Akıllı Telefonlar
Realme ve POCO yöneticileri Twitter’da birbirine girdi!
Realme ve Poco, marka bazlı olarak kullanıcıları için fiyat/performans sınıfı ürünler üreten iki dev marka. Fakat, markalar arası rekabet bazen büyük kavgalara da neden olabiliyor.
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Hindistan’da faaliyet gösteren iki şirket, dünya çapında premium cihazlar üreten ve bu cihazları yüksek fiyata satan şirketlere nazaran daha bütçe sınıfı ürünleriyle karşımıza çıkıyorlar. Fakat, bahsettiğimiz iki şirkette aynı klasmanda yarışırken bazen sürtüşmeler yaşayabiliyorlar.
Bugün de bu sürtüşmelerden biri Twitter üzerinde patlak verdi. Olay, C Manmohon adlı POCO’nun Hindistan Genel Müdürü ile realme’nin Hindistan CEO’su Madhav Sheth arasında gerçekleşti.
Olayın yaşanmasının temel sebebi, POCO’nun yeni tanıtacağı amiral gemisi için hazırladıkları reklam stratejisinden kaynaklanıyor. Hazırladıkları internet sitesine girdiğiniz zaman hangi telefon modelini kullanıyorsanız ona göre cevap alıyorsunuz. Bir diğer unsur ise POCO CEO’sunun tanıtacakları telefonla ilgili attığı tweet’ler. Atılan tweet’de gerçek X yeniden tanımlanıyor cümleleri geçiyor. Kullanılan X kelimesi de realme’nin yakın zamanda tanıttığı Realme X2 cihazını işaret ediyor.
A real innovative brand and market leader won't behave like that.
Basic dignity and ethics should be maintained no matter how insecure you are of your competitor's growth.
We will focus on making #realme the best in 2020. Rest is their choice, we don't bother. https://t.co/ev2zhAV47Y
— Madhav 's Lifestyle (@MadhavSheth1) January 28, 2020
Bu yaşananların üzerine ilk olarak cevap, POCO’dan geldi. Yukarıda görebileceğiniz tweet’de Madhav şu açıklamalarda bulundu.
Gerçek inovasyon markası ve market lideri böyle olmaz. Her ne olursa olsun saygınlığınız ve ahlaki prensiplerinizi markanız büyürken korumanız gerekir.
Realme CEO’su C Manmohon ise çok daha alaycı bir tavır takınarak şu ifadeleri kullandı.
Gülünç! Hemen hemen her şeyi kopyalayan gerçek Copycat(kopyacı) markası, bize ders veriyor. Tavsiye yerine, belki de satış yapmayı kesip orjinal fikirler vermeye kendinizi adayabilirsiniz. Neden hiç, son çeyrekte satışlarınızın %50 düştüğüne bakmıyorsunuz? X etkisi patron!!
Umarız, yakın zamanda savaş sonlanır ve böylesine nadide markaların ürünlerini piyasada görmenin gururunu yaşamaya devam ederiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip fiyatı ve özellikleri sızdırıldı
Samsung, dikey olarak katlanabilen Galaxy Z Flip modelini 11 şubatta tanıtmaya hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre telefonun 1400 dolar fiyat etiketi ile raflarda yerini alması bekleniyor.
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Galaxy Fold‘a ait satış fiyatı 2019’da 1980 dolar olarak belirlenmişti. Sızan haberlere göre Galaxy Z Flip fiyatının ise 1400 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Ayrıca model siyah, altın, mor ve gümüş olmak üzere 4 farklı renkte satışa sunulacak.
Samsung Galaxy Z Flip teknik detayları neler?
Snapdragon 855+ ile işlemci tarafından gücünü alan telefonun, 6.7 inç büyüklüğünde dinamik amoled panel ile gelmesi bekleniyor. 15W hızlı şarj desteği alacak modelde 3300 mAh değerinde bir batarya kullanılacak. Ortaya çıkan render görüntülerine göre, telefonda 12 Mp değerinde geniş ve ultra geniş olmak üzere ikili bir kamera sistemine yer verilmiş. Ön tarafta ise kullanıcıları 10 Mp değerinde bir selfie kamerası karşılıyor. Kutusundan One UI 2.1 ile çıkması beklenen modelin, 256 GB depolama alanı ile satışa sunulması bekleniyor.
Galaxy Z Flip modeline ait tüm teknik detaylar, Samsung‘un 11 şubat tarihinde yapacağı tanıtım lansmanı ile tamamen netleşecek. Şirketin ikinci katlanabilir modeli olacak telefonun, hem yüksek fiyatı hem de dikey katlanabilir formu ile kullanıcıların ilgisini nasıl çekeceğini hep birlikte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 8 Pro DxOMark puanı açıklandı!
Xiaomi Redmi Note 8 Pro için DXOMark skoru internet sitesi tarafından açıklandı. Yayınlanan skor pek iç açıcı gözükmüyor diyebiliriz.
