Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 resmi duyuru öncesinde ortaya çıktı!
Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, bugün önemli bir duyuru yapmaya hazırlanıyor. Redmi Note 9, resmi duyuruya çok kısa bir süre kala tasarımı ve teknik özellikleri ile ortaya çıktı!
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Redmi Note 9, resmi görselleri ve teknik özellikleri ile detaylandı!
Toplam 3 renk seçeneğine sahip olduğu görülen Redmi Note 9, genel tasarımı itibarıyla serinin diğer modellerinden pek bir fark barındırmıyor. Ekran deliği ortadan sol üst köşeye taşınan telefonun parmak izi sensörü de yan bölümden arkaya alınmış. Cihaz, bu iki ufak detay sayesinde görüntü bakımından diğer modellerden ayrışıyor.
Teknik özellikler tarafında ise bazı detaylar kullanıcıları sevindirmeye yeterken, bazı detaylar ise orta seviye bir cihaz olduğunu belli ediyor. 6.53 inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana sahip olan Redmi Note 9, gücünü MediaTek’in yeni Helio G85 işlemcisinden alacak. 3/4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ile gelen telefon, hibrit hafıza kartı desteğine de sahip olacak.
Cihazın kamera tarafında ise dörtlü arka kamera kurulumu dikkat çekiyor. 48 megapiksel çözünürlüklü Samsung Isocell GM1 sensörün başı çektiği arka kamerada; 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik derinlik sensörü eşlik ediyor. Ekran deliğine gömülen ön kamera ise 13 megapiksel çözünürlüğünde olacak.
Serinin diğer modellerinde olduğu gibi 5.020 mAh’lik bir batarya taşıdığı belirtilen Note 9, 18W hızlı şarj desteğini ihmal etmiyor. Android 10 işletim sistemi ve MIUI 11 arayüzü de telefonun yazılım desteğini tamamlıyor. Son olarak 200 doların altında bir satış fiyatı olacağı söylenen telefonun ülkemizde de satılmasının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a’nın çıkış tarihi Covid-19’dan etkilenmiyor!
Google‘ın Android cihazları olan Pixel serisi yeni üyesi ile bizleri karşılamaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Pixel 4a, Covid-19‘dan bağımsız düşünülen tarihte piyasaya çıkacak!
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Google Pixel 4a mayıs sonunda piyasaya çıkacak!
Google, her ne kadar Android’in yazılımsal anlamda her şeyi olsa da, çıkardığı telefonlarla da adından söz ettiriyor. Pixel serisi ile övgülerin toplayan firma geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda orta seviye uygun fiyatlı Pixel cihazını çıkarmaya hazırlanıyor. Pixel 4a ile karşımıza çıkması beklenen Google, görünüşe göre hayranlarını çok bekletmeyecek gibi gözüküyor. Zira gelen bilgilere göre, Pixel 4a, Corona virüsten etkilenmeyerek planlanan tarihte piyasaya çıkacak. Her ne kadar Google I/O etkinliği iptal edilmiş olsa da, cihazın 22 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacağı sızdırıldı. Almanya da Vodafone’un belgelerinde ortaya çıkan çıkış tarihi hayranları oldukça sevindirdi.
Google tarafından uygun fiyatlı olması nedeniyle ön plana çıkarılan Pixel a serisi, bu yıl da aynı hedefle kullanıcıları karşılayacak. 399 dolar gibi uygun bir fiyat etiketine sahip olacak cihaz teknik özellik bakımından da orta üst seviye akıllı telefonlar arasında yerini alacak gibi gözüküyor. 4G ve 5G olarak iki farklı modele sahip olacak cihaz, tek arka kamera ile karşımıza çıkacak. Daha önce Pixel 3 serisinde tek kamera ile yaptıkları çok övülen firmanın, Pixel 4a içinde aynı yolu izlemesi ve cihazına güvenmesi pek şaşırtıcı olmadı. Ülkemizde ne yazık ki satışı bulunmayan Pixel serisi yeni üyesi ile 22 Mart 2020‘de hayranlarını karşılayacak.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 2, JoyUI 11 güncellemesini aldı!
