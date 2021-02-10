Realme gizemli bir telefonla daha TENAA’ya uğradı!

Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru güvenilirliği yüksek bir kaynak, OnePlus 9 serisinin 4.500 mAh batarya ile geleceğini öne sürmüştü. Şimdi ise popüler sızıntıcı Max Jambor, OnePlus‘ın yeni serisinin kutusundan şarj cihazının çıkacağını söyledi. Ayrıca önceki sızıntıları da bu paylaşımıyla birlikte onayladı. Jambor, kutudan çıkan şarj aletinin kaç W olacağı ile ilgili bir bilgi vermedi. Ancak tahminlere göre kutudan çıkan şarj aletinin hızı, cihazın desteklediği maksimum hız ile aynı olacaktır.

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OnePlus 9 serisi, kaç mAh batarya ile gelecek?

Twitter‘da, cihazın batarya kapasitesini gösteren yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntıya göre her iki telefonda da çift hücreli pil teknolojisi mevcut. Twitter paylaşımında, cihazların 4500 mAh batarya kapasitesi ile geleceği belirtiliyor. Kaynağa göre OnePlus 9 Pro, 65W hızlı şarjı destekleyecek. Taban modelin de bu hızı desteklemesi muhtemel gözüküyor. Ayrıca yine sızıntılara göre her iki cihaz da kablosuz hızlı şarjı destekliyor olacak. Bu şarj hızının 45W’a kadar çıkması olası. Lite model hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

OnePlus’ın yeni amiral gemisi serisi hakkında bugüne kadar neler ortaya çıktı?

OnePlus 9 serisi, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Her iki telefon da 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Bununla birlikte, pro model 6.78 inçlik QHD+ çözünürlüklü bir panel kullanacak. Ancak taban modelde 6.56 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekran karşımıza çıkacak. Serinin mart ayında geleceği tahmin ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha fazla şey duyabiliriz.