Realme X50 Pro 5G şarj özellikleri ortaya çıktı!

MWC’nin iptal olmasının ardından Realme online bir tanıtım etkinliği düzenliyor. Bu etkinliğin tarihi olarak ise 24 Şubat planlanıyor. Etkinlik dahilinde Realme X50 Pro cihazının tanıtılması bekleniyor.

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Realme X50 Pro 5G şarj özellikleri neler olacak?

Yeni Realme telefonu, üreticisi tarafından geçen yıl marka olarak ilan edilen SuperDart‘ı kullanan 65W hızlı şarj adaptörü ile onaylandı. Bu şarj cihazının oldukça etkileyici ve çok hızlı olacağı biliniyor. X50 Pro ile ilgili bunlar konuşulurken Realme X2 Pro ile ilgili 65W şarj ile gelme sızıntısı 50W ile gelecek olarak düzenlendi. 65W ve 50W değerindeki hızların gerçekten çok iyi değerler olduğunu ve ilkleri yansıttığını söylemeden geçmeyelim.

Realme X50 Pro 5G‘nin çift modlu 5G destekli (NSA ve SA) Snapdragon 865 yona seti ile geleceğini onaylamıştı. Ayrıca şirketin paylaştığı telefonun ana hatları, FHD+ olacak şekilde karşımıza çıkıyor. Realme X50 Pro‘nun ön tarafta çift kamera deliği olacağı söyleniyor.

X50 Pro 5G’nin 128 GB ve 256 GB olmak üzere 2 farklı depolama alanı ile karşımıza çıkması bekleniyor. Telefonda 12 GB ram bulunacağı da bilinenler arasında. Cihaz Android 10 ile piyasaya çıkacak ve Realme‘nin yeni arayüzü olan Realme UI ile çalışacak. Cihazda NFC ve çift SIM özelliği de bulunacak. Micro SD kartın ise bulunup bulunmayacağı kesin değil.