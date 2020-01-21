Akıllı Telefonlar
Realme lansmanı – Şirket neler anlattı? (VIDEO)
Realme, bugün itibariyle İstanbul’da düzenlemiş olduğu lansmanla birlikte Türkiye’ye girişini yapmış oldu. Lansmanda, realme 5 pro ve realme XT gibi firmanın yeni nesil cihazlarının da satışlarının başlayacağı açıklandı.
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“Zamanı Geldi” marka söylemiyle, Hindistan pazarında ortaya çıkan, bir yıl kadar kısa bir sürede, teknoloji sektörünün önemli oyncularını geride bırakan realme Türkiye’deki ilk lansmanını Babylon, Bomontiada’da gerçekleştirdi.
7’den 70’e herkese hitap eden, fakat özellikle gençleri hedef alan marka, genç, dinamik ve estetik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Türkiye’ye üst, orta ve giriş segmentindeki üç ürünü ile marka girişini sağladı. Firmanın teknoloji tutkunlarıyla buluşacak ilk ürünleri realme 5 Pro, realme XT ve C2 oldu.
Dünyanın ilk 64 MP kamerası!
realme XT, bir telefonda şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü sensör olan 64MP ultra yüksek çözünürlüklü bir kamera sensörüne sahip. Ultra büyük 1 / 1,72 ”GW1 64MP sensör, 48MP sensörden % 34’lük bir büyüklüğe sahip olan telefon, f / 1,8 geniş diyafram ve üstün ışık toplama özelliğin ile 6P lens kullanıyor.
ISOCELL Plus teknolojisi ile birlikte 64MP Samsung GW1 sensörü kullanılıyor. Dört bitişik pikseli tek bir 1.6μm büyük pikselde birleştirmek için Tetracell 4’ü 1 arada piksel teknolojisini kullanıyor. Tetracell ve 3D HDR teknolojisi, kullanıcıların herhangi bir koşulda kristal netliğinde fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyor.
Dörtlü kamera kurulumu, Ultra 64MP modunda 9216 × 6912 ultra ayrıntılı çözünürlükte fotoğraflar çekebilirken, fotoğraf boyutu 16MP çekimden 4 kat daha büyük olacak ve yakınlaştırma sırasında süper net ayrıntılar sağlıyor.
Snapdragon 712 AIE ile % 10 Performans İyileştirme
Snapdragon 712 AIE, 10nm’lik bir işleme sahiptir ve saat hızını 2,3 Ghz’ye yükselterek, önceki nesle kıyasla% 10 genel performans ve %35 grafik performans iyileştirmesi sağlıyor. Ayrıca, 3.0 yapay zeka motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.
Türkiye’ye İnci Beyazı ve İnci Mavisi renkleriyle gelen XT, 8GB + 128GB modeli, 2.999TL’den Mediamarkt ve Teknosa mağazalarında, Gittigidiyor, Amazon, Hepsiburada, N11.com ve Trendyol satış kanallarında teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor.
5 serisinin yıldızı Realme 5 Pro
Full HD+ çözünürlüklü 6,3 inçlik bir ekranda damla çentik yapısyla dikkat çeken 5 Pro’nun, Ekran/gövde oranını %90,6’ya kadar çıkıyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile koruyor. Cihaz gücünü, Snapdragon 712 10 nm işlemcisinden alıyor. 8 GB’lık bir RAM ile güçlendirilmiş cihaz, Realme 5’te olduğu gibi Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0’ı işletim sistemi kullanıyor. İçerisinde bulunan 3.0 AI motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.
Görüntü teknolojisinde realme, kullanıcılara çeşitli senaryolarda geçerli olan çok yönlü fotoğraf deneyimi sunarak ultra yüksek çözünürlüklü dört kamera bulunuyor. Bu amaçla realme 5 Pro, 48 megapiksel ana kamera (Sony IMX 586) + 119 ° ultra geniş açılı lens + ultra makro lens + arka lensin dörtlü kamera kombinasyonuna sahip.
Yapay zeka destekli, f/1,79 diyafram açıklığına sahip Sony IMX586 sensörünü kullanan telefon, aynı zamanda 8 MP 119° ultra geniş açılı lens, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 MP çözünürlüğünde 4 cm’lik makro lens kullanıyor. 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan Realme 5 Pro, Realme X’te olduğu gibi ön kamerada Sony IMX471 sensörünü kullanıyor.
