Akıllı Telefonlar
Realme Watch S modelinin Türkiye tarihi belli oldu
Ürünleri ile ülkemizde de büyük ilgi gören Realme, yeni akıllı saati Watch S modeli için Türkiye’ye geliş tarihini açıkladı. Watch S, şık tasarımının yanı sıra uzun kullanım süresi sağlayan yüksek kapasiteli bataryasıyla da dikkat çekiyor.
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Realme Türkiye, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görselde: “Watch s farklı ekran seçenekleri ile sıradanlığa karşı durmaya geliyor. #DahaAkıllıOlmaZamanı” ifadelerine yer verdi. Şirket, söz konusu görselin bilgilendirmesinde akıllı saatin ne zaman geleceğini de paylaştı.
Tek parça alüminyum bir gövdeye sahip olan Realme Watch S; siyah, mavi, kahverengi ve yeşil renkli silikon kordonlar ile özelleştirilebiliyor. 47 mm’lik dairesel tasarım ise geleneksel saat formunda bir akıllı saat isteyenler için ideal bir ölçü sunuyor. Bunun dışında Realme Watch S’in gövdesinde iki adet fiziksel buton da yerini alıyor.
1.3 inç boyutunda ve 360×360 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan akıllı saat, ortam sensörü sayesinde otomatik parlaklık ayarı yapabiliyor. Corning Gorilla Glass koruması ekranın darbelere karşı korurken, IP68 sertifikası da su ve toza karşı koruma sağlıyor. Buna rağmen Realme, yüzerken ve duş alırken saatin kullanılmasını önermediklerini belirtiyor.
Uyku takibi de yapan ürün; aynı zamanda müzik kontrolü ve kamera kontrolü gibi özelliklere de sahip. 15 gün batarya ömrüne sahip olan Realme Watch S, 390 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor ve kutu içeriğinden ayrıca manyetik şarj cihazı çıkıyor.
Saatte yer alan sağlık özelliklerinden bahsetmek gerekirse 24 x 7 kalp atış hızı takipçisiyle gelen Watch S, kandaki oksijen seviyelerini izlemek için Sp02 sensörünü de bünyesinde barındırıyor.
Realme Watch S, 19 Ocak itibarıyla Türkiye pazarına da giriş yapıyor. Firmanın bu tarihte saatin resmi Türkiye fiyatını da açıklaması hatta modeli aynı gün satışa sunması bekleniyor.
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Akıllı Telefonlar
Realme C21, BIS Sertifika Bürosunda Görüntülendi!
Realme‘nin yeni uygun fiyatlı modeli Realme C21, BIS sertifika bürosunda görüntülendi. İşte C21’in özellikleri ve tasarımı.
Geçtiğimiz hafta BIS sertifika bürosunda görüntülenen Realme‘nin yeni modeli bu hafta NBTC sertifikası sayesinde gerçek ismi ile karşımıza çıktı. BIS sertifika bürosunda RMX3201 model numarası ile karşımıza çıkan cihaz, şimdi NBTC sertifikası ile isminin Realme C21 olduğunu ifşa etti.
Realme‘nin yeni akıllı telefon modeli C21 için çalışmalar devam ediyor. İlk olarak BIS‘de görüntülenen C21, şimdi NBTC, TKDN, EEC ve CQC gibi sertifikalar ve sertifika büroları ile ilgileniyor. Bu kadar fazla şirket ile görüşme sağlayan C21 hakkında ise hemen hemen hiçbir bilgi yok diyebiliriz.
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Realme C21 hakkında bilinenler ve beklenilenler!
Elimizdeki bilgilere göre C21, Android 10 işletim sistemi ile çalışacak ve 10W hızlı şarj desteği sunacak. Öte yandan 2.4GHz tek bant WiFi özelliği sunan Realme C21, şimdilik daha fazla detay taşımıyor. Ancak alt modeli C11’e bakarak bazı çıkarımlar yapabiliriz.
Hatırlarsanız Realme C11, 4G destekli Mediatek G35 işlemci ile besleniyor. Bu işlemciyi 3GB Ram bellek ile destekleyen C11, 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran, 13MP+2MP şeklinde arka kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya, çift SIM, 32GB depolama ve Android 10 işletim sistemi ile geliyor. Fiyatı ise şu anda ülkemizde 1800-2100 TL arasında.
Bu özelliklere baktığımızda Realme C21‘in de en az bu özelliklere sahip olacağını biliyoruz. Realme C11’in geçtiğimiz yılın en uygun fiyatlı akıllı telefonu olduğunu hatırlatalım. Yani C21’de böyle bir fiyat politikası ile gelebilir.
Öte yandan C21’in tasarımına baktığımızda arka kısımda alışılmış Realme çizgileri görüyoruz. Kare olarak şekillenen kamera grubu ise içerisinde 2 veya 3 adet kameraya ve bir Led flaşa yer veriyor. Cihazın ön kısmında ise damla çentikli bir ön kamera yer alıyor.
Realme C21 hakkında bilinenler bu şekildeydi. Bakalım C21 ne zaman tüm özellikleri ile karşımıza çıkacak. Sizce C21, 5G desteğine sahip olacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Snapdragon 870 yonga seti, Geekbench’te görüntülendi!
