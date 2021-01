Realme X9 Pro Dimensity 1200 ile gelen ilk telefon olacak!

Daha önce de bahsettiğimiz gibi geçen ay Samsung; Android 11 tabanlı One UI 3.0 beta programını Samsung Galaxy M31 cihazları için başlatmıştı. Şirket şimdi ise One UI 3.0 için bir sabit sürüm yayınladı. Böylelikle de Galaxy M31, One UI 3.0 nihai güncellemesini alan ilk orta segment telefon oldu.

M31 cihazlara One UI 3.0 güncellemesi M315FXXU2BUAC yazılım versiyonuyla geliyor. Getirdiği yeniliklerin içerisinde ise 2021 Ocak Android güvenlik yaması da var. Güncellemenin gerektirdiği indirme boyutu ise 400MB olarak karşımıza çıkıyor. Yeni işletim sistemi versiyonuyla beraber Galaxy M31 akıllı telefonlara yeniden düzenlenmiş bir ara yüz ve çeşitli başka özellikler de geliyor.

Samsung Galaxy M31 için Android 11 güncellemesi günlüğüne göz atacak olursak değişimlerle ilgili daha detaylı bilgilere sahip olabiliyoruz. Kısaca özetlersek cihazın görünüşünde kullanışa yönelik düzenlemelerin yanında uygulama performansıyla paralel olarak pil iyileştirmeleri de bu güncellemede yer alıyor. Görünüşteki değişikliklerin dışında ise güncellemede genel olarak kişiselleştirmelerde yenilikler, ana ekranda, kilit ekranında, arama ve mesajlarda daha gelişmiş ve işlevli özellikler, resim ve video çekimlerinde daha geniş işlevler, klavyeye gelen düzenlemeler, ulaşılabilirlik düzenlemeleri ve gizlilik korumaları gibi yenilikler göze çarpıyor.

Galaxy M31 için One UI 3.0 güncellemesi şu anda Hindistan’daki beta kullanıcıları için yayınlanıyor ancak kısa zamanda diğer kullanıcılara da ulaşması bekleniyor.