Realme, yeni lansmanının duyurusunu gerçekleştirdi. Duyuruda lansmanın 5 Ocak tarihinde saat 14.30’da yapılacağı söylendi. Sızıntılara göre lansmanın cazibe merkezi Realme GT Neo 5 olacak. Realme GT Neo 5 hakkında birkaç gündür birçok sızıntı gerçekleşmişti. Sonunda lansman tarihi de belli olduğuna göre rahat bir nefes alabiliriz.

Realme GT Neo 5’in Sızdırılan Teknik Özellikleri

Söylentilere göre Realme GT Neo 5; 2722×1240 1.5K çözünürlükte 144 hz ekran yenileme hızına sahip 6.7 inçlik OLED bir ekrana sahip olacak.

Kamera tarafında cihazın OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamerası olacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik edecek. Görselde ikili kamera kurulumu bulunuyor sen bize üç tane kamera söyledin dediğinizi duyar gibiyim. Görsele daha dikkatli bakın. Alttaki kamera modülünde iki adet lens görülüyor. Ön tarafta ise cihaz, selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir kameraya sahip olacak.

Realme GT Neo 5’in iki varyantının olmasını bekliyoruz. İlk versiyonun 240W hızlı şarj desteği bulunan ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacağı söyleniyor. İkinci versiyonun ise 150W hızlı şarj desteğinin bulunacağı ve MediaTek Dimensity 8200 yonga setine sahip olacağı söyleniyor.

Dediğimiz gibi, lansman 5 Ocak’ta yapılacak. Daha fazlası için takipte kalın.