Realme, giriş seviyesi segmentine yönelik yeni C53 modeli telefonunu piyasaya sundu. C53, 6,74 inçlik geniş bir ekrana ve uzun ömürlü 5.000 mAh piline sahip büyük ancak uygun fiyatlı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

C53, Malezya’da 550 RM’ den(yaklaşık 120 dolar) başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Daha yüksek özellikli C55 modeli 700 RM’den(yaklaşık 150 dolar) başladığı için C53 fiyat/performans açısından cazip görünüyor.

Aslında C53, Hindistan’da yakın zamanda piyasaya sürülen Realme Narzo N53 ile aynı telefonlar olarak karşımızda. C53, 90Hz yenileme hızlı ekrana, 33W hızlı şarj desteğine ve 2x Cortex A75 + 6x A55 çekirdekli Unisoc işlemciye sahip.

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6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip C53, arka 50MP kamera ve ön 8MP selfie kamera ile geliyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi, parmak izi okuyucu ve seçenekler arasında Champion Gold ve Mighty Black renk seçenekleriyle geliyor. Realme C53 için uygun fiyatlı olmasına rağmen büyük ekranı, pil ömrü ve bazı yüksek özellikleriyle cesur bir giriş seviyesi telefon modeli diyebiliriz.

Özetle, Realme’nin yeni C53 modeli uygun fiyatlı bir telefon olmakla birlikte yüksek özelliklere sahip: geniş ekran, hızlı şarj, Unisoc işlemci ve çift kamera. Model büyük ekranı ve uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor.