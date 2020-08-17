realme, dünya çapında gerçekleşek bir festival başlatacak

Sektörde yakaladığı hızlı büyüme trendi ile dikkat çeken realme, dünya çapında gerçekleşecek “828 Fanfestival” adını verdiği festival ile gençlerin dikkatini üzerine toplamayı amaçlıyor. Bu etkinlik kapsamında realme, ülkemizde de hepsiburada.com üzerinden kendi cihazlarında büyük indirimler sunacağını belirtiyor.

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realme, “cesaret et” mottosuyla başlattığı kampanya ile, indirim festivali gerçekleştirmeyi planlıyor

realme tarafından, 828 Fanfestival adı verilen global bir festival, dünya çapındaki gençleri markanın çatısı altında toplayabilmeyi amaçlıyor. Türkiye’de de pazara girişinden bu yana iyi bir ivme yakalayan realme; Türk kullanıcılara da teşekkür edebilmek adına ülkemizde de büyük indirimler düzenleyeceğini açıkladı. 17 – 28 Ağustos tarihleri arasında, realme markasının seçili ürünleri indirimli olarak hepsiburada.com üzerinden tüketicilere sunulacak.

Ülkemizde 2 farklı indirim dalgası düzenleyeceğini belirten realme, ilk olarak 17-26 Ağustos tarihleri arasında belirli cihazlarda %50 indirim sunacağını; 28 Ağustos tarihinde ise daha farklı süprizlerle kullanıcıları karşılayacağını vadediyor. Yaklaşık iki hafta devam edecek stoklarla sınırlı kampanya kapsamında tüketiciler, realme 6 Pro ve realme 6 (4 GB Ram + 128 GB) model akıllı telefonları ve Buds Air kulaklıkları yüzde 50’ye varan indirimlerle satın alabilecekler.

Festival kapsamında indirime girecek realme cihazları tanıyalım

realme 6

realme 6 modeli, 64 MP çözünürlükteki ana kamerası ile öne çıkıyor. Cihaz, 4300 mAh kapasiteli bataryası ve 30W hızlı şarj desteği ile 60 dakika içinde tamamen şarj olabiliyor. Corning Gorilla Glass 3 ile kaplanmış 6,5 inç ve 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olan realme 6, dörtlü bir kamera modülüne de sahip.

realme Buds Air

Gerçek kablosuz kulaklıklara (TWS) olan talebin ciddi bir artışa geçtiği bilinen bir gerçek. Dinamik Bas Desteği ile rakiplerinden sıyrılmaya çalışan Buds Air, 12 mm boyutlu sürücülere sahip. Cihazın sunduğu pil ömrü ise, şarj kutusu ile beraber 17 saat.

realme, dünyanın en büyük 7. akıllı telefon üreticisi konumunda

realme markasının en gözde ürünlerinden olan bu 2 cihaz, ülkemizde ciddi satış rakamları yakaladı. Ayrıca Counterpoint Research tarafından listelenen araştırmalara göre realme, geride bıraktığımız son 4 çeyrekte de dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi oldu. realme cephesinde dikkat çeken bir diğer başarı ise, Covid-19 salgınının en yoğun yaşandığı 2020 yılı 2. çeyrek döneminde satışlarını artıran tek üretici olmayı başarabilmesi. 828 Fanfestival sayesinde başarısına başarı katmak isteyen realme, bakalım bu hedefine ulaşabilecek mi. Peki ya siz bu etkinlik ile ilgili neler düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!