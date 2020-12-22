Realme CEO’su, Buds Air Pro Master Edition kulaklığını açıkladı

Realme Buds Air Pro kulaklığı, markanın aktif ses engelleme özelliğine sahip ilk TWS kulaklığı olarak karşımıza çıkıyordu. Aynı zamanda uzun batarya ömrü, güçlü sesi ve fiyatıyla da benzerlerinin yanında önemli bir seçenek sunuyordu.

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Realme Buds Air Pro Master Edition, bu sefer gri ile geliyor

Başlangıçta Siyah ve Beyaz renkleriyle gelen kulaklık, şimdi ise Gri rengi ve Realme Buds Air Pro Master Edition ismiyle sunulacak. Kulaklığın bu yeni versiyonunu Twitter üzerinden bir tanıtım videosuyla birlikte açıklayan kişi ise şirketin CEO’su Madhav Sheth. Cihazlar yine canlı yayın sayfasından da görülebilir haldeler.

Şirketin Avrupa ve Hindistan CEO’su olan Sheth, oldukça güzel görünen bu yeni versiyonun aynı zamanda Jose Levy tarafından tasarlandığını ve kulaklıkların tasarımında uzay kapsüllerinden esinlenildiğini de not olarak düşüyor. Aynı kişinin Buds Q versiyonu dizaynının da arkasında olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Kulaklığın kendisi gibi kutusu da parlak gri renginde olacakken, tanıtımda da görülebileceği gibi kulaklık uçlarındaki plastik siyah olarak devam ediyor. Ancak kulaklık lastiği genelde kulağın içerisinde yer aldığı için bunun çok da büyük bir sorun teşkil etmeyeceğini söyleyebiliriz.

Buds Air Pro kulaklıklarının Master Edition sürümünün, yine bu ayın başlarında Sheth tarafından tanıtılan ve yarın kullanıcıyla buluşacak olan Realme Watch S Pro akıllı saati ile beraber piyasaya çıkması bekleniyor.