Herkesin merakla beklediği fiyat performans oranı en iyi telefon olarak tüketicilerin de ilgisini çekmiş POCO F5’e bu videoda yakından bakıyoruz. Sunduğu teknik özellikler ile doldu dolu bir telefon olan F5, bu sene içerisinde birçok kişi tarafından tercih edilecek. Peki POCO F5, kullanıcısına neler sunuyor, performansı ve diğer detaylarına hep beraber göz atalım.
POCO F5 Özellikleri
Boyut: 161.1 x 75 x 7.9 mm
Ağırlık: 181 gram
Ekran: 6,67 inç FHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision
İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2
Bellek: 8 GB / 12 GB
Depolama: 256 GB
Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Video: 4K 30 fps
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 67 Watt
Arayüz: MIUI 14 for POCO, Android 13
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