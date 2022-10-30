Realme cephesi, bir sonraki orta seviye akıllı telefon modeli olan realme 10 4G’de MediaTek’in Helio G99 yonga setinin kullanılacağı iddialarını doğrulamıştı. Bu haberle beraber gündemin ilk sıralarına yükselen realme 10 4G’den yeni bir haber geldi.

Ortaya çıkan görseller, firma tarafından 1 Kasım’da satışa sunulacağı açıklanan realme 10’un tasarımını gözler önüne serdi. Cihaz, sunduğu renk seçenekleriyle dikkat çekti!

Sade Tasarımla Geliyor!

Realme 10 4G, oldukça sade diyebileceğimiz bir tasarımla geliyor. BBK grubu altında yer alan OPPO ve OnePlus gibi üreticilerin son zamanlarda tanıttığı cihazlara oldukça benzeyen tasarım çizgilerine sahip olan cihaz; Pembe, Gri ve Mavi renk seçeneğiyle gelecek.

Yan tarafa konumlandırılan kapasitif bir parmak izi okuyucuna sahip olan cihazda, 90 Hz tazeleme hızı desteği sunan Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekrana yer verilmiş. Ortaya çıkan haberlerde cihazın ekran boyutu hakkında kesin bir bilgi yer almasa da, ekranın 6.4 ya da 6.5 inç boyutunda olacağı düşünülüyor. Ayrıca ekranın 180 Hz dokunma örnekleme hızı sayesinde, oyunlarda tepkisel olacağını söylemek mümkün.

MediaTek’in Helio G99 işlemcisiyle geleceği kesinleşen cihazın; 4/128, 8/128 ve 8/256 olmak üzere farklı bellek ve depolama kapasitesi seçenekleri bulunuyor. 5000 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip olan cihaz, 33 Watt hızlı şarj desteği de sunacak. Her ne kadar 33 Watt değeri, realme’nin daha üst seviye cihazlarında gördüğümüz 150 Watt gibi değerlere kıyasla geride olsa da, 33 Watt’ın da oldukça güçlü olduğunu söylemek mümkün.

Cihazın arkasında 50 MP ana kamera ve 2 MP makro çekim kamerasına yer verilmiş. Birçok kullanıcının eksikliğinden yakındığı 3.5mm kulaklık girişi, realme 10 4G’de bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar kablolu kulaklıklarını da herhangi bir dönüştürücüye gerek duymadan kullanabilecek.

Realme 10 4G’nin fiyatı hakkında firma tarafından henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak fiyatın 190-210 dolar arasında olacağı düşünülüyor. Bulunduğu segment için oldukça güçlü özelliklere sahip olan cihaz, eğer iddia edilen 190-210 dolar arasında bir fiyata sahip olursa, satış konusunda büyük başarılara imza atabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Realme 10 4G’yi nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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