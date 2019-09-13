Realme XT, Snapdragon 730G ile güncellenecek!

Realme XT modelinin yeni versiyonu, Snapdragon 730G işlemcisi ve 30W VOOC hızlı şarjla güçlendirilmiş olarak aralık ayında tanıtılacak.

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Realme XT güçlenecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme geçen gün tanıttığı orta seviye telefonunun güncelleştirilmiş versiyonunun belli başlı özelliklerini bir tanıtım posteriyle duyurdu. Pek çok özelliği ortak olan telefonlar işlemci ve kullandıkları hızlı şarj teknolojisinde birbirlerinden ayrılacaklar.

Yeni telefonda baz modelin aksine Snapdragon 712 yerine Qualcomm‘un yeni nesil oyun odaklı orta-üst seviye işlemcisi Snapdragon 730G‘ye yer verilecek. Telefonun adına eklenen 730G takısı da kullanılan işlemciden geliyor. Ayrıca telefonda Realme‘nin kardeş şirketleri Oppo ve OnePlus‘ın bazı cihazlarında da kullanılan 30W VOOC hızlı şarj desteği olacak.