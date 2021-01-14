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REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
Realme 7 Pro ile 1 ay videomuz ile karşınızdayız. Realme 7 Pro modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. Artık HWP’de Dilşah’ın rol alacağı bir serimiz daha var. “Dilşah ile 1 ay” adını verdiğimiz serimizde Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak.
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REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
İlk olarak Realme 7 Pro cihazını deneyimleyen Dilşah’ın bu yılın en dikkat çeken telefonlarından biri hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Realme 7 Pro özellikleri
Boyut: 160.9 x 74.3 x 8.7 mm
Ağırlık: 182 gr
Ekran: 6,4 inç Super AMOLED
İşlemci: Snapdragon 720G (8 nm)
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 32 MP
Batarya: 4500 mAh
Hızlı Şarj: 65W Hızlı Şarj
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WhatsApp olmadan yaşanır mı testimizin ikinci günündeyiz. Bakalım Dilşah’ın hayatında ne gibi değişiklikler olmuş.
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WhatsApp uygulamasını telefondan kaldıran Dilşah’ın ikinci 24 saatlik serüveni ve ikinci günden herkese selamlar 🙂 WhatsApp’ı silme kararı ardından günleri nasıl geçti, WhatsApp ihtiyacı arttı mı? Bu videoda görebilirsiniz.
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Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Redmi Note 9S ile Selim Bocazı oldu. Redmi Note 9 ailesinin ortanca üyesi olan 9S ile alakalı Selim’in düşünceleriyle bakalım Redmi Note 9S hakkında neler öğreneceğiz.
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Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Redmi Note 9s özellikleri
Redmi Note 9s 165.75 x 76.68 x 8.8 mm boyutlara ve 209 g ağırlığa sahip. Cihaz 6.7″ boyutunda, 2400 x 1080 FHD+ çözünürlüğe sahip, Gorilla Glass 5 ile korunan ve HDR destekli bir ekran ile geliyor. Yeni akıllı telefon işlem birimi tarafında orta üst seviye diyebileceğimiz Snapdragon 720G platformundan gücünü alıyor. Söz konusu platform performans çekirdeklerinde 2.3 GHz hızlarına ulaşan 8 çekirdeğe ve 8 nm üretim teknolojisine sahip. Adreno 618 grafik yongasını bünyesinde barındıran platform aynı zamanda Qualcomm’un 5.nesil yapay zeka motoru ile geliyor. RAM ve depolama tarafında 4 GB RAM’e sahip versiyon 64GB depolama kapasitesi ile gelirken 6 GB RAM’li versiyon 128 GB depolama kapasitesine sahip .
Cihazın kameralarına bakacak olursak, arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram açıklığına sahip lens ana kamera görevini üstleniyor. Dörtlü kamera modülünün diğer üyeleri 8 MP ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan geniş açı lensi, 5 MP makro lens ve 2 MP derinlik algılayıcı lens olarak karşımıza çıkıyor. Bu kameralar 4K çözünürlüğe kadar video çekimine destek veriyor. Ekranın üst orta kısımında bulunan özçekim kamerası 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera 120 FPS yavaş çekim özelliği ile dikkat çekiyor.
5020 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 18W kablolu hızlı şarjı destekliyor. Redmi Note 9s, yan tarafında bulunan güç tuşu üzerindeki parmak izi okuyucusu ile Sony Xperia modellerini akıllara getiriyor.Bağlantı teknolojileri tarafında cihaz 4G, 802.11 ac Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 destekliyor. Çift nanoSIM desteği ile birlikte arttırılabilir hafıza seçeneği bulunan akıllı telefona 512 GB’a kadar mikroSD hafıza kartı takabilmek mümkün.
Aksesuar
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Logitech MK295 Silent Wireless Combo incelemesiyle karşınızdayız. Logitech’in tamamen sessizlik odaklı kablosuz klavye ve fare seti olan MK295, fiyat/performans noktasında tam aradığınız set olabilir.
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Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Klavye ve mouse gürültüsünün %90’ından fazlasını ortadan kaldıran özel bir Logitech teknolojisi olan SilentTouch’a sahip Logitech MK295 Sessiz Kablosuz Kombinasyonu fark yaratıyor. Rahatsız edici tıklama ve yazma sesleri olmadan dünyanın en çok satan setiyle aynı tıklama ve yazma hissine sahip olan model, özel olarak geliştirildi.
Tam boy klavye ve orta boyutlarda faresi ile gelen bu sette 10 metre kullanım mesafesi sağlayan güçlü, güvenilir 2,4 GHz kablosuz bağlantı yer alıyor. 36 ay klavye ve 18 ay mouse pil ömrü sayesinde pil değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmadan aylarca kullanabilirsiniz.
Detayları videomuzda!
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