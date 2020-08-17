Genel
realme, dünya çapında gerçekleşek bir festival başlatacak
Sektörde yakaladığı hızlı büyüme trendi ile dikkat çeken realme, dünya çapında gerçekleşecek “828 Fanfestival” adını verdiği festival ile gençlerin dikkatini üzerine toplamayı amaçlıyor. Bu etkinlik kapsamında realme, ülkemizde de hepsiburada.com üzerinden kendi cihazlarında büyük indirimler sunacağını belirtiyor.
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realme, “cesaret et” mottosuyla başlattığı kampanya ile, indirim festivali gerçekleştirmeyi planlıyor
realme tarafından, 828 Fanfestival adı verilen global bir festival, dünya çapındaki gençleri markanın çatısı altında toplayabilmeyi amaçlıyor. Türkiye’de de pazara girişinden bu yana iyi bir ivme yakalayan realme; Türk kullanıcılara da teşekkür edebilmek adına ülkemizde de büyük indirimler düzenleyeceğini açıkladı. 17 – 28 Ağustos tarihleri arasında, realme markasının seçili ürünleri indirimli olarak hepsiburada.com üzerinden tüketicilere sunulacak.
Ülkemizde 2 farklı indirim dalgası düzenleyeceğini belirten realme, ilk olarak 17-26 Ağustos tarihleri arasında belirli cihazlarda %50 indirim sunacağını; 28 Ağustos tarihinde ise daha farklı süprizlerle kullanıcıları karşılayacağını vadediyor. Yaklaşık iki hafta devam edecek stoklarla sınırlı kampanya kapsamında tüketiciler, realme 6 Pro ve realme 6 (4 GB Ram + 128 GB) model akıllı telefonları ve Buds Air kulaklıkları yüzde 50’ye varan indirimlerle satın alabilecekler.
Festival kapsamında indirime girecek realme cihazları tanıyalım
realme 6
realme 6 modeli, 64 MP çözünürlükteki ana kamerası ile öne çıkıyor. Cihaz, 4300 mAh kapasiteli bataryası ve 30W hızlı şarj desteği ile 60 dakika içinde tamamen şarj olabiliyor. Corning Gorilla Glass 3 ile kaplanmış 6,5 inç ve 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olan realme 6, dörtlü bir kamera modülüne de sahip.
realme Buds Air
Gerçek kablosuz kulaklıklara (TWS) olan talebin ciddi bir artışa geçtiği bilinen bir gerçek. Dinamik Bas Desteği ile rakiplerinden sıyrılmaya çalışan Buds Air, 12 mm boyutlu sürücülere sahip. Cihazın sunduğu pil ömrü ise, şarj kutusu ile beraber 17 saat.
realme, dünyanın en büyük 7. akıllı telefon üreticisi konumunda
realme markasının en gözde ürünlerinden olan bu 2 cihaz, ülkemizde ciddi satış rakamları yakaladı. Ayrıca Counterpoint Research tarafından listelenen araştırmalara göre realme, geride bıraktığımız son 4 çeyrekte de dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi oldu. realme cephesinde dikkat çeken bir diğer başarı ise, Covid-19 salgınının en yoğun yaşandığı 2020 yılı 2. çeyrek döneminde satışlarını artıran tek üretici olmayı başarabilmesi. 828 Fanfestival sayesinde başarısına başarı katmak isteyen realme, bakalım bu hedefine ulaşabilecek mi. Peki ya siz bu etkinlik ile ilgili neler düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Toyota GR Yaris, Kris Meeke ile hünerlerini sergiledi!
Toyota GR Yaris, son zamanların en heyecan verici hatchback modellerinden biri olarak görülüyor. Araç, 16-18 Ekim tarihleri arasındaki Goodwood SpeedWeek etkinliğindeki sahnesinden önce ufak bir gösteri yaptı.
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Etkinlik detayları haricinde GR Yaris hakkında bilgiler de içeren bu videoda, Kuzey İrlanda‘lı efsane ralli pilotu Kris Meeke yer alıyor. Meeke, bu küçük dört çeker canavarın ne kadar hızlı ve çevik olduğunu, etkileyici bir performans ile bizlere gösteriyor. Ayrıca GR Yaris’in 2021‘de satışa çıkacağını da belirtelim.
Toyota GR Yaris’in performans verileri
GR Yaris’in 1.6 litre hacimli turbo beslemeli üç silindirli motoru, 257 beygir güç ve 350 Nm tork (Japonya pazarındaki versiyonda 268 beygir güç ve 370 Nm tork) değerlerine sahip. Aracın ilgi çekici bir diğer kısmı ise 6 ileri manuel şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemini barındırması.
Aracın vahşiliğini arttırmak için isteyenler için hem ön hem de arka için Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyelleri de içeren Pist Paketi (Circuit Pack) bulunuyor. Özel ayarlanmış süspansiyonlar ve 225/40 Michelin Pilot Sport 4S lastiklere sarılı 18 inç boyutlu jantlar da bu pakete dahil.