Geçtiğimiz haftalarda Geekbench veritabanında “V2045” model numarasına sahip yeni bir Vivo akıllı telefon görüntülenmişti. Bu akıllı telefonun ilginç tarafı, Geekbench‘te aldığı skorların bilinen yonga setlerinden farklı sonuçlar vermesiydi. Cihaz, tekli çekirdekte “1034” puan alırken, çoklu çekirdekte “3513” puan aldı. Görüntülenen skorlara göre telefonun kullandığı yonga seti Snapdragon 888’den düşük, Snapdragon 865’ten yüksek olacak. Bu nedenle cihazın yonga seti geçtiğimiz sene bahsi geçen Snapdragon 870 olabilir.
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Snapdragon 870 kullanması muhtemel Vivo cihazı, Geekbench’te nasıl değerlendirildi?
Yeni Vivo telefonu, Geekbench skorları karşılaştırıldığında Snapdragon 865 kullanan OnePlus 8 Pro‘dan daha iyi sonuçlar verdi. OnePlus 8 Pro, tekli çekirdekte “3053“, çoklu çekirdekte ise “876” skor almıştı. Bu, yaklaşık %15’lik bir performans farkı olduğunu gösteriyor. Snapdragon 888 kullanan iQOO 7 ise Geekbench‘te, tekli çekirdekte “1136“, çoklu çekirdekte “3700” skor aldı. Bu değerlendirmeye göre de Snapdragon 888‘den %10 daha az performansa sahip olacağını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Digital Chat Station, Snapdragon 865‘in overclocklu bir modelinin çıkacağını paylaşmıştı. O rapora göre bu yonga seti Snapdragon 870 olarak adlandırılacaktı.
Şimdilik ortaya çıkan sonuçlara göre bu yonga seti, Snapdragon 865‘ten daha çok Snapdragon 888’e yakın performans verecek. Yonga setleri geliştirilirken bazı ara yonga setleri üretilir. Bu yonga setinin de buna benzer bir ara yonga seti olması muhtemel gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bu çip ile ilgili daha fazla şey duyabiliriz.
Akıllı Telefonlar
Vivo X60 Pro+, Snapdragon 875’li Bir Versiyonla Daha Gelebilir!
Vivo X60 Serisi’nin yeni üyesi Vivo X60 Pro+, Snapdragon 875‘e sahip ikinci bir versiyon ile birlikte gelebilir. İşte X60 Pro+ hakkındaki yeni bilgiler.
X60 ve X60 Pro piyasaya sürüldükten sonra X60 Pro+ modeline yönelen Vivo, yeni modeli hakkında özellikleri günden güne ortaya çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri ortaya çıkan cihazın, daha önce Snapdragon 888 ile birlikte geleceğini öğrenmiştik. Şimdi farklı bir versiyonun varlığı ortaya çıktı diyebiliriz.
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Snapdragon 875’li X60 Pro Plus!
Twitter‘da bir gönderi paylaşan RODENT950 adlı kullanıcı, Vivo X60 Pro+ modelinin Snapdragon 875 işlemcili farklı bir versiyonu daha olabileceğini ortaya attı. Yaptığı paylaşımda Snapdragon 888’li bir model olacağını ve yanına ek olarak Snapdragon 875’li bir model daha geleceğini açıklayan RODENT950, daha önce yaptığı doğru sızıntılarla iddialarını güçlendiriyor.
Öte yandan cihazın bilinen diğer özelliklerine bakarsak 8GB ve 12GB Ram seçenekleri bulunuyor. Aynı zamanda 128GB ve 256GB depolama seçenekleri de mevcut. Belkide Vivo, düşük Ram’li modellerde Snapdragon 875 yonga setini kullanacaktır. Ya da her iki model için ayrı ayrı Ram seçenekleri sunacaktır. Şimdilik bu konuda detay verilmiyor. Ancak Snapdragon 875’li bir Vivo X60 Pro+ görebilmemiz imkansız değil.
Bir hatırlatma yapmak gerekirse X60 Pro+ 6.5 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip ve ekran içi parmak izi sensörünü taşıyan AMOLED bir ekran ile gelecek. Arka kısmında ise Zeiss imzalı 50MP+12MP+8MP+2MP şeklinde dörtlü kamera grubu olduğunu biliyoruz. Ancak Snapdragon 875’li modelde bu özellikler kullanılır mı, yoksa başka kameralar ve ekranlar mı kullanılır bilinmiyor.
Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Geekbench testlerinde görüntülenen X60 Pro Plus, tekli çekirdek testinde 1135 puan alırken, çoklu çekirdek testinde 3681 puan almayı başarmıştı. Tabi bu puan Snapdragon 888 yonga seti ile birlikte yakalanmıştı.
21 Ocak‘ta tanıtılacak olan Vivo X60 Pro+ şimdiden çok merak edilen bir model oldu. Şimdiye kadar edindiğimiz bilgilerin doğruluğu 21 Ocak’ta yapılacak olan tanıtımda ortaya çıkacak. Bakalım bu gelen sızıntıların ne kadarı doğru. Sizce X60 Pro+ ne kadar fiyat etiketine sahip olacak?
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Forumdan Son Mesajlar
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 25 dakika önce
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Yazan: market2020, 16 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 16 saat önce
Realme Watch S modelinin Türkiye tarihi belli oldu
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