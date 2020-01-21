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Realme XT ve C2 ön inceleme
Realme XT ve Realme C2 modelleri neler sunuyor? Bugün yapılan lansmanda, telefonlara ilk bakışı gerçekleştirdik.
Realme XT özellikleri ve fiyatı
Türkiye’ye İnci Beyazı ve İnci Mavisi renkleriyle gelen Realme XT modeli 8GB + 128GB varyasyonu ile 2.999 TL’den Mediamarkt ve Teknosa mağazalarında, Gittigidiyor, Amazon, Hepsiburada, N11.com ve Trendyol satış kanallarında satılmaya başlandı.
Telefonun ana kamerası 64 MP değerinde. ISOCELL Plus teknolojisi ile birlikte 64 MP Samsung GW1 sensörü, dört bitişik pikseli tek bir 1.6μm büyük pikselde birleştirmek için Tetracell 4’ü 1 arada piksel teknolojisini kullanıyor. Tetracell ve 3D HDR teknolojisi, kullanıcıların herhangi bir koşulda kristal netliğinde fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyor. Ana kameranın yanı sıra geniş açı, makro ve portre sensörlerinden oluşan toplamda 4’lü bir arka kamera dizilimi bulunuyor.
6.4 inç boyutlu ekranda Super AMOLED ekran ve Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Telefonun hem önü hem de arkası Corning Gorilla Glass 5 ile çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor. Telefonda Snapdragon 712 işlemci yer alıyor. 710 modeline göre %10’a yakın daha iyi performans veren bu işlemciyle birlikte 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sıralanıyor. Pil kapasitesi ise VOOC 3.0 desteğiyle birlikte 4000 mAh olarak karşımıza çıkıyor.
Realme C2 neler sunuyor?
Realme’nin Türkiye’ye gelen giriş seviyesi C2 modeli ise 3 GB + 64 GB olmak üzere 1.399TL’den satışa sunuldu. Realme 5 Pro’ya benzer olarak arka tasarımında geometrik şekillerin yer aldığı telefon, mat polikarbon bir kasa kullanıyor.
Telefon Helio P22 işlemcisinden gücünü alıyor ve 3 GB RAM + 64 GB depolama alanı seçenekleri sunuyor. Arka tarafında 13 MP + 2 MP olmak üzere çift kamera, ön tarafta ise 5 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Batarya ise yine 4000 mAh kapasiteli.
İnceleme
Realme 5 Pro inceleme – Yeni F/P şampiyonu mu?
Realme 5 Pro inceleme videomuzda, hem cihazın kutu içeriğini hem de tüm detaylarıyla telefonuın özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım Türkiye’ye yeni giriş yapan Realme’nin 5 Pro modeli bizlere neler sunuyor?
Realme 5 Pro inceleme – Tasarım özellikleri
Cihazın kristal mavisi ve kristal beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği var. Telefonun tasarımıyla ilgili en dikkat çekici nokta cihazın arka yüzeyi. Zira hem farklı renk geçişlerinin olması hem de geometrik şekillerin yer alması telefonu bir hayli güzel göstermiş. Malzeme olarak yekpare polikarbon kasa ile gelen Realme 5 Pro modelinde parmak izi sensörü arka tarafta yer alıyor. Bu sensör, hız ve kararlılık olarak gayet iyi çalışmasına karşın, biraz yukarıda kalıyor ve erişmesi pek kolay değil. Neyse ki telefonda yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor.
Ortalama akıllı telefonlara göre 8.9 mm kalınlığı ve 189 gram ağırlığı ile modelin birazcık kalın ve ağır olduğunu söyleyebiliriz. Alt tarafta 3.5 mm’lik kulaklık girişi, USB Type-C yuvası ve hoparlör ızgarasını görüyoruz. Hoparlör tabii ki uygun fiyatlı bir ürün olduğu için stereo değil, mono. Ancak performansını oldukça beğendiğimizi söyleyebiliriz. Telefonun tasarımsal açıdan belki de en önemli eksiği bildirim LED ışığının olmayışı.
6.3 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel kullanan ve Full HD+ çözünürlük sunan Realme 5 Pro modelinde maksimum 500 nit parlaklık seviyesine ulaşılabiliyor. Ayarlar menüsünden ekranın renk sıcaklığını ayarlayabiliyor ve “gece kalkanı” adıyla yer alan mavi ışık filtresini kullanabiliyoruz.
Performans ve kamera özellikleri nasıl?
Gücünü Snapdragon 712 modelinden alan telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Bu işlemci, Snapdragon 710 modelinin pek çok noktada birebir aynısı. Sadece performans çekirdeklerinde daha yüksek bir frekans hızının kullanıldığını görüyoruz. Telefonda performans noktasında UFS 2.1 kullanılmış olması oldukça başarılı. Bununla beraber ısı için bakır folyo ile grafit ve alüminyum tabakaya yer verilmiş. Bu da uygun fiyatlı bir akıllı telefon için oldukça iyi.
Kameraya geldiğimizde Realme’nin 4 arka kameralı ilk akıllı telefonu olan Realme 5 Pro modelinde 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere arka kameralar dağılımı bulunuyor. Ana kamera Sony IMX586 sensörünü kullanırken, 8 MP’lik kamera 119 derece geniş açı sunuyor. 2 MP’lik kameralar ise makro ve derinlik algılayıcısı olarak çalışıyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Son olarak 4035 mAh batarya kapasitesi sunan telefonda, VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi destekleniyor. Bu sayede 30 dakikada %50 oranında telefonu şarj edebiliyoruz.
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1500 TL’lik LG K40s kutusundan çıkıyor
LG K40s modeli kutu açılışı ile karşınızdayız. 1500 TL’lik satış fiyatına sahip olan cihazın kutu içeriğine ve özelliklerine ilk bakış olarak göz atıyoruz.
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6,1 inç boyutunda HD+ ekrana sahip olan cihaz, 13 MP ve 5 MP arka, 13 MP değerinde de ön kamera ile geliyor. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunan telefon sağlam olmasıyla dikkat çekecek. MIL-STD-810 sertifikasıyla sağlamlığını kanıtlayan telefonda 3,500 mAh değerinde batarya yer alıyor.
DTS:X 3D çevresel ses desteği de sunabilen uygun fiyatlı telefon LG 40s, Mediatek Helio P22 çipsetinden gücünü alıyor.
Cihazın detaylarını videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…
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10 soruda Türkiye interneti (VİDEO)
Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom CEO’su Ümit Önal Türkiye’nin fiber haritasıyla ilgili bazı bilgiler paylaşmıştı. Bunun üzerine gazeteci Kemalettin Bulamacı, Türkiye internet verileri ile ilgili BTGünlüğü web sitesinde bazı bilgiler paylaştı. Biz de konuyla ilgili bazı sorular hazırladık ve Kemalettin Bulamacı’yı ofisimizde konuk ettik. Bu videomuzda, 10 soruda Türkiye interneti ve fiber durumunu konuşuyoruz.