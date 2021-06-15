realme GT, bütün amiral gemilerine meydan okuyor!

Uzun zamandır realme’nin Türkiye’de bir amiral gemisi piyasaya sunmasını bekleyen çok fazla kullanıcı var. realme GT, Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisi ve VC soğutma sistemine ek olarak uygun fiyatıyla; piyasada bulunan bütün amiral gemilerine meydan okuyor.

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Türk tüketicilerin gözü realme GT’de

realme, 2021 yılında sabırsızlıkla beklenen, Türkiye’ye gelecek ilk amiral gemisi niteliğindeki akıllı telefonu realme GT‘yi, ilk global lansman etkinliğinde resmi olarak tanıttı. realme’nin GT serisindeki ilk ürünü olmanın yanı sıra Qualcomm Snapdragon 888 destekli ilk cihaz olan realme GT, bütün dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Lansman etkinliğindeki açılış konuşmasını yapan realme CEO’su Sky Li, şu açıklamalarda bulundu: “Amiral gemimiz olan muhteşem telefonumuzu dünya çapındaki kullanıcılara sunmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. realme GT, bu yılın başlarında duyurusu yapılan ve orta ila yüksek kaliteli telefon segmentini yeniden tanımlamayı amaçlayan “Çift Platform Çift Amiral Gemi Stratejimiz” kapsamındaki ilk atılımdır. Bütçesine önem veren tüketiciler için maksimum sayıda amiral gemi özelliği sunan realme GT’nin dünya çapında lansmanı, en ileri teknolojiyi tüm dünyadaki genç tüketiciler için daha ulaşılabilir kılma ve böylece günlük yaşamlarında daha fazla güce sahip olmalarını sağlama konusundaki sürekli kararlılığımızı yansıtıyor.’’

realme GT Polonya, İspanya, Rusya ve Tayland dahil olmak üzere belirli pazarlarda bugünden itibaren satışa sunulmuş olacak. Cihazın, yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

Grand Tourer (GT) otomobil konsepti

realme GT, adını Grand Tourer otomobil sınıfından alıyor. Kullanıcılarına GT otomobil konseptini hissettirmek isteyen realme GT, tasarımını da bu segmentten almış. Bu konseptten yola çıkan realme’nin amiral gemisi GT telefon serisi, arka kısmında üç boyutlu ışık yansımalı desene sahip cam kaplamalı tasarımının yanı sıra yarış otomobillerinin ruhunu aktarmak için telefonun uzunluğu boyunca tekrar eden bir hız sembolünün yer aldığı vegan deri kaplamalı bir versiyona da sahip.

Parlak Gümüş ve Parlak Mavi olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan cam versiyonda, telefonun arka kısmında hız ve dinamizmi simgeleyen bir dizi ok deseni kullanılmış. Vegan deri versiyonda ise, Yarış Sarısı renk seçeneği mevcut. Vegan deri kullanılması relme GT’de parmak izine karşı dayanıklılık, koku ve çizilme karşıtı özellikler gibi avantajlar da sunuyor.

realme GT, LPDDR5 RAM’e ve UFS 3.1 depolamaya sahip. Ayrıca Qualcomm’un parlayan yıldızı Snapdragon 888’i bünyesinde barındırıyor. Bu da, aynı GT otomobiller gibi realme GT’nin de yüksek performans sunacağı anlamına geliyor.

5nm işlem süreciyle üretilen Snapdragon 888 neler sunuyor?

En gelişmiş 5nm işlem teknolojisinden faydalanan Qualcomm Snapdragon 888, realme GT’nin performansını AI işlemci gücünü artırmasını sağlıyor. Daha güçlü ve büyük Cortex-X1 çekirdek ve üç yeni nesil yüksek performanslı A78 çekirdekle birlikte, telefonun CPU performansı %20 artmış ve güç tüketimi önceki nesle göre %50 azalmış durumda.

realme GT’de yeni nesil paslanmaz çelik VC soğutma sistemi kullanılmış. Bu sistem telefonun ısı dağıtma yapısını optimize etmek için paslanmaz çelik kullanarak telefonun uzun süreli üst düzey performans göstermesinde çok önemli bir rol oynuyor. Test sırasında, paslanmaz çelik VC soğutma sistemi, geleneksel bakır VC soğutma sistemine göre %50 daha fazla soğutma gücü ortaya koyarak CPU çekirdek sıcaklığını 15°C’ye kadar azaltmada başarılı olmuş durumda.

Ayrıca, 186 gr’dan hafif olan gövdeye karşılık, realme GT 4.500 mAh pil ve 65W SuperDart şarj desteğine sahip. Böylece telefonu sıfırdan tam şarja ulaştırmak 35 dakikanızı alıyor.

realme Ürün Pazarlama Müdürü Alessio Bradde ise yeni GT modeliyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu yılki amiral gemisi ürünümüz olan realme GT’yi tüm dünyada piyasaya sunmaktan dolayı çok gururluyuz. Daima süratin peşinde olan GT otomobillerinde olduğu gibi, realme GT de amiral gemisi bir akıllı telefondan olağanüstü bir deneyim bekleyen kullanıcılar için tasarlandı. realme GT serisinin ruhunun, sürekli sınırlarını zorlayan ve tüm potansiyelini ortaya koyan genç kullanıcılarımız arasında bir tutkuyu ateşlemesini umuyoruz.”

realme GT’nin öne çıkan özellikleri