Akıllı Telefonlar
Realme X9 Pro Dimensity 1200 ile gelen ilk telefon olacak!
Realme X9 Pro, Dimensity 1200 ile piyasaya çıkacak. Amiral gemisi akıllı telefon bu işlemciyle piyasaya çıkan ilk cihaz olacak.
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Realme X9 Pro Dimensity 1200 kullanan ilk cihaz olmaya hazırlanıyor!
MediaTek yeni amiral gemisi işlemcilerini geçtiğimiz günlerde yapılan duyuru ile kullanıcıların beğenisine sunmuştu. 6 nm‘lik Dimensity 1100 ve 1200 modellerini duyuran firma, görünüşe göre yeni işlemcilerine alıcı buldu. Geçtiğimiz günlerde Dimensity 1200 ile alakalı bir fotoğraf paylaşan Realme, yeni amiral gemisi akıllı telefonunda bu işlemciye yer verileceğini duyurdu. Model adı açıklamayan firma, iddialara göre X9 Pro modeli için bu işlemciyi hazırlıyor. Güvenilir kaynaklardan gelen haberler de firmanın bu konuda bir atılım yapacağını doğrular nitelikte.
Amiral gemisi özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmesi beklenen Realme X9 Pro, firmanın 108 MP‘lik arka kameraya sahip ilk akıllı telefonu olmaya hazırlanıyor. 6.4 inçlik OLED ekran ile gelecek akıllı telefon 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Öte yandan akıllı telefonun 12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olması bekleniyor. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca cihazın kullanıcılarına 65 W‘lık hızlı şarj desteği sağlayacağı öğrenildi. Bakalım amiral gemisi akıllı telefon yeni nesil işlemcisi ile beklentileri karşılamayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Vivo Y31 Snapdragon 662 ve 5000mAh pil ile tanıtıldı
Dün Hindistan için Y20G telefonunu tanıtan vivo firması Y serisine yeni bir telefon daha ekliyor ve ilk defa 2015’de 4.7inç’lik ekran ve tek arka kamerasıyla piyasaya sürülen Y31, bu sefer yenilenerek geliyor.
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vivo Y31 (2021) Snapdragon 662 yonga setine sahip olup Android 11 tabanlı Funtouch 11 işletim sistemiyle gelecek. Hafıza alanında ise 6GB RAM barındıran akıllı telefon, 128GB depolama alanına sahip. Bu rakam ise microSD girişiyle beraber 1TB’a kadar çıkabiliyor.
Telefon ekranı ise 6.58inç FullHD+ LCD özellik sunarken ön tarafta 16MP’lik kamera için bir çentik görülüyor. Arkada ise X50 Pro cihazına benzer şekilde üçlü bir kamera takımı karşımıza çıkıyor. Bunlar 48MP ana kamera, 2MP derinlik, 2MP ise makro kamera olarak sıralanıyor. Makro kamera ise 4cm’ye kadar fotoğraf çekmenize imkan tanıyor.
Akıllı telefon, Elektronik Görüntü Sabitleme özelliğini kullanan Ultra Stabil Video moduna sahip. Süper Gece Modu ise fotoğraflardaki bozuklukları yok edebilmek için bir algoritma kullanıyor.
Yan tarafta bir parmak izi okuyucusu barındıran Y31 (2021), 18W şarj destekli 5000mAh pilden gücünü alıyor ve ters şarj özelliğini de destekliyor. Şarj girişi ise USB-C olan telefon 3.5mm kulaklık girişi sunuyor.
Siyah ve Okyanus Mavisi renk seçenekleriyle gelen Y31 (2021) 225 Dolarlık bir etikete sahip ve şimdilik şirketin Hindistan çevrimiçi mağazası dışında, Amazon.in, Flipkart, Paytm gibi anlaşmalı satış mağazalarından satın alınabiliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31 Android 11 One UI 3.0 sabit sürümü geliyor
Daha önce de bahsettiğimiz gibi geçen ay Samsung; Android 11 tabanlı One UI 3.0 beta programını Samsung Galaxy M31 cihazları için başlatmıştı. Şirket şimdi ise One UI 3.0 için bir sabit sürüm yayınladı. Böylelikle de Galaxy M31, One UI 3.0 nihai güncellemesini alan ilk orta segment telefon oldu.
