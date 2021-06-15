Akıllı Telefonlar
realme GT, bütün amiral gemilerine meydan okuyor!
Uzun zamandır realme’nin Türkiye’de bir amiral gemisi piyasaya sunmasını bekleyen çok fazla kullanıcı var. realme GT, Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisi ve VC soğutma sistemine ek olarak uygun fiyatıyla; piyasada bulunan bütün amiral gemilerine meydan okuyor.
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İçindekiler
Türk tüketicilerin gözü realme GT’de
realme, 2021 yılında sabırsızlıkla beklenen, Türkiye’ye gelecek ilk amiral gemisi niteliğindeki akıllı telefonu realme GT‘yi, ilk global lansman etkinliğinde resmi olarak tanıttı. realme’nin GT serisindeki ilk ürünü olmanın yanı sıra Qualcomm Snapdragon 888 destekli ilk cihaz olan realme GT, bütün dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
Lansman etkinliğindeki açılış konuşmasını yapan realme CEO’su Sky Li, şu açıklamalarda bulundu: “Amiral gemimiz olan muhteşem telefonumuzu dünya çapındaki kullanıcılara sunmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. realme GT, bu yılın başlarında duyurusu yapılan ve orta ila yüksek kaliteli telefon segmentini yeniden tanımlamayı amaçlayan “Çift Platform Çift Amiral Gemi Stratejimiz” kapsamındaki ilk atılımdır. Bütçesine önem veren tüketiciler için maksimum sayıda amiral gemi özelliği sunan realme GT’nin dünya çapında lansmanı, en ileri teknolojiyi tüm dünyadaki genç tüketiciler için daha ulaşılabilir kılma ve böylece günlük yaşamlarında daha fazla güce sahip olmalarını sağlama konusundaki sürekli kararlılığımızı yansıtıyor.’’
realme GT Polonya, İspanya, Rusya ve Tayland dahil olmak üzere belirli pazarlarda bugünden itibaren satışa sunulmuş olacak. Cihazın, yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.
Grand Tourer (GT) otomobil konsepti
realme GT, adını Grand Tourer otomobil sınıfından alıyor. Kullanıcılarına GT otomobil konseptini hissettirmek isteyen realme GT, tasarımını da bu segmentten almış. Bu konseptten yola çıkan realme’nin amiral gemisi GT telefon serisi, arka kısmında üç boyutlu ışık yansımalı desene sahip cam kaplamalı tasarımının yanı sıra yarış otomobillerinin ruhunu aktarmak için telefonun uzunluğu boyunca tekrar eden bir hız sembolünün yer aldığı vegan deri kaplamalı bir versiyona da sahip.
Parlak Gümüş ve Parlak Mavi olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan cam versiyonda, telefonun arka kısmında hız ve dinamizmi simgeleyen bir dizi ok deseni kullanılmış. Vegan deri versiyonda ise, Yarış Sarısı renk seçeneği mevcut. Vegan deri kullanılması relme GT’de parmak izine karşı dayanıklılık, koku ve çizilme karşıtı özellikler gibi avantajlar da sunuyor.
realme GT, LPDDR5 RAM’e ve UFS 3.1 depolamaya sahip. Ayrıca Qualcomm’un parlayan yıldızı Snapdragon 888’i bünyesinde barındırıyor. Bu da, aynı GT otomobiller gibi realme GT’nin de yüksek performans sunacağı anlamına geliyor.
5nm işlem süreciyle üretilen Snapdragon 888 neler sunuyor?
