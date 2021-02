Realme gizemli bir telefonla daha TENAA’ya uğradı!

Geçtiğimiz yıl Xiaomi Hindistan, mart ayında Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max‘i resmi olarak kullanıcılara duyurmuştu. Son raporlar, bu ay içinde Redmi Note 10 serisinin piyasaya sürüleceğini söylüyordu. Fakat Xiaomi Hindistan Genel Müdürü Manu Kumar Jain, yaptığı paylaşım ile Redmi Note 10 serisinin mart ayında tanıtılacağını açıkladı. Ayrıca büyük ihtimalle Redmi Note 10 serisi ilk kez Hindistan’da karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz gün Jain tarafından yayınlanan teaser, Redmi Note 10’un stabil bir deneyim sunacağını ortaya çıkardı. Bugün yayınlanan video ise Redmi Note 10 serisinin yüksek ekran tazeleme hızına sahip olacağını gösteriyor. BIS sertifikaları, M2101K6I model numarasının Redmi Note 10 Pro 5G modeline ait olduğunu öne sürüyor. Ayrıca bu sertifikalara göre M2101K7AI model numarası ise Redmi Note 10 4G’nin model numarası olabilir.

𝘼 𝙣𝙚𝙬 𝙙𝙚𝙘𝙖𝙙𝙚, 𝙖 𝙣𝙚𝙬 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙩𝙪𝙢 𝙟𝙪𝙢𝙥 𝙞𝙣 𝙞𝙣𝙣𝙤𝙫𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣!#RedmiNote10 series is from another orbit & it's arriving early March this year! 🚀

Brace yourselves for a #10on10 experience! RT if you want to know more. 🔁

I ❤️ #Redmi #RedmiNote 🔟 #Launch pic.twitter.com/rRMWkejnI4

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 10, 2021