Çinli teknoloji devi Realme, Realme 10 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin ilk modeli bu hafta, diğer modeller ise önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek. Bunun öncesinde, şirket bu telefonların gelişine özel bazı veriler açıkladı. Marka bugün, şimdiye kadar sevk ettiği Realme Sayı serisi telefonların sayısını açıkladı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Realme Sayı Serisi, Toplam 50 Milyon Adet Sevkiyat Gerçekleştirdi

Twitter’da tanınmış bir Realme yöneticisi olan Francis Wong ilginç veriler paylaştı. Kendisinin attığı bir tweet’e göre, dünya çapında 50 milyondan fazla Realme Sayı serisi akıllı telefon kullanıcılara ulaştırıldı. Bilmeyenler için, ilk Realme Sayı serisi telefon, markanın ilk akıllı telefonu olan Realme 1 idi. Cihaz, Mayıs 2018’de piyasaya sürülmüştü. O zamandan beri şirket neredeyse her altı ayda bir birden fazla Sayı serisine ait cihazları piyasaya sürdü. Ocak 2022’de sevkiyat sayısı 40 milyonun üzerindeydi. Bu, firmanın son 10 ayda 10 milyondan fazla ünite sevk etmeyi başardığı anlamına geliyor. İstikrarlı şekilde büyüyen serinin son ürünleri Realme 10 için de beklenti çok büyük.

Number "10" should mark a new success. Launching in Europe in just a few days. pic.twitter.com/My2VaXfUgI — Francis Wong (@FrancisRealme) November 7, 2022

Satışlar, devam eden küresel ekonomik yavaşlama nedeniyle düşmüş gibi görünse de seri birçok kullanıcı tarafından beğeniliyor ve kullanılıyor. Öte yandan, Realme Sayı serisi bu yılın birkaç çeyrek öncesine göre daha pahalı. Seri 2018 yılından bu yana portföyünü oldukça değiştirdi. Yükseltilmiş özelliklerinin getirdiği daha yüksek fiyat etiketleriyle seri artık farklı bir kitleyi hedefliyor.

Realme 10 cihazlarının tanıtımlarından anlaşılacağı üzere, seri daha da pahalı hale gelecek. Üst düzey modelin kavisli ekran başta olmak üzere zarif tasarımı ve yüksek performansı bir araya getirmesi, etiket değerini yükselten baş unsur olacak. Amiral gemileri ile yarışacak cihazın tabi ki de orta sınıf piyasaya ait bir fiyatla çıkmasını beklemiyoruz. Son cihazların global lansmanı 9 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Lansman UTC +8 ile 14.00’da yapılacak. Bu da ülkemiz saati ile sabah 09.00 saatine tekabül ediyor. Yeni ürünlerin tüm özellikleri ve fiyatlarını lansmanda öğreneceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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