En gelişmiş 5nm işlem teknolojisinden faydalanan Qualcomm Snapdragon 888, realme GT’nin performansını AI işlemci gücünü artırmasını sağlıyor. Daha güçlü ve büyük Cortex-X1 çekirdek ve üç yeni nesil yüksek performanslı A78 çekirdekle birlikte, telefonun CPU performansı %20 artmış ve güç tüketimi önceki nesle göre %50 azalmış durumda.
realme GT’de yeni nesil paslanmaz çelik VC soğutma sistemi kullanılmış. Bu sistem telefonun ısı dağıtma yapısını optimize etmek için paslanmaz çelik kullanarak telefonun uzun süreli üst düzey performans göstermesinde çok önemli bir rol oynuyor. Test sırasında, paslanmaz çelik VC soğutma sistemi, geleneksel bakır VC soğutma sistemine göre %50 daha fazla soğutma gücü ortaya koyarak CPU çekirdek sıcaklığını 15°C’ye kadar azaltmada başarılı olmuş durumda.
Ayrıca, 186 gr’dan hafif olan gövdeye karşılık, realme GT 4.500 mAh pil ve 65W SuperDart şarj desteğine sahip. Böylece telefonu sıfırdan tam şarja ulaştırmak 35 dakikanızı alıyor.
realme Ürün Pazarlama Müdürü Alessio Bradde ise yeni GT modeliyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu yılki amiral gemisi ürünümüz olan realme GT’yi tüm dünyada piyasaya sunmaktan dolayı çok gururluyuz. Daima süratin peşinde olan GT otomobillerinde olduğu gibi, realme GT de amiral gemisi bir akıllı telefondan olağanüstü bir deneyim bekleyen kullanıcılar için tasarlandı. realme GT serisinin ruhunun, sürekli sınırlarını zorlayan ve tüm potansiyelini ortaya koyan genç kullanıcılarımız arasında bir tutkuyu ateşlemesini umuyoruz.”
realme GT’nin öne çıkan özellikleri
- Amiral Gemisi Ekran – realme GT, oyun severler için 6,43 inç boyutta ve 120Hz tazeleme hızına sahip Samsung üretimi bir Super AMOLED ekrana sahip.
- Çift Aydınlatma Sensörü – Ön ve arka kısımlardaki çift aydınlatma sensörü 4096 kademeli otomatik parlaklık seviyesi sunabiliyor.
- Daha Fazla Bağlantı – Başlıca 5G bantlarına ek olarak, realme GT yüksek hızlı Wi-Fi ve en yeni Bluetooth teknolojilerini destekliyor.
- Ses Sistemi – Akıllı telefon, Dolby Atmos Çift Stereo hoparlör, Yüksek Çözünürlüklü Ses ve düşük gecikme ve düşük girişim yüküne sahip 3,5 mm ses jakına sahip.
- Amiral Gemisi Kamera – realme GT, profesyonel kalitede fotoğraflar sunmak için 64MP Sony ana kameraya sahip.
- İşletim Sistemi – realme GT, Android 12 Beta 1’i destekleyen ilk cihazlardan biri konumunda. realme, bu yılın ilerleyen aylarında yeni realme UI’yi piyasaya sürmeden önce kullanıcılardan geri bildirim almak için Android 12 Geliştirici Önizleme Programı’nı da devam ettirecek.
- Özel GT Modu – Sadece realme GT serisinde sunulan GT Modu, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve daha uzun süreli ve istikrarlı oyun deneyimi sağlıyor.
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Akıllı Telefonlar
Canalys araştırmasına göre akıllı telefon sevkiyatları 2021’de %12 artacak!
Canalys araştırmasına göre Covid-19 için aşı yapılanması dünya çapında artmaya devam ederken ve pandeminin etkileri azaltılırken teknolojik cihazlarda olan bileşen arzı akıllı telefon endüstrisi için yeni darboğaz olarak ortaya çıkacak.
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Canalys’in son tahminlerine göre, dünya çapında akıllı telefon pazarı 2021’de %12 büyüyecek ve sevkiyatlar 1,4 milyar adede ulaşacak. Bu sonuçlar, COVID-19 pandemisinin neden olduğu büyük pazar kısıtlamaları nedeniyle sevkiyatların %7 düştüğü 2020’den çok daha güçlü bir toparlanmayı temsil ediyor. Dünya çapında aşının yaygınlaşması devam ederken ve pandeminin etkileri azaltırlırken, bileşen tedariki akıllı telefon endüstrisi için yeni darboğaz olarak ortaya çıkacak.
