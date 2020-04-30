realme Türkiye’den Redmi Note 9 serisine “Hoş Geldin” mesajı!

realme Türkiye, bugün Xiaomi’nin global anlamda yapmış olduğu lansman sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Paylaşım üzerinde rekabet içerisinde oldukları Xiaomi’ye mesaj vardı.

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Bugün, Xiaomi’nin geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu Redmi Note 9 ailesinin uluslararası çapta düzenlenen lansmanı vardı. Aynı zamanda süpriz olacağı belirtilen Mi Note 10 Lite’da yapılan canlı lansmanta ilk kez görücüye çıktı. Tasarım olarak Mi Note 10’a benzer çizgiler taşıyan telefonumuz baz modelden farklı olarak 108 MP kamera yerine 64 MP’lik kamera seti kullanıyor. Aynı zamanda kameranın yer aldığı tasarım alanı da biraz değiştirilmiş.

Redmi Note 9 Pro ve Pro Max modelinde ise yeni nesil Snapdragon 720G işlemciyi bünyesinde taşıyor. Bu işlemci geçtiğimiz senenin güzide yonga seti olan 730G’den çok daha performanslı olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda ön tarafta görmüş olduğumuz ekran kasa oranı bir hayli yüksek “Dot Display” adı verilen özel bir tasarım kullanılmış. Ön tarafta yer alan 13 MP’lik kameramız ekran üzerinde açılan kamera deliğine konumlandırılmış.

realme Türkiye’den “Sonuçta aynı mahallenin çocuklarıyız ;)” mesajı!

Orta sınıf için yine fiyat / performans cihazlarını bir bir sıralayan Xiaomi’ye cevap çok geçmeden realme kanadından geldi. realme Türkiye’nin resmi Twitter hesabında yayınlanan görsellerde “Sonuçta aynı mahallenin çocuklarıyız, HOŞ GELDİN 9″ cümlelerine yer verildi. Görselde yer alan 9’un tersinde de realme 6’nın tasarımı kullanıldı. Bununla birlikte görselin üst tarafında bir gözü kapalı diğer gözü açık hafif gülümseyen bir emoji (kıps) mevcut.

realme 6 ailesi ise geçtiğimiz haftalarda Türkiye lansmanı yapılmış ve yine Redmi Note 9 serisinden aşağı yanı kalmayan özelliklerle boy göstermişti. Ailenin en güçlü ferdi realme 6 Pro cihazında gerek tasarım gerekte teknik özellikler açısından güzel bir ürün ortaya çıkaran firma, yine Redmi Note 9 ailesinde olduğu gibi Snapdragon 720G işlemciyi kullanmıştı. Hatta ve hatta 720G işlemciyi kullanan ilk telefon olduklarını açıklamışlardı.

Sonuç olarak realme’de artık Xiaomi’ye bu camiada yalnız değilsin, biz de buradayız mesajını iletmiş oldu. Orta seviyede rekabetin olması gerçekten çok önemli. Telefon fiyatları araba fiyatlarına yaklaşırken artık telefonlara erişebilirliğimiz de düşmeye başladı. Orta seviyede güçlü telefonları bize kazandıran ve rekabeti Çin’in çalışkanlığı, Türk’ün mizahıyla birleştiren bu iki güzide şirketimize teşekkür ediyoruz.

Umarız bu dostça rekabet, Hindistan’da yaşanan olaylara yoğrulmaz. Bildiğiniz üzere bu ezeli rekabet POCO ve realme CEO’larını birbirine düşürmüş, ağıza alınmayacak lafların ortalığa saçılmasına neden olmuştu.