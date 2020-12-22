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Realme CEO’su, Buds Air Pro Master Edition kulaklığını açıkladı
Realme Buds Air Pro kulaklığı, markanın aktif ses engelleme özelliğine sahip ilk TWS kulaklığı olarak karşımıza çıkıyordu. Aynı zamanda uzun batarya ömrü, güçlü sesi ve fiyatıyla da benzerlerinin yanında önemli bir seçenek sunuyordu.
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Realme Buds Air Pro Master Edition, bu sefer gri ile geliyor
Başlangıçta Siyah ve Beyaz renkleriyle gelen kulaklık, şimdi ise Gri rengi ve Realme Buds Air Pro Master Edition ismiyle sunulacak. Kulaklığın bu yeni versiyonunu Twitter üzerinden bir tanıtım videosuyla birlikte açıklayan kişi ise şirketin CEO’su Madhav Sheth. Cihazlar yine canlı yayın sayfasından da görülebilir haldeler.
Şirketin Avrupa ve Hindistan CEO’su olan Sheth, oldukça güzel görünen bu yeni versiyonun aynı zamanda Jose Levy tarafından tasarlandığını ve kulaklıkların tasarımında uzay kapsüllerinden esinlenildiğini de not olarak düşüyor. Aynı kişinin Buds Q versiyonu dizaynının da arkasında olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Kulaklığın kendisi gibi kutusu da parlak gri renginde olacakken, tanıtımda da görülebileceği gibi kulaklık uçlarındaki plastik siyah olarak devam ediyor. Ancak kulaklık lastiği genelde kulağın içerisinde yer aldığı için bunun çok da büyük bir sorun teşkil etmeyeceğini söyleyebiliriz.
Buds Air Pro kulaklıklarının Master Edition sürümünün, yine bu ayın başlarında Sheth tarafından tanıtılan ve yarın kullanıcıyla buluşacak olan Realme Watch S Pro akıllı saati ile beraber piyasaya çıkması bekleniyor.
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OnePlus Watch, Wear OS işletim sistemini kullanacak
OnePlus CEO’su Pete Lau, uzun süredir teknoloji gündeminde yalnızca spekülasyon haberleriyle karşımıza çıkan OnePlus Watch hakkında son noktayı koydu. Input’la yaptığı röportajda OnePlus’ın gerçekten de akıllı saat geliştirmekte olduğunu belirten Lau, akıllı saatin işletim sistemininse Wear OS olacağını söyledi.
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Çin merkezli teknoloji üreticisi OnePlus’ın, epey bir süredir kendi markası adı altında üreteceği akıllı saatini tüketicilerle buluşturmayı planladığını biliyoruz. Fakat sözüm onu bu bilgiler şimdiye kadar hep spekülasyon seviyesindeydiler, çünkü bugüne dek OnePlus kanadından söz konusu akıllı saatle ilgili resmi bir açıklama gelmemişti.
Tabii ki hal böyle olunca insanlar da doğal olarak OnePlus Watch projesinin iptal edildiğini düşünmeye başlamışlardı. Ancak bu hafta şirketin CEO’su, nihayet beklenen açıklamayı yaptı ve gerçekten de OnePlus’ın akıllı saat piyasaya sürme planlarının olduğunu söyledi. Akıllı saatin ne zaman tanıtılacağına dairse herhangi bir bilgi vermeyen OnePlus CEO’su Pete Lau, saatin Wear OS ile çalışacağını söyledi.
OnePlus Watch, Android ekosistemiyle tam teşekkülü bir biçimde çalışacak
Input’la yaptığı röportajda, “Wear OS, Android TV ve Android akıllı telefonlar arasındaki bağlantıyı en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için Google’la çalışıyoruz. Buna Google da yeşil ışık yakıyor ve dolayısıyla da bu alana yöneliyoruz.” ifadelerini kullanan Pete Lau, açıklamasının devamında da saatle ilgili verebileceği bilgilerin şimdilik bunlarla sınırlı olduğunu söyledi.
OnePlus CEO’su Pete Lau’nun açıklaması, OnePlus aşıklarını eminim ki çok heyecanlandırmıştır; fakat bu açıklamalar ne yazık ki pek bir şey ifade etmiyor. Zira OnePlus Watch hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz, bildiğimiz tek şey Google’ın Wear OS platformuna sahip olacağı. Sızıntılarla bile gündeme pek gelmeyen bu akıllı saatin 2021 yılında piyasaya sürüleceğine dair çeşitli söylentiler elbette var, ancak bunlar resmi olmadığı için hiçbir ehemmiyeti bulunmuyor.