Türkiye’ye Kristal Yeşil ve Parlak Mavi renkleriyle gelen realme 5 Pro, 4GB + 128GB modeli, 1.899TL’den, Gittigidiyor, Amazon, Hepsiburada, N11.com ve Trendyol satış kanallarında teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor. Türkiye’ye gelişine özel olarak ilk Realme’nin Türkiye’ye gelen giriş seviyesi C2 modeli ise 3GB + 64GB 1.399TL’den teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm, Snapdragon 720G, 662 ve 460 işlemcilerini duyurdu
Qualcomm, düzenlediği lansmanda yeni nesil Snapdragon işlemcilerini tanıttı. Snapdragon 720G, 662 ve 460 ile orta segment telefonları hedefleyen şirket, teknik özellikleri ve modern teknolojileri ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Snapdragon 720G, 662 ve 460, yonga setleri standart olarak WiFi 6 bağlantısını ve Bluetooth 5.1’i destekliyor. Gelişmiş yapay zeka ve görüntüleme özellikleri de sunan üç işlemci de 4G bağlantı desteğine sahip ve akıllı telefon kullanıcılarına, mümkün olan en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor.
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Qualcomm Snapdragon 720G teknik özellikleri
Qualcomm’un Snapdragon 720G modeli, “G” takısından da anlaşılacağı üzere oyun odaklı akıllı telefonlar için tasarlanmış. “Snapdragon Elite Gaming” teknolojisine sahip olan işlemci; 10 bit renk derinliğine sahip True HDR ve uyarlanabilir ses teknolojisi olan “aptX” ile geliyor. 720G ayrıca, Wi-Fi hızını ve çekim aralığını da neredeyse iki katına çıkaran “FastConnect 6200” teknolojisini de içeriyor.
8 nm teknolojisi ile geliştirilen işlemci 2.3 GHz hıza sahip iki adet Cortex A76 çekirdeğin ile 1.8 GHz hızına sahip altı adet A55 çekirdeği içeriyor. Oyun performansı yüksek olan Adreno 618 GPU’na sahip olan Snapdragon 720G işlemcisi sahip olduğu X15 LTE modem ile birlikte 800 Mbps indirme hızlarına ulaşabiliyor.
Snapdragon’un yeni nesil işlemcisi, kamera tarafında 192 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflara izin verebiliyor. Snapdragon 710 ve Snapdragon 712 işlemcilerine göre ciddi iyileştirmeler barındıran işlemci Quick Charge 4+ hızlı şarj teknolojisine sahip.
Qualcomm Snapdragon 662 teknik özellikleri
Snapdragon 662 ise orta segmentte cihazlara gücünü arttırmak için iyi bir alternatif olması bekleniyor. 11 nm teknolojisi ile geliştirilmiş, 2.0 Ghz hızında dört çekirdekli Cortex A73 çekirdeği ve 1.18 GHz hızında dört çekirdekli A53 çekirdeğinden gücünü alıyor. Grafik işlemcisi tarafında ise Adreno 610 çipseti yer alıyor.
Snapdragon 662, 60Hz yenileme hızına ulaşan FHD+ ekranlarla çalışıyor ve Hızlı Şarj 3.0 teknolojisine ile birlikte geliyor. Ayrıca X11 LTE modeme sahip olan işlemci, 48 megapiksele kadar üçlü kamera kurulumunu destekliyor.
Qualcomm Snapdragon 460 teknik özellikleri
Qualcomm’un giriş seviyesi akıllı telefonlar için tasarlanan Snapdragon 460 işlemisi, performansta % 70 artış sağlayan çekirdeklere sahip ve bu seride ilk kez Adreno 610 grafik işlemci birimini görmekteyiz.
FHD+ çözünürlüğü ile 60 Hz ekran panelini destekleyen çip, X11 LTE modem, QuickCharge 3.0 özelliklerini barındırıyor. Arkasında tek 25 megapiksel ya da iki 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera kurulumunu destekleyen işlemcinin uygun fiyatlı akıllı telefonlar için yeterli bir performans sunması bekleniyor.
Qualcomm’un yeni işlemcilerinden 8 nm mimari yapıya sahip olan Snapdragon 720G, 2020’nin ilk çeyreğinde piyasada yerini alacak. Ancak 11 nm mimari yapıya sahip olan Snapdragon 662 ve 460 ise 2020’nin sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Realme 5 Pro vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması
Orta segment cihazlarda rekabetçi fiyatları ile dikkat çeken Realme 5 Pro vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırmasını teknik özellik ve fiyat alanında değerlendiriyoruz.