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M31 cihazlara One UI 3.0 güncellemesi M315FXXU2BUAC yazılım versiyonuyla geliyor. Getirdiği yeniliklerin içerisinde ise 2021 Ocak Android güvenlik yaması da var. Güncellemenin gerektirdiği indirme boyutu ise 400MB olarak karşımıza çıkıyor. Yeni işletim sistemi versiyonuyla beraber Galaxy M31 akıllı telefonlara yeniden düzenlenmiş bir ara yüz ve çeşitli başka özellikler de geliyor.
Samsung Galaxy M31 için Android 11 güncellemesi günlüğüne göz atacak olursak değişimlerle ilgili daha detaylı bilgilere sahip olabiliyoruz. Kısaca özetlersek cihazın görünüşünde kullanışa yönelik düzenlemelerin yanında uygulama performansıyla paralel olarak pil iyileştirmeleri de bu güncellemede yer alıyor. Görünüşteki değişikliklerin dışında ise güncellemede genel olarak kişiselleştirmelerde yenilikler, ana ekranda, kilit ekranında, arama ve mesajlarda daha gelişmiş ve işlevli özellikler, resim ve video çekimlerinde daha geniş işlevler, klavyeye gelen düzenlemeler, ulaşılabilirlik düzenlemeleri ve gizlilik korumaları gibi yenilikler göze çarpıyor.
Galaxy M31 için One UI 3.0 güncellemesi şu anda Hindistan’daki beta kullanıcıları için yayınlanıyor ancak kısa zamanda diğer kullanıcılara da ulaşması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm Snapdragon 870, resmi olarak duyuruldu!
Qualcomm, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri‘nde şirket için oldukça önemli olan Snapdragon Zirvesi‘ni düzenlemişti. Konferansta, Qualcomm‘un bir sonraki amiral gemisi çipi olan Snapdragon 888 yonga seti tanıtıldı. Bu yonga seti, ARM‘ın son teknoloji Cortex-X1 ve Cortex-A78 çekirdeklerini baz alıyor. Ayrıca 5 nm üretim teknolojisi de bu çipte kullanılıyor. Yılın başında ise Snapdragon 800 serisine yeni bir çip ekleneceği söylentileri yayıldı. Bu söylentilerin ardından bazı Geekbench sonuçlarında da Qualcomm Snapdragon 870 olarak adlandırılması beklenen yeni çip görüntülendi.
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Qualcomm Snapdragon 870, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Qualcomm Snapdragon 870, geçtiğimiz günlerde Vivo‘nun yeni akıllı telefonunda Geekbench üzerinde ilk kez görüntülenmişti. Bugün ise yeni yonga seti bir sızıntı veya kıyaslama veritabanında değil, şirket tarafından resmi olarak tanıtıldı. Qualcomm‘un yeni yonga seti, 7 nm üretim teknolojisi ile geliyor. Bu yonga seti, SM8250-AC model numarasına ve mobil dünyadaki en yüksek saat hızı bulunan çekirdeğe sahip. Snapdragon 870‘in ana çekirdeği 3.2 GHz saat hızı ile çalışıyor. Teknik detaylara baktığımızda Cortex-A77 çekirdeğinin özelleşmiş Kyro 585 CPU‘su bu yonga setinde kullanılıyor.
Qualcomm, üst düzey grafik performansı sağlamak için bu yonga setinde Adreno 650 GPU‘sunu tercih ediyor. Yeni çip, 144 Hz’e kadar 1440p ve 60 Hz’e kadar 4K panelleri destekliyor. Snapdragon 870, 200 MP‘ye kadar kamera çözünürlüğünü ve 8K/30fps çekimleri uygun donanım/yazılım ile kullanıcılara sunabiliyor. Yonga setinin Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 desteği de bulunuyor. Snapdragon 888‘e göre en önemli fark ise 5G modem tarafında ortaya çıkıyor. Snapdragon 870, entegre bir 5G modem yerine Snapdragon X55 ile 5G desteğini kullanıcılara sunuyor. 2020 model bir amiral gemisi sunmak isteyen şirketler için Snapdragon 870 oldukça iyi bir seçim olacak gibi görünüyor.
Forumdan Son Mesajlar
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Qinyang Elegant Fishing Tackle R&D Co., Ltd
Yazan: lyy150a, 3 saat önce
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Yazan: market2020, 14 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 2 gün önce
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