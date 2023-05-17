Nisan ayı başlarında Realme GT Neo 5 SE, Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 yonga setine sahip dünyanın ikinci telefonu olarak Çin’de piyasaya sürülmüştü. Telefonun çıkışından haftalar sonra firma şimdi yeni bir sürüm ortaya çıktı. Bu sürüm Realme GT Neo 5 SE Transformers Edition olarak isimlendirilecek gibi görünüyor.

Realme’nin en yeni üst orta sınıf akıllı telefonunun yeni tonu yarın yani 18 Mayıs’ta duyurulacak. Marka, bu gölgenin Transformers’a dayanacağını doğruladı. İşbirliği, yaklaşan Transformers: Rise of the Beasts filminin tanıtımı için tasarlandı. Bu filmin 9 Haziran’da dünya çapında gösterime girmesi planlanıyor.

Realme, telefonun yeni renkte herhangi bir teaser görüntüsünü paylaşmadı. Bu nedenle, her şeyi bilmek için yarına kadar beklememiz gerekecek. Özellikler söz konusu olduğunda, yeni varyant, ahizenin normal renk sürümleriyle aynı özellik setine sahip olmalıdır. Böylece, büyük olasılıkla aynı maliyete mal olacaktır.

Realme GT Neo 5 SE, Çin’de Redmi Note 12 Turbo ile yarışıyor. İkincisi, Poco F5 olarak küresel pazarlarda piyasaya sürülmesine rağmen, Realme cihazını henüz anakara Çin dışına getirmedi. GT Neo 5 SE, 2772 x 1240 piksel çözünürlüğe ve 10 bit renk derinliğine sahip 6.74 inç büyüklüğünde 144Hz tazelemli OLED merkezli delikli OLED ekrana sahip. Ayrıca bu mode 64MP birincil sensör, 8MP ultra geniş ünite ve 2MP mikroskop atıcı içeren üçlü kamera sistemi ile geliyor.

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Cihaz, çift stereo hoparlör ve ekran içi parmak izi sensörü sunuyor. Android 13 ile çalışan telefonda 100W hızlı kablolu şarjı destekleyen 5.500mAh pilin de yer aldığını belirtelim.