Canalys Araştırma Müdürü Ben Stanton, “Akıllı telefon endüstrisinin esnekliği inanılmaz” dedi. “Akıllı telefonlar, insanları birbirine bağlı tutmak ve eğlendirmek için hayati önem taşıyor ve evin içinde de dışarısı kadar önemli. Dünyanın bazı bölgelerinde, insanlar son aylarda tatillerde ve dışarıda geçirdiği günlerde para harcayamıyor ve birçoğu harcanabilir gelirini bunun yerine yeni bir akıllı telefona harcıyor. İlk çeyrekte küresel sevkiyatların %37’sini oluşturan ve tüm yıl için (610 milyon adet) %43’ünü oluşturması beklenen 5G telefonlarının arkasında güçlü bir ivme var. Bu, 5G’yi mümkün olan en ucuz cihaza entegre etmek için ekran veya güç gibi diğer özelliklerden fedakarlık eden satıcılar arasındaki yoğun fiyat rekabetinden kaynaklanacak. Yıl sonuna kadar, sevk edilen tüm 5G cihazlarının %32’sinin maliyeti 300 ABD Dolarının altında olacak. ” sözlerini kullandı.
Bununla birlikte, bileşenleri tedarik etmede oluşan darboğazları, bu yıl akıllı telefon gönderilerinin büyüme potansiyelini sınırlayacak. Stanton, “Karşılıksız siparişler artıyor,” dedi. “Endüstri, yarı iletkenler (telefon bileşenleri) için savaşıyor ve her marka bu sıkıntıyı hissedecek.” Son aylarda, üreticiler Hindistan’daki COVID-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerini diğer bölgelere yönlendirdi, ancak dünya normale döndüğü için bu diğer bölgelere gönderme ve tahsis etme işi sürdürülebilir olmayacak. Satıcılar önce bölgesel gönderimlere yönelecek ve bu birimlerin Latin Amerika ve Afrika pahasına Çin, ABD ve Batı Avrupa gibi kazançlı gelişmiş pazarlara akışına odaklanacak.
Canalys Mobilite Başkan Yardımcısı Nicole Peng, “Bunun diğer bir yandaki etkisi ise fiyatlandırmadır” dedi. “Yonga setleri ve bellek gibi temel bileşenler fiyattaki artıştan dolayı, akıllı telefon satıcıları bu maliyeti karşılamaya mı yoksa tüketicilere mi aktarmaya karar vermelidir. Ancak LTE yonga setleri etrafında büyük kısıtlamalar olduğu için bu, müşterilerin özellikle fiyata duyarlı olduğu alt segment telefonlarda bu sorunun cevabı zorlayıcı olacaktır. Akıllı telefon satıcıları, kısıtlamaların süresi boyunca düşük kaliteli portföylerindeki kar marj beklentilerini düşürürken operasyonel verimliliklerini artırmaya veya rakiplerine karşı pazar payını riske atmaya bakmalıdır.” sözlerine açıklamasında yer verdi.
Pandemi, bildiğiniz gibi toplum ve akıllı telefon pazarı için yeni normali şekillendirecek kalıcı değişikliklere neden oldu. Stanton, “Pandemi sırasında kanalların dönüşmesi veya ölmesi gerekiyordu ve bu yeniliği zorunlu hale getirdi” diye ekledi. “Gelişmiş ülkeler, perakendecileri çevrimdışı ayak izlerini yeniden değerlendirmeye zorlayan çevrimiçi bir artış gördü. Sonuç olarak, bu yıl birçok mağaza kapanacak ve müşteriler satın alma sürecinde giderek daha fazla online kanal kullandığından, açık kala mağazalar için amaçları müşteri desteği ve sipariş karşılaması olmak için yeniden tasarlanacak. Birleşik stok ve araca teslimat gibi COVID-19 tarafından yönlendirilen yenilikler, perakendecilerin konsolide çok kanallı vizyonlarına doğru kaymasına yardımcı oluyor. Ayrıca merkezi satın alma, akıllı telefon markalarıyla daha fazla pazarlık gücü verecek ve bazı perakendecilerin yeni, doğrudan ilişkiler kurmak için dağıtıma daha az önem vermelerine neden olabilir. Akıllı telefon endüstrisi için yeni normal, eskisi kadar acımasız ve rekabetçi olacak.” diye sözlerine son verdi.
