RMX3781 ve RMX3783 model numaralarına sahip iki yeni Realme V serisi telefon, Çin’in resmi TENAA web sitesinde görüldü. Raporda, bu cihazların Çin pazarında V serisi olarak tanıtılacağı belirtiliyor, ancak özellikler hakkında henüz ayrıntılar bulunmuyor.

Bu yeni Realme telefonlar, daha önce bu ay Tayvan’da piyasaya sürülen Realme 11 5G modeline oldukça benziyor. TENAA görüntüleri, telefonun merkezde delikli bir ekran ve düz bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Arka tarafta, çift kameralı ve LED flaşlı dairesel bir kamera modülü bulunuyor. Aynı şekilde, Realme markası da arka panelde yer alıyor. Ancak, bu yeni Realme telefonlar hakkında henüz çok az bilgiye sahibiz.

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Bu yeni telefonların, tasarımıyla benzerlik taşıyan Realme 11’in özelliklerini de içerdiğini belirtmek gerekir. Realme 11, Dimensity 6100+ işlemciye sahip, 2TB’a kadar genişletilebilir hafıza kartı desteği sunuyor ve 5000mAh bataryayı 67W hızlı şarj ile destekliyor. Ayrıca, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,72 inç LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 240Hz ekran örnekleme hızıyla geliyor.

Telefon, 100MP + 2MP arka kamera kurulumu, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, 3,5 mm kulaklık jakı ve NFC desteği gibi özelliklere de sahip.

Realme V serisi, genellikle 1.000 yuan’dan başlayan fiyatlarla sunulan giriş seviyesi akıllı telefonlardan oluşmaktadır. Örneğin, Realme V30 1.099 yuan’dan başlarken, Realme V20 ise 999 yuan’dan başlıyor. Bu nedenle, yeni V serisi telefonun fiyatının da benzer bir fiyat aralığında olması bekleniyor. Bakalım Realme’nin bu hamlesine Vivo cephesinden nasıl bir yanıt gelecke?