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AirPods Max parçalarına ayrılıyor
iFixit, AirPods Max kulaklığı herhangi bir dereceye kadar tamir edilebilir olup olmadığını veya bir “e-atık felaketi”ne mi dönüşeceğini belirlemek amacıyla parçalarına ayırmaya başladı.
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iFixit, “kolay” olarak derecelendirmedi
Apple geçtiğimiz haftalarda üst düzey kulak üstü kulaklığı olan AirPods Max’i tanıtmıştı. Her şeyden çok fiyatıyla dikkat çeken bu kulaklık şimdi iFixit’in ünlü parçalarına ayırma işlemlerinden geçiyor.
Apple’ın yeni AirPods Max kulaklıkları geleneksel cihaz sökme işlemlerinden biri için parçalarına ayrılmaya başlandı. İşlem hala devam ediyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde iFixit’in sayfayı güncellemesi bekleniyor.
Bunu, kulaklıkların içine hızlı bir bakış atmamızı sağlayan erken bir kısmi sökme işlemi olarak tanımlayabiliriz. Kulaklığın röntgen görüntüsü, kulak kapağı çiftinin pil hücrelerine, çift halkalı hoparlör sürücüsü mıknatıslarına, hizalama mıknatıslarına, mikrofon braketlerine ve daha fazlasına bir bakış atmamızı sağlıyor.
iFixit, AirPods Max’in sökülme işlemini “kolay” olarak derecelendirmedi ve işin içinde oldukça fazla yapıştırıcı olduğunu belirtti. Tam söküm işlemi gerçekleştikten sonra iFixit, daha ayrıntılı olarak tanımlamayı planladığı şeylerin içinde yongalarla dolu iki mantık kartının bulunduğunu söyledi.
“AirPods Max”ın parçalarına ayrılma işlemi devam ederken şimdiye kadar başka bir ayrıntı gelmedi. Ancak iFixit, önümüzdeki günlerde sökme işleminin aşamalarını güncelleyeceğini ve kulaklık hayranları için bazı sürprizler de dahil olmak üzere çok daha fazlasını kullanıcılara sunacağını belirtti.
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AirPods 3 kulak içi tasarımla gelecek!
Apple’ın başarılı tam kablosuz kulaklıklarını içeren AirPods serisi ile ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Aslında ilk olarak ekim ayında ortaya çıkan söylentilerde sade AirPods 3 modelinin kulak içi tasarımla gelebileceği yer almıştı. Bugün The Elec tarafından paylaşılan raporda bu söylentiler doğrulanırken kulaklığın aktif gürültü engelleme barındırmayacağı da belirtildi.
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AirPods 3, 2021’in ilk yarısında geliyor!
Endüstrinin içindekilerden sızdırılan bilgiler doğrultusunda paylaşılan haberlere göre 3. jenerasyon AirPods modelleri şu anki AirPods Pro’ların tasarımına benzer kulak içi bir tasarıma sahip olacak. Bu benzerliğe rağmen Pro’larda bulunan aktif gürültü engelleme özelliğini barındırmaması beklenen kulaklıkların 2021’in ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.
Apple’ın H1 işlemcisini de barındırması beklenen kulaklıklar bu işlemi ‘paket içinde sistem’ (System in a Package, SiP) olarak adlandırabileceğimiz bir biçimde yapacak. Bu yeni sistemin kalite testlerinin 2020 bitmeden tamamlanması bekleniyor. Böylece Apple, 2021’in ilk aylarında üretime başlayabilecek.
The Elec tarafından paylaşılan raporda ayrıca fiyat bilgisi de bulunuyor. Şu anda AirPods Pro’ların yurt dışı fiyatı olan 249 dolara göre %20 daha ucuz olması, yaklaşık 200 dolardan sunulması bekleniyor. Ülkemizde de birçok kullanıcısı bulunan AirPods serisinin yeni jenerasyonuyla ilgili sızıntılar ise tanıtım ve satış tarihleri yaklaştıkça artacaktır. Gitgide büyüyen tam kablosuz kulaklık piyasasında önemli bir yeri olan Apple da AirPods 3 kulaklıklarıyla pazar payını korumak isteycektir.
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