Realme X50 Pro 5G özellikleri CMO tarafından açıklandı!

Çinli telefon üreticisi Realme, bu ayın ilerleyen günlerinde Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) küresel bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu kongrede Realme X50 Pro 5G olarak adlandırılan yeni bir 5G amiral gemisini tanıtacak.

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Realme X50 Pro 5G özellikleri kim tarafından onaylandı ve özellikleri neler?

Bu onay, Weibo aracılığıyla CMO Xu Qi CHase şirketinden geldi. Realme X50 Pro 5G‘nin “Telefon Hakkında” bölümünün ekran görüntüsünü yayınladı. RMX2071 model numarasıyla gelen X50 Pro 5G, Snapdragon 865 SoC işlemcisinden gücünü alacak. Android 10 ve Realme UI ile çalıştırılacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelecek ancak henüz onaylanmamış daha fazla bellek seçeneğine sahip olacağını düşünüyoruz.

Realme‘nin 5G amiral gemisi NFC ile gelecek ve çift SIM‘i de destekleyecek. Ancak şirketin ilk amiral gemisi olan X2 Pro‘daki gibi bir microSD kart yuvası olup olmayacağı belli değil. Aşağıdaki görüntü, X50 Pro 5G‘nin selfie kameralar için sol üst köşede delgeç deliği olan bir ekrana sahip olacağını ve çözünürlüğünün kontrol edilebilmesi ile birlikte telefonun FullHD+ paneli kullanacağını gösteriyor.

X50 Pro 5G‘nin yanı sıra Realme, ilk akıllı TV‘sini de MWC‘de tanıtacak. Lansman etkinliğine yaklaştıkça bu ürünler hakkında daha fazla şey duymayı umuyoruz.