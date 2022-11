Çinli teknoloji devi Realme, Realme 10 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin ilk modeli bu hafta, diğer modeller ise önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek. Bunun öncesinde, şirket bu telefonların gelişine özel bazı veriler açıkladı. Marka bugün, şimdiye kadar sevk ettiği Realme Sayı serisi telefonların sayısını açıkladı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Twitter’da tanınmış bir Realme yöneticisi olan Francis Wong ilginç veriler paylaştı. Kendisinin attığı bir tweet’e göre, dünya çapında 50 milyondan fazla Realme Sayı serisi akıllı telefon kullanıcılara ulaştırıldı. Bilmeyenler için, ilk Realme Sayı serisi telefon, markanın ilk akıllı telefonu olan Realme 1 idi. Cihaz, Mayıs 2018’de piyasaya sürülmüştü. O zamandan beri şirket neredeyse her altı ayda bir birden fazla Sayı serisine ait cihazları piyasaya sürdü. Ocak 2022’de sevkiyat sayısı 40 milyonun üzerindeydi. Bu, firmanın son 10 ayda 10 milyondan fazla ünite sevk etmeyi başardığı anlamına geliyor. İstikrarlı şekilde büyüyen serinin son ürünleri Realme 10 için de beklenti çok büyük.

Number "10" should mark a new success. Launching in Europe in just a few days. pic.twitter.com/My2VaXfUgI

— Francis Wong (@FrancisRealme) November 7, 2022