Redmi Note 9 resmi duyuru öncesinde ortaya çıktı!

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, bugün önemli bir duyuru yapmaya hazırlanıyor. Redmi Note 9, resmi duyuruya çok kısa bir süre kala tasarımı ve teknik özellikleri ile ortaya çıktı!

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Redmi Note 9, resmi görselleri ve teknik özellikleri ile detaylandı!

Toplam 3 renk seçeneğine sahip olduğu görülen Redmi Note 9, genel tasarımı itibarıyla serinin diğer modellerinden pek bir fark barındırmıyor. Ekran deliği ortadan sol üst köşeye taşınan telefonun parmak izi sensörü de yan bölümden arkaya alınmış. Cihaz, bu iki ufak detay sayesinde görüntü bakımından diğer modellerden ayrışıyor.

Teknik özellikler tarafında ise bazı detaylar kullanıcıları sevindirmeye yeterken, bazı detaylar ise orta seviye bir cihaz olduğunu belli ediyor. 6.53 inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana sahip olan Redmi Note 9, gücünü MediaTek’in yeni Helio G85 işlemcisinden alacak. 3/4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ile gelen telefon, hibrit hafıza kartı desteğine de sahip olacak.

Cihazın kamera tarafında ise dörtlü arka kamera kurulumu dikkat çekiyor. 48 megapiksel çözünürlüklü Samsung Isocell GM1 sensörün başı çektiği arka kamerada; 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik derinlik sensörü eşlik ediyor. Ekran deliğine gömülen ön kamera ise 13 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Serinin diğer modellerinde olduğu gibi 5.020 mAh’lik bir batarya taşıdığı belirtilen Note 9, 18W hızlı şarj desteğini ihmal etmiyor. Android 10 işletim sistemi ve MIUI 11 arayüzü de telefonun yazılım desteğini tamamlıyor. Son olarak 200 doların altında bir satış fiyatı olacağı söylenen telefonun ülkemizde de satılmasının beklendiğini belirtelim.