Xiaomi, Android 10 tabanlı JoyUI 11 güncellemesini Black Shark 2 için yayınladı. Şirket, güncellemenin ilk dalgasını bugün kullanıcılara sunacak. Şimdilik yalnızca belli telefonlara gelecek olan güncelleme, eğer bir sorun çıkmazsa 6 Mayıs tarihinde çoğu telefon için aktif hale gelecek. Güncellemenin hala test aşamasında olduğunu ve hatalarla karşılaşılmazsa global hale geleceğini söyleyebiliriz.
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Black Shark 2 için gelecek olan JoyUI 11 güncellemesi neler içeriyor?
Güncelleme, yaklaşık olarak 1.9 GB’lık bir indirme gerektiriyor. İçeriğine geldiğimizde ise yeni güncelleme, yepyeni Black Shark temalarıyla yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü barındırıyor. Artık menüler ve uygulamalarda daha sade ve daha anlaşılabilir bir arayüz teması bulunuyor. Güncelleme notları, yeni dosya yöneticisi ve gezinme hareketlerinin yanı sıra oyun merkezi için birçok ince ayarı da içeriyor. Şirket güncellemenin daha iyi anlaşılabilmesi için ve önemli noktalarını belirtebilmek için çeşitli grafikler ve afişler yayınladı.
Cihazlar, bu güncelleme ile aksesuarlarla daha kolay bağlantı kurabilir hale gelecek. Bir oyuncu telefonu olduğu için ses ve full ekran tarafında ise önemli iyileştirmeler JoyUI 11 ile gelmiş olacak. Bunların haricinde sistemin kararlılığının da artacağı paylaşılan notlar arasında bulunuyor.
Şirketin attığı resmi tweette, Black Shark 2 Pro kullanıcılarının 30 Nisan‘da bu güncelleştirmeyi alacağı söylendi. 6 Mayıs‘tan itibaren ise aynı şekilde sorun çıkmazsa güncelleme global çapta yayınlanacak.
Akıllı Telefonlar
LG Premiere Pro Plus hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
LG‘nin yeni akıllı telefon Premiere Pro Plus hakıında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın kullanım kılavuzu üzerinden bazı özelliklerine ulaşıldı.
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Premiere Pro Plus kullanım kılavuzu ortaya çıktı!
Akıllı telefon pazarında yerini korumak isteyen LG, piyasada alternatif oluşturmak için var gücüyle çalışıyor. Orta üst sınıf için geçtiğimiz günlerde Velvet serisini tanıtan firma, giriş seviye cihaz rekabeti içinde bir planı var. Daha önce Google Play Console üzerinden görüntülenen LG Premiere Pro Plus cihazının şimdide kullanım kılavuzu ortaya çıktı. Cihazın yetenekleri hakkında bilgiler veren kullanım kılavuzu bizlere de yeni detaylar sundu. Özellikle kamera kısmında kullanıcıların yapabilecekleri anlatılırken, LG‘nin daha önceki telefonlarında da gördüğümüz KnockOn özelliği bu cihazda da mevcut olduğu öğrenildi. Ayrıca Google Asistan için fiziksel bir tuş dikkat çekerken cihazın arka tarafınında ilk kez görüntülendi. Çift arka kameraya sahip olan cihaz arka panelde bir adet de parmak izi okuyucusuna yer veriyor. Tüm bunlarla birlikte cihazda bir adet 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de bulunduğu ortaya çıktı.
Cihaz teknik özellik bakımından orta giriş seviye bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkmakta. Gücünü MediaTek Helio P22 işlemcisinden alan cihaz, 2 GB RAM seçeneği ile bizleri karşılıyor. Ekran boyutu belli olmayan cihazın HD+ bir panele sahip olacağı öğrenildi. Kamera özellikleri de belli olmayan cihazda toplamda üç adet kamera bulunmakta. Android 9 ile geleceği sızdırılan ancak Android 10 ile de çıkması beklenen cihazın çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi yer almamakta.