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Akıllı Telefonlar
General Mobile’ın en iyisi hangisi? | GM9 Pro vs GM21 Pro
General Mobile denilince aklımıza ilk gelen telefonlardan birisi GM9 Pro. Çünkü General Mobile tarafında en çok sevilen modellerin başında kuşkusuz GM9 Pro geliyor. Biz de bu en sevilen telefonu GM’nin çiçeği burnunda telefonu GM21 Pro ile kıyasladık.
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General Mobile 2021 model akıllı telefonlarını duyurdu. Bu 2021 model aile üç telefondan oluşuyor; GM21, GM21 Plus, GM21 Pro. Takdir edebileceğiniz gibi bu ailenin en güçlüsü GM21 Pro. General Mobile bu telefonuyla orta seviyede etkili olmak istediği çok net. Bu yüzden de sunduğu teknik özellikler konusunda da aynı seviyede olan rakipleriyle yarışması çok doğal.
Ancak videomuzda söz konusu olan iki telefon da General Mobile markası altında olan telefonlar. Bir tarafta General Mobile’ın en sevileni GM 9 Pro bir yanda da 2021 GM ailesinin en güçlüsü GM21 Pro. General Mobile’ın belki de en çok satan ve zamanında çok satılıp General Mobile isminin daha fazla duyulmasına yardımcı olan GM 9 Pro sunduğu özellikler bakımından da doyurucu özelliklere sahipti. AMOLED ekran, stereo hoparlör, 3800mAh büyülüğünde pil ve 15W’lık hızlı şarj bunlardan birkaçı.
Ancak yeni çıkan GM21 içerisindeki MediaTek Helio G90 işlemcisi 6GB RAM ve 128GB hafızası ile performans konusunda kullanıcılara göz kırpıyor. 6.67 inçlik görece büyük sayılan ekranı sayesinde içerikler de o derece keyifli hale geliyor. GM9 Pro da bulunan AMOLED ekrandan sonra GM21 Pro ekranının büyüklüğü iyi gelse de IPS LCD olması bir tık üzüyor dersek yanlış olmaz. Renkler konusunda GM9 Pro daha kontrastlı görüntüler verirken GM21 Pro gerçeğe daha yakın sonuçlar veriyor. Ancak iş siyahları ekrana vermeye gelince GM9 Pro farkını ortaya koyuyor. AMOLED olması sebebiyle siyah ekranda ledleri çalıştırmayarak ekrana tam siyah görüntüler verebiliyor.
General Mobile GM9 Pro kamera konusunda zamanın en iyi kameralarında birisiydi. Hatta GM9 Pro, bağımsız test kuruluşlarından dxOmark’ta teste girip 90 puan almayı başarmıştı. Ancak karşısında yeni jenerasyon bir telefon bulunuyor ve GM21 Pro kamera tarafında GM9 Pro’dan çok daha iyi sonuçlar çıkarıyor. GM’nin en sevilen telefonu GM9 Pro’dan daha üstte bir performans sergilemesi beklenen bir sonuç olsa da GM’nin bu şekilde kamera tarafında gelişme göstermesi iyi bir hareket olmuş.
