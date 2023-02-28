Realme, söz verdiği gibi MWC 2023’te şirketin GT serisindeki en yeni akıllı telefonu olan GT3’ü duyurdu. Telefon 1400 nit’e kadar parlaklık ve 2,31 mm ultra dar çene ile 6,7 inç 144Hz 1,5K düz AMOLED ekrana sahip.

Telefon, 16GB‘a kadar RAM ve 1TB’a kadar depolama alanına sahip Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile beraber geliyor. Maksimum 6580mm² soğutma alanı, 4500 mm² 3D VC soğutma, oyuncular için özelleştirilmiş 1500Hz oyun kontrol motoru ve anten matris sistemi 2.0 ile değişken ısı dağıtma sistemi bulunmaktadır.

Şeffaf bir tasarıma sahip darbe arayüzü RGB sistemi vardır, bildirimler, düşük pil ve daha fazlası için özel ayarlarla 25 renk, 2 ritim ve 5 hız modeli sunar. Telefon mat AG cam arka yüzeye sahip.

Telefonda 8MP ultra geniş kameraya ek olarak OIS, HyperShot 2.0, Turbo RAW kayıpsız görüntü algoritması, Sokak çekim modu 3.0 ile 50MP Sony IMX890 ve ayrıca mikroskop lensi bulunuyor.

240W hızlı şarj özelliğine sahip 4600mAh kapasitesiyle seri üretimde en hızlı şarj olan telefon olma özelliğini taşıyor. Bu, 4 dakika içinde %50’ye kadar şarj ve yaklaşık 9 dakika 30 saniye tam şarj vaat ediyor.

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Fiyatlandırma

Realme GT3, Siyah ve Beyaz renkleriyle geliyor ve temel 8GB + 128GB modeli için 649 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Ayrıca 12GB + 256GB, 16GB + 256GB, 16GB + 512GB ve 16GB + 1TB seçenekleriyle de geliyor. Şirket, kullanılabilirlik ayrıntılarını yakında açıklayacağını söyledi.