Goodwood SpeedWeek ile pandemi sebebiyle iptal edilen Goodwood Festival of Speed, Goodwood Revival ve Goodwood Üyeleri Toplantısı tek bir etkinlikte birleştirilecek. Böylelikle motor sporları takvimindeki boşluğu doldurmayı hedefleyen SpeedWeek, halka kapalı olacak. Fakat Goodwood Road&Racing‘in sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.
Kaynak: Carscoops
Genel
2021 BMW 4 Serisi Cabrio neredeyse kamuflajsız görüntülendi!
Tamamen yeni 2021 BMW 4 Serisi Cabrio‘nun, M440i xDrive modeli olduğu düşünülen yeni bir prototipi, casus fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.
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Önceden bir çok kez kamuflajlı 4 Serisi Cabrio prototipi görüntülenmişti. Fakat bu sefer aracın, neredeyse bütün detaylarını açık açık görebiliyoruz. Söz konusu prototipte siyah renkli olan ama bazı donanım paketlerine krom kaplama ile de görebileceğimiz, o çok konuşulan böbrekleri dikkat çekiyor. Bu böbreklerin hemen altında ise “gülümseyen” bir imaj veren ikinci bir ızgara yer alıyor.
Farlar demişken, 4 Serisi Coupe ile aynı farları kullanan 4 Serisi Cabrio, koyu mavi renge sahip fren kaliperleri ve siyah jantlara sahip. Koyu mavi kaliperlerden ve sağ arka farın üzerinde, kamuflajın altında kalan “xDrive” benzeri bir ambleme dayanarak, bu aracın M440i xDrive olduğu düşünülüyor.
Arka farlar demişken, aracın modelini hemen tanıyabileceğimiz bir tasarıma sahip LED arka farlar dikkat çekiyor. Arka difüzör ve çift egzoz çıkışının tasarımı 4 Serisi Coupe ile aynı gibi görünüyor.
Yeni 4 Serisi Cabrio’nun performans verileri nasıl?
4 Serisi Cabrio’nun Avrupa’da, 4 Serisi Coupe’deki motor seçenekleri ile satılması bekleniyor. Bu seçenekler ise şu şekilde:
- 2.0 litrelik 184 beygir gücünde, dört silindirli turbo benzinli 420i
- 2.0 litrelik 258 beygir gücünde, dört silindirli turbo benzinli 430i
- 2.0 litrelik 190 beygir gücünde, dört silindirli turbo dizel 420d
- 3.0 litrelik 286 beygir gücünde, altı silindirli turbo dizel 430d
Ayrıca bu modeller haricinde özel gövde kiti, egzoz çıkışları ve jantlar gibi detaylara sahip M440i modeli de 4 Serisi Cabrio’da sunulacak. Sıralı altı silindirli 3.0 litrelik turbo benzinli motor 374 beygir güç ve 500 Nm tork değerlerine sahip. Bu versiyon hem arkadan çekişli hem de xDrive seçeneklerine sahip olacak.
M4 Cabrio versiyonu hakkında net bilgiler olmasa da standart olarak 473 beygir güce, M4 Competition modelinde ise 503 beygir güce sahip ünitelerin kullanılacağı söyleniyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
Instagram, 100 milyon kullanıcının biyometrik verilerini çalmakla suçlanıyor
Facebook, son günlerde diğer şeylerin yanı sıra sık sık veri ihlali davaları ile karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz senelerde Mark Zuckerberg’un defalarca savunma yaptığı ve platformları adına ciddi ihlal kararlarının alınmasından sonra, bu sefer de Instagram ile ilgili bir skandal ile karşı karşıyayız.
İddialara göre Instagram, kullanıcıların biyometrik verileri ve silinen fotoğrafları dahil tüm gönderilerini saklamış. Ayrıca bu gönderileri depolama durumu, kullanıcıların verilerini çeşitli şekillerde kullanmaya kadar ilerlemiş. Geçtiğimiz saatlerde, ABD sınırları içerisinde bir Eyalet Mahkemesi’nde açıklanan davaya göre Instagram, 100 milyondan fazla kullanıcının biyometrik verilerini toplamış, saklamış ve kâr etmiş. Mevcut biyometrik veriler tanımının içerisine, parmak izlerinin yanı sıra, kullanıcıların yüz verileri de dahil ediliyor.
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Dava detaylarına göre, Facebook’un sahip olduğu Instagram, akıllı telefonlar aracılığıyla elde edilen yüz verilerini kullanarak kullanıcıların bir yüz şablonunu oluşturduğu iddia ediliyor. Bu yüz şablonları ise daha sonra kullanılmak için Facebook sunucularında saklanmış. Ek olarak, yüz etiketleme araçlarının, kullanıcıların izni olmaksızın Instagram üzerinde otomatik olarak çalıştığı belirtiliyor.
Sonuç olarak, Illinois gizlik yasasını ihlal eden bu durum, Facebook’a milyarlarca dolara mal olabilir. Söz konusu yasa, kullanıcıların biyometrik verilerinin izinsiz olarak toplanmasını ve saklanmasını yasaklıyor. Bu durumda şirket, 100 milyon Instagram hesabı düşünüldüğünde her bir kullanıcıya belirli bir miktar ceza ödemek zorunda bile kalabilir.