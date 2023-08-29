Realme cephesi, geçtiğimiz gün Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 24GB’a kadar LPDDR5X RAM, 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama gibi güçlü özellikleriyle yeni amiral gemisi Realme GT 5 modelini tanıttı. Telefon sektörüne resmen bomba gibi düşen bu model, bütçe dostu fiyatıyla resmen inanılmaz bir fiyat performans oranı vadediyordu. Yok satması beklenen model, satışa sunulduktan sadece 2 saat sonra yeni bir satış rekoru kırdı! İşte Realme’nin yeni canavarının satış başarısı!

Realme GT 5 Yalnızca İki Saatte Otuz Bin Adet Sattı!

Çin’de satışa sunulan cihaz için özel bir erken satış kampanyası başlatıldı. Yerel saatle saat 16.00’da ön satışları başlayan cihaz, yalnızca iki saat içerisinde 30 bin adet satılarak yeni bir rekora imza attı. Bu cihazın fiyat segmenti için bambaşka bir seviye.

Realme GT 5, büyüklüğü 6.74 inç olan ve 1.5K çözünürlük sunan bir OLED ekrana sahip. Ekran aynı zamanda 144 Hz tazeleme oranı ve 1.400 nit maksimum parlaklık ile de öne çıkıyor. Oldukça ince çerçevelerle tasarlanan bu ekran, yüzde 93.7’lik etkileyici bir ekran/gövde oranı sunuyor. Telefonun ön yüzünde ise 16 MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası bulunuyor.

Realme GT 5, Qualcomm’un halihazırdaki en güçlü amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2’den besleniyor. Bu güç, 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı ile destekleniyor. Realme gerçekten burada donanım konusunda elini korkak alıştırmamış.

Yeni canavar, önceki serilerden alıştığımız üzere batarya ve şarj konusunda da iki farklı seçeneğe sahip. İlk versiyonda, 5.240 mAh kapasiteli batarya ve 150W hızlı şarj desteği sunuyor.

İkinci versiyonda ise 4.600 mAh’lık batarya, inanılmaz 240W hızlı şarj ile destekleniyor. Büyük bataryalı versiyon sadece 18 dakikada tam şarj olurken, küçük bataryalı versiyon sadece 9 dakika 30 saniyede boş halden tam doluma ulaşabiliyor. Telefonun işletim sistemi ise Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 olarak öne çıkıyor.

Telefonun arka yüzünde, üçlü kamera sistemi dikkat çekiyor. Kamera bölgesinde çıkıntılı bir tasarım tercih edilmiş ve kamera kurulumunun hemen yanında LED aydınlatma detayı yer alıyor. Ana arka kamera 50MP çözünürlüğe sahip Sony IMX890 sensörüne sahipken, ultra geniş açılı 8MP ve makro kamera olarak kullanılan 2MP sensörler de bu sistemde bulunuyor.

Bütçe dostu fiyatıyla gönüllerin şampiyonu olan cihazın 12GB RAM ve 256GB dahili depolama kapasitesine sahip versiyonu 410 dolar fiyatıyla satışa sunulurken, ortanca model olan 16GB RAM ve 512GB dahili depolama kapasitesine sahip versiyon 450 dolardan alıcı buluyor. Aşiret paket diyebileceğimiz en üst donanım seviyesindeki 24GB RAM ve 1TB depolamaya sahip model ise 520 dolar.

Apple’ın iPhone Pro modellerinin 1.000 dolar üzerinde olduğu bir piyasada, Realme GT 5 gerçekten rakipsiz bir model olmuş. Bu denli fazla özelliğin bu kadar uygun fiyata satıldığını görmek, telefon piyasasının geleceği açısından sevindirici. Realme GT 5, hem özellikleri hem de fiyatıyla akıllı telefon tutkunlarının dikkatini çekmeye aday gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Realme’nin yeni canavarının fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!