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Realme Türkiye ekibi 21 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği ilk tanıtım etkinliği ile üç cihazı Türk kullanıcıların beğenisine sundu. Tanıtılan cihazlardan dikkat çeken Realme 5 Pro modeli sahip olduğu 1899 Türk Lirası fiyat etiketi ile orta segmentte kendine yer bulmaya çalışacak. Orta segment cihazlarda dikkat çeken bir başka model ise ağustos ayında tanıtılan Xiaomi Redmi Note 8 Pro modeli. Güncel olarak 2030-2100 Türk Lirası bandında marketlerde kendine yer bulan telefon sahip olduğu özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda orta segmentin iki önemli cihazı Realme 5 Pro vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırmasını yapıyoruz.
Ekran – Realme 5 Pro vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması
Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro modellerine baktığımızda ön kısımda bizleri damla çentik yapısı karşılıyor. Realme 5 Pro modeli 6.3 inç boyutunda FHD+ 1080 x 2340 çözünürlüğünde bir ekrana sahip. %83.12 ekran kasa oranına sahip bu telefon, IPS LCD teknolojisi ile üretildi. Corning Gorilla Glass 3+ ile korunan panelde inç başına düşen piksel miktarı 409 ppi olarak ölçülüyor.
Redmi Note 8 Pro modeline baktığımızda bizleri 6.53 inç büyüklüğündeki ekran kullanıcılara sunuluyor. IPS LCD FHD+ 1080 x 2340 çzöünürlüğüne sahip bu yapı 19:5:9 görüntü oranına sahip. Cihazın inç başına düşen piksel miktarı ise 395 ppi olarak ölçüldü. HDR teknolojisine sahip ön panel Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile düşmelere karşı korunuyor.
Performans – Realme 5 Pro vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması
Xiaomi Redmi Note 8 Pro modeli 30 Temmuz tarihinde tanıtılan Mediatek Helio G90T yonga setinden gücünü almakta. 12 nanometre üretim sürecine sahip işlemciye Mali-G76 MC4 grafik birimi eşlik ediyor. Sekiz çekirdekli yapıya sahip bu işlemcinin 2 çekirdeği 2.05 GHz hızında çalışan Cortex-A76, altı çekirdeği 2.0 GHz Cortex-A55 biriminden oluşmakta. Orta segmentte öne çıkan telefon Antutu Benchmark testinden 281.495 puan almayı başardı. Cihaz Geekbench sentetik testinde tekli çekirdekte 2562 puan, çoklu çekirdekte 7739 puan aldı. Android 9.0 (Pie); üzerine kurulu MIUI 10 arayüzü ile piyasaya sürülen telefona geçtiğimiz günlerde Android 10 MIUI 11 güncellemesi paylaşıldı. Redmi Note 8 Pro modeli 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM seçenekleri ile satışa sunuluyor. Telefonun bataryası ise 4500 mAh büyüklüğünde.
Bugün ülkemize giriş yapan Realme 5 Pro modeli gücünü Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 yonga setinden alıyor. 12 nanometre üretim sürecine sahip bu işlemci 7 Şubat tarihinde tanıtıldı. Mi 9 SE modelinde de tercih edilen Snapdragon 712 işlemcisinde sekiz çekirdek bulunuyor. Bu çekirdeklerin ikisi 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 360 Gold, kalan altısı ise 1.7 GHz Kryo 360 Silver biriminden oluşmakta. Telefona oyunlarda ve yüksek performans gerektiren işlemlerde Adreno 616 grafik birimi eşlik ediyor. Telefon Antutu Benchmark testinden 221.482 puan almayı başardı. Geekbench testinde tekli çekirdekte 1143 puan, çoklu çekirdekte 4618 puan aldı. Android 9.0 (Pie) işletim sistemi ile piyasaya sürülen telefonun ColorOS 6 ile çalışan Android 10 işletim sistemine güncellenmesi planlanıyor. Realme 5 Pro modeli 4GB RAM, 128GB dahili depolama seçeneği ile satışa sunulmakta. Telefonun bataryası ise 4035 mAh büyüklüğünde.