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Çinli üretici Xiaomi’nin uygun fiyatlı ürünlerini konumlandırdığı marka Redmi’nin son amiral gemisi modellerinden biri olarak karşımıza çıkan cihaz için DxOMark puanı resmen açıklandı.
Cihazda, 6.53 inç Full HD çözünürlükte IPS panel ve cam kaplama arka tasarımla ortaya çıkıyor. Android 9 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon gücünü 6 çekirdekli yonga setiyle birlikte konumlandırılan Mediatek Helio G90T ile geliyor. Bazı kullanıcıların kafasında soru işaretleri yaratan bu işlemci aslına bakarsanız Snapdragon kanadından çok daha güçlü çözümler sunabiliyor.
Arka tarafta kullanılan kameralar dört adet. 64 MP çözünürlüğe sahip geniş açılı ana kamera 8MP ultra geniş açı ve 13mm lens boyutuna sahip 2MP derinlik sensörü ve yine 2MP çözünürlükte makro kamera ile birlikte karşımıza çıkıyor. Bu telefonda, maalesef ki tele-foto özellikli bir sensör kullanılmamış.
Video modunda, cihazımız 4K çözünürlük desteğine sahip saniyede 30 kare kayıt yapabilen bir çözüm kullanıyor. Rakiplerine oranla, cihazımızı rekabetçi kılan unsurlardan biri de bu.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro kamera özellikleri neler?
- Dört kamera
- Ana kamera: 1/1.7 inç odak açıklığı bulunan 64 MP çözünürlüklü ana kamera.
- Ultra-geniş açı: f/2.2 sensör açıklığına sahip 8MP çözünürlüklu ultra-geniş açı
- 2MP makro kamera
- 2MP derinlik sensörü
- LED flaş
- 2K/30FPS video kaydı
Xiaomi Redmi Note 8 Pro DxOMark puanı kaç?
DxOMark sonuçlarına göre Redmi Note 8 Pro; testin genelini 87 puanla kapatırken kamera tarafından 84 puan, video tarafında ise 78 puan alabiliyor. Uygun fiyatlı modeller arasında aslında ortalama bir puan yakalayabildiğini görüyoruz. Aynı testten, Motorolo One Zoom’un 87, Samsung Galaxy A50’nin 85 puanı yakalayabildiğini görmüştük.
Testin tüm detaylarını öğrenmek ve bilimsel nitelikli test sonuçlarına daha kapsamlı bakmak istiyorsanız buraya basarak sonuçların yer aldığı siteye gidebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Meizu 16, Hepsiburada’da indirime girdi!
Meizu 16, Hepsiburada sitesi üzerinde şu anda indirimli fiyatıyla satılıyor. Fiyat/performans şampiyonu akıllı telefon için bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.
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Bütçe dostu telefonlar arasında en güçlü cihaz olarak nitelendirebileceğimiz Meizu 16’yı Hepsiburada üzerinden satın alabiliyorsunuz. Bugün yapılan indirim neticesinde, telefonun fiyatı %42’lik bir indirimle 3,099 TL’den 1,799,99 TL’ye düştü.
Üzerinden neredeyse 2 yıl geçmesine rağmen, gücünden hiçbir şey kaybetmeyen cihaz hala yeni akıllı telefon modelleri arasında tercih edilebilir bir opsiyon olarak karşımıza çıkıyor.
Meizu 16 özellikleri neler?
Beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefonun yan çerçeveleri alüminyum önü ve arkası ise cam malzeme ile kaplı. Ekranın altına yerleştirilmiş parmak izi sensörü ile gelen telefon, stereo hoparlör ve 3.5 mm’lik kulaklık girişini bünyesinde barındırıyor. Ancak herhangi bir suya ve toza dayanıklılık sertifikası olmadığını belirtelim.
6 inç boyutlu ekranda Super AMOLED panel ve 1080p Full HD+ çözünürlük tercih edilmiş. Gücünü Snapdragon 710 işlemcisinden alan Meizu 16th, 4 GB/6 GB veya 8 GB RAM seçenekleriyle birlikte 64 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri sunuyor.
Ancak arttırılabilir hafıza desteğinin olmadığını söylememizde fayda var. Arka tarafında 12 MP + 20 MP olmak üzere çift kamera sunan telefonda 4 eksenli OIS desteği yer alıyor. Ayrıca arka tarafta 6 adet çift tonlu LED flaş desteği de bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP’lik bir selfie kameramız mevcut.
Son olarak telefonun 3010 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu da belirtelim.
Meizu 16 teknik özellikleri ve fiyatı
Tasarım: 50.5 x 73.2 x 7.3 mm – 152 gram
Ekran: 6 inç 1080p Full HD+ Super AMOLED
İşlemci: 10nm Snapdragon 710 (8x Kyro 360 @2.2 GHz max) + Hexagon 865 AI.
RAM: 4 GB / 6 GB veya 8 GB
Depolama: 64 GB veya 128 GB
Kamera: 20 MP + 12 MP arka kamera, 20 MP ön kamera
Yazılım: Android 8.0 Oreo + Flyme UI
Batarya: 3100 mAh