Bir kaç gündür Realme 10 4G ile ilgili bir çok sızıntı gördük. Bunları sitemizde sizinle paylaştık, dilerseniz göz atabilirsiniz. Bugün ise Realme, Twitter’daki resmi sayfası olan @realmeglobal hesabından yaptığı paylaşımla Realme 10 4G’nin tarihini açıkladı.

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Realme 10 4G’nin global lansmanı dokuz gün sona yani 9 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Lansman UTC +8 ile 14.00’da yapılacak. Bu da ülkemiz saati ile sabah 09.00 saatine tekabül ediyor. Ek olarak Realme Endonezya, Realme 10’un özelliklerini resmi web sitesinde listeledi. Lansman’da Realme 10 4G’nin yanında Realme 10 Pro+’ın da duyurulması bekleniyor.

Realme 10 4G’nin Duyurulan Özellikleri

Realme 10’un delikli 6,4 inç AMOLED ekranla geldiği resmi olarak onaylandı. Cihaz FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Cihazın ana kamerası 50 MP iken ikinci kamera olan makro kamera 2 MP olacak. Ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde.

Realme 10’un, 6nm üretim teknolojisi ile üretilen MediaTek Helio G99 işlemcisine sahip olacağı da onaylandı. Cihaz, 128GB ve 256GB depolama ile eşleştirilmiş 4GB ve 8GB RAM’e sahip.

Bunun dışında cihaz, 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte gelecek.

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