj desteği ile %0’dan %100 şarj seviyesine 55 dakikada ulaşabilecek. X3 SuperZoom modeli, kasanın yan çerçevesinde bulunan güç tuşunu, aynı zamanda parmak izi okuyucu sensörü olarak kullanıyor. Realme söz konusu parmak izi okuyucunun 0.3 saniyede okuma gerçekleştirebileceğini söylüyor.
Fiyat
2 Haziran’dan itibaren global olarak satışa çıkacağı duyurulan Realme X3 SuperZoom, “Glacier Blue (Mavi)” ve “Arctic White (Beyaz)” olmak üzere 2 renk seçeneği ile satışa çıkacak. Cihazın fiyatı ise 500 € olarak duyuruldu.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 serisinin teknik özellikleri belli oldu!
Oppo’nun kamera alanında yetenekli akıllı telefon serisi Reno, kısa süre sonra dördüncü jenerasyonuna kavuşacak. Oppo Reno 4 serisiyle ilgili detaylar her geçen gün biraz daha netleşirken, cihazların teknik özellikleri de önemli ölçüde ortaya çıktı!
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi Band 5 ve yeni şarj aletinin görüntüleri sızdırıldı!
Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro’nun detaylı özellikleri görüntülendi!
Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro olarak iki farklı cihazdan oluşan seri, ufak farklılıklar dışında birbiriyle benzer özellikler barındırıyor. Reno 4 modelinde 6.43 inç boyutunda bir ekran bulunurken, Pro sürümünde ise ekran boyutu 6.55 inç düzeyine yükseliyor. Bunun dışında iki cihazın ekranı da Full HD+ çözünürlük ve AMOLED panel taşıyor. Ayrıca Reno 4 Pro modelinde 3D kavisli şelale ekran konseptinin benimsendiği görülüyor.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan Oppo Reno 4 Pro, 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama taşıyacak. Serinin düz versiyonunda ise Snapdragon 765G işlemci korunurken, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama bulunacak.
İki cihazın arasında fark ise kamera tarafında net bir şekilde ortaya çıkıyor. Reno 4 Pro modelinin dörtlü arka kamera paketinde 48 megapiksel çözünürlüklü ve OIS destekli bir ana sensör ev sahipliği yapıyor. 12 megapiksel monokrom, 13 megapiksel telefoto ve ToF sensörleri ise dörtlü kameranın diğer üyeleri oluyor. OIS taşımayan düz versiyonda ise yardımcı kameralar 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik ve ToF sensör olarak değişiyor. Ön kamera tarafında da düz versiyonda 32+2 megapiksellik çift kamera, Pro versiyonda ise 32 megapiksel çözünürlüklü tek sensör yer alıyor.
Haziran ayında tanıtılacak olan cihazların özellikle kamera tarafında ayrıldığı net şekilde görülüyor. Bunun yanı sıra serinin fiyatlandırması ve çıkış tarihi açısından bir bilgi ise henüz bulunmuyor.