Realme ve POCO yöneticileri Twitter’da birbirine girdi!

Realme ve Poco, marka bazlı olarak kullanıcıları için fiyat/performans sınıfı ürünler üreten iki dev marka. Fakat, markalar arası rekabet bazen büyük kavgalara da neden olabiliyor.

İlginizi çekebilir: Realme lansmanı – Şirket neler anlattı? (VIDEO)

Hindistan’da faaliyet gösteren iki şirket, dünya çapında premium cihazlar üreten ve bu cihazları yüksek fiyata satan şirketlere nazaran daha bütçe sınıfı ürünleriyle karşımıza çıkıyorlar. Fakat, bahsettiğimiz iki şirkette aynı klasmanda yarışırken bazen sürtüşmeler yaşayabiliyorlar.

Bugün de bu sürtüşmelerden biri Twitter üzerinde patlak verdi. Olay, C Manmohon adlı POCO’nun Hindistan Genel Müdürü ile realme’nin Hindistan CEO’su Madhav Sheth arasında gerçekleşti.

Olayın yaşanmasının temel sebebi, POCO’nun yeni tanıtacağı amiral gemisi için hazırladıkları reklam stratejisinden kaynaklanıyor. Hazırladıkları internet sitesine girdiğiniz zaman hangi telefon modelini kullanıyorsanız ona göre cevap alıyorsunuz. Bir diğer unsur ise POCO CEO’sunun tanıtacakları telefonla ilgili attığı tweet’ler. Atılan tweet’de gerçek X yeniden tanımlanıyor cümleleri geçiyor. Kullanılan X kelimesi de realme’nin yakın zamanda tanıttığı Realme X2 cihazını işaret ediyor.

A real innovative brand and market leader won't behave like that.

Basic dignity and ethics should be maintained no matter how insecure you are of your competitor's growth.

We will focus on making #realme the best in 2020. Rest is their choice, we don't bother. https://t.co/ev2zhAV47Y

— Madhav 's Lifestyle (@MadhavSheth1) January 28, 2020