Realme bir süredir tablet pazarına giremeye çalışıyor. Realme Pad ile bu konuda adımlar atan firma geldiğimiz noktada bugün Realme Pad 2 üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Realme Pad 2 hakkında bir süredir sızıntılar duyuyorduk. Bugün ise tabletin tasarım detayları sızdırıldı. Tabletin arka tarafında sol üst köşede yuvarlak bir kamera tasarımı bulunuyor. Bu kamera modülünün içerisine iki adet kamera lensi konumlandırılmış. Kamera modülünün altında ise bir adet LED flaş bulunuyor. Sağ altta ise Realme logosu gözlere çarpıyor.

Ön tarafta ise bizleri büyükçe bir ekran karşılıyor. Ekran çerçeveleri biraz kalın gözükse de çok da göze batmıyor. Bunun haricinde ekranda bir adet ön kamera da bulunuyor. Çerçevelere baktığımızda ise altta bizleri USB Type – C bağlantısı karşılıyor. Bu bağlantının sağında ve solunda hoparlörler bulunuyor. Üst çerçevede ise stereo hoparlörler ve güç tuşu bulunuyor.

Bundan önceki sızıntılarda Realme’nin yeni tableti olacak olan Realme Pad 2, Hindistan’ın BIS sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Sertifikasyon sitesine göre Realme Pad 2, Bluetooth 5.2 ile birlikte gelecek. Aynı zamanda FCC sertifikasyon sitesinde de görüntülen Realme Pad 2 RMP2205 model numarasına sahip olacak. FCC sertifikasına göre Realme Pad 2, 8360 mAh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte gelecek. Bu batarya 33W hızında şarj olacak.8360 mAh büyüklükte batarya günümüzde bir tablet için gayet yeterli. 33W kablolu şarj hızı yerine 67W kablolu hızlı şarj desteği görsek daha iyi olabilirdi. Çünkü 33W şarj hızına sahip bir adaptörle 8360 mAh doldurmak birkaç asır sürebilir.