Kamera – Realme 5 Pro vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması
Realme 5 Pro modelinin arka tarafında 4 adet kamera bulunmakta. Telefonun arka tarafında bulunan ana kamerası 48MP çözünürlüğe sahip. f/1.8 diyafram açıklığına sahip bu kamera 4K 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps videolar çekmenize olanak sağlıyor. Ana kameraya eşlik eden diğer sensörler ise 8 MP, f/2.2 geniş açı, 2 MP, f/2.4 makro kamera ve arka tarafı bulanıklaştırmanıza olanak sağlayan 2 MP, f/2.4 derinlik sensörü. Cihazın dörtlü arka dizilimine bir adet LED flaş eşlik ediyor. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera ile video çekmek isteyen kullanıcılara ise FHD çözünürlükte 30fps video çekme özelliği tanınıyor.
Redmi Note 8 Pro arka tarafta Realme 5 Pro modelinde olduğu gibi dört adet kamera bulunuyor. 64MP çözünürlüğünde ki ana kamera f/1.9 diyafram açıklığına sahip. 4K 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps çözünürlüğünde videolar çekmenize olanak sağlayan bu kameraya 8 MP, f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açı kamera eşlik ediyor. Cihazın arka tarafında bulunan diğer iki sensör ise 2 MP, f/2.4 makro kamera ve derinlik sensörü. Telefonun ön kamerası 20 MP, f/2.0 diyafram açıklığında. 1080P 30fps videoları çekmenize olanak sağlayan bu kamera ön tarafta bulunan çentiğin içerisine gizlenmiş durumda.
Fiyat – Realme 5 Pro vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması
Realme 5 Pro modeli ülkemize 1899 Türk Lirası fiyat etiketi ile giriş yaptı. Lansmanda ilk üç gün cihazın fiyatının 1699 Türk Lirası olarak ayarlanacağı daha sonrası için 1899 Türk Lirası ile marketlerde yer bulacağı açıklandı. 4GB RAM ve 128GB depolama seçeneğine sahip olacak telefonun diğer depolama ve RAM seçenekleri henüz ülkemizde satışta değil.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro modeline baktığımızda 6 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneği hepsiburada.com üzerinde 2069 Türk Lirası fiyat etiketine sahip. Diğer satış kanallarında 2030-2100 Türk Lira bandında bulunabilen telefonun 128 GB depolama seçenekli versiyonuda bulunuyor. O seçeneğin ise 2299 Türk Lirası fiyat etiketi ile satış kanallarında olduğunu görmekteyiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro, 65 W şarj adaptörüyle sızdırıldı
Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 10 ailesinin, hem çok çeşitli render görüntüleriyle, hem de sızıntı ve tasarımcıların fikirleriyle birlikte nasıl görüneceği hakkında az çok fikre sahibiz. Fakat tanıtıma çok az bir zaman kala sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son çıkan sızıntılar ise Xiaomi Mi 10 Pro ile ilgili.
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Son zamanlarda Xiaomi‘nin paylaştığı bazı afiş ve reklamlarda Mi Mix Alpha benzeri, şerit üzerinde bir arka kamera kurulumu olacak diye beklenirken, son gelen sızıntıda Xiaomi Mi Note 10 ile neredeyse aynı gözükeceği anlaşılıyor. Dörtlü kamera kurulumunda üç lensin aynı çerçeve içinde, dördüncü lensin ise onlardan ayrı bir şekilde konumlanacağı gözüküyor. Bu kamera kurulumuna ise çift LED flaş eşlik ediyor. Ayrıca cihazın kutusunun nasıl gözüktüğüyle ilgili de bir fotoğraf da mevcut.
Diğer fotoğraflarda ise telefonun alt tarafında USB-C girişi, hoparlör ızgarası ve onun hemen yanında bulunan SIM slotu görünüyor. Cihazın üst kısımlarına baktığımızda ise ikinci bir hoparlör olduğu tahmin edilen bir ızgara, gürültü engelleyici bir mikrofon ve küçük bir kızıl ötesi verici bulunuyor.
Xiaomi Mi 10 ailesi en hızlı şarj olan Xiaomi telefonları olacak!
Ayrıca sızıntılarda 65 W gücünde bir adaptör de göze çarpıyor. Kasım ayındaki sızıntılarda da bahsedildiği üzere, Xiaomi Mi 10 ailesinin, şu ana kadar Xiaomi üretimi en hızlı şarj olabilme özelliğine sahip cep telefonları olacağı sızıntısını da doğrular nitelikte.
Daha yakından baktığımızda ise arka kameralardan birinin, o meşhur 108 MP sensör barındıran lenslerden biri olduğu tahmin ediliyor. Fotoğraflardaki ibareye bakacak olursak, söz konusu sızıntılarının görüntüsü başka bir Xiaomi Mi 10 Pro ile kaydedilmiş.