Realme XT ve C2 ön inceleme

Realme XT ve Realme C2 modelleri neler sunuyor? Bugün yapılan lansmanda, telefonlara ilk bakışı gerçekleştirdik.

Realme XT özellikleri ve fiyatı

Türkiye’ye İnci Beyazı ve İnci Mavisi renkleriyle gelen Realme XT modeli 8GB + 128GB varyasyonu ile 2.999 TL’den Mediamarkt ve Teknosa mağazalarında, Gittigidiyor, Amazon, Hepsiburada, N11.com ve Trendyol satış kanallarında satılmaya başlandı.

Telefonun ana kamerası 64 MP değerinde. ISOCELL Plus teknolojisi ile birlikte 64 MP Samsung GW1 sensörü, dört bitişik pikseli tek bir 1.6μm büyük pikselde birleştirmek için Tetracell 4’ü 1 arada piksel teknolojisini kullanıyor. Tetracell ve 3D HDR teknolojisi, kullanıcıların herhangi bir koşulda kristal netliğinde fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyor. Ana kameranın yanı sıra geniş açı, makro ve portre sensörlerinden oluşan toplamda 4’lü bir arka kamera dizilimi bulunuyor.

6.4 inç boyutlu ekranda Super AMOLED ekran ve Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Telefonun hem önü hem de arkası Corning Gorilla Glass 5 ile çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor. Telefonda Snapdragon 712 işlemci yer alıyor. 710 modeline göre %10’a yakın daha iyi performans veren bu işlemciyle birlikte 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sıralanıyor. Pil kapasitesi ise VOOC 3.0 desteğiyle birlikte 4000 mAh olarak karşımıza çıkıyor.

Realme C2 neler sunuyor?

Realme’nin Türkiye’ye gelen giriş seviyesi C2 modeli ise 3 GB + 64 GB olmak üzere 1.399TL’den satışa sunuldu. Realme 5 Pro’ya benzer olarak arka tasarımında geometrik şekillerin yer aldığı telefon, mat polikarbon bir kasa kullanıyor.

Telefon Helio P22 işlemcisinden gücünü alıyor ve 3 GB RAM + 64 GB depolama alanı seçenekleri sunuyor. Arka tarafında 13 MP + 2 MP olmak üzere çift kamera, ön tarafta ise 5 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Batarya ise yine 4000 mAh kapasiteli.