Pil tarafında ise fark daha da açılıyor. GM21 Pro 5000mAh pili ile GM9 Pro’un 3800mAh büyüklüğündeki pilden çok daha iyi gidiyor. Fiziksel farkının gerçek kullanımına da bu derece somut olarak fark ettiğini de görebiliyorsunuz. Ancak ortak oldukları bir nokta var ki o da şarj olma hızları. 15W hızlı şarj destekli bu iki telefondan kötü olanı tabiki de GM21 Pro oluyor. 5000mAh büyülüğündeki pili doldurmak yaklaşık 2 saat sürüyor. Yeni nesil bir telefonda en azından 30W ve üstü değerler olması gerekirdi diye düşünüyoruz. Zamanında GM9 Pro da 15W hızlı şarj aleti için yeterli gözükse de günümüzde maalesef ki yeterli değil.
General Mobile’ın kanayan yarası güncelleme konusudur. GM9 Pro çıktığı zamanlarda Android One projesi içerisinde bulunan bir telefondu. Google tarafında verilen güncellemelerinin ilk olarak Google telefonları ve Android One projesi kapsamında olan telefonlara geleceği sözü vardı ancak bu sözü General Mobile tutamadı. Hal böyle olunca da Android 8.1 ile çıkan GM9 Pro, Andorid 9 aldıktan sonra yüzüstü bırakıldı. Bu hareketi sonrasında kullanıcılar tarafından tepki çeken GM, Android One projesinden ayrıldı. Şimdi ise GM21 Pro Andorid 11 ile satışa sunuldu ve kendi arayüzünü kullanıyor. İleriki dönemde de General Mobile markasının GM21 ailesine ne derece destek vereceği, hangi sürüme kadar güncellemeleri düzenli olarak sunacağı ise merak konusu. Umarız General Mobile bu konuda daha hassas ve istekli olur ve kazandığı kötü intibahı geri kazanır.
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Akıllı Telefonlar
2021’de Meizu 16Th Kullanmak! | Eren’in HWP ile tanışma hikayesi
2021’de Kullanmak serimizin bu seferki konuğu Meizu 16Th oldu. Eren’in HWP ile tanışmasına vesile olan bu telefon 2021 yılında hala hala kullanılabiliyor mu ona yakından bakyoruz.
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Meizu, Türkiye’deki faaliyetlerine son vermesiyle birlikte pazar payı da oldukça düşen bir marka olarak karşımızda bulunuyor. Türkiye’de faaliyet gösterdiği sırada orta seviyedeki satışları ile insanlar tarafından tercih edilmekle birlikte markayı seven kişi sayısıda azımsanmayacak kadar vardı. Meizu, Meizu 16Th modeli ile üst segment, premium veya amiral gemisi sınıf dediğimiz sınıfta bulunan telefonu Türkiye’de tam bir fiyat performans canavarı olarak nitelendiriliyordu. Nitekim öyle olduğunu da söyleyebiliriz.
Özelliklerine göz attığımızda zamanın bir amiral telefonıunda bulunması gereken bütün özellikleri barındıran Meizu 16Th eksik kaldığı yönleriyle de tepki toplamıştı. Hala da bu tepkiyi çekmeye devam ediyor. Andorid güncellemelerini telefonlarına verme konusunda cimri olan Meizu, arayüzü olan Flyme OS’a daha çok yatırım yapıyor. Eğer Android güncellemelerini zamanında tam ve eksiksiz bir şekilde vermiş olsaydı eğer Türkiye’de hala etkin bir rol oynayan marka ve pazar payında söz sahibi olabilecek potansiyeli vardı.
Şimdi ise faaliyetlerine Çin’de devam eden Meizu, bize bıraktığı bu güzel amiral gemisi telefonu Meizu 16Th ile hafızalarımza kazınmış durumda. HWP sayesinde Meizu 16Th modelini satın alan birçok kullanıcı da zamanında olmuştu. Bakalım 2021 yılında da aynı heyecan ve duyguları bizlere yaşatıyor mu?
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