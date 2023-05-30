Herkesin merakla beklediği fiyat performans oranı en iyi telefon olarak tüketicilerin de ilgisini çekmiş POCO F5’e bu videoda yakından bakıyoruz. Sunduğu teknik özellikler ile doldu dolu bir telefon olan F5, bu sene içerisinde birçok kişi tarafından tercih edilecek. Peki POCO F5, kullanıcısına neler sunuyor, performansı ve diğer detaylarına hep beraber göz atalım.

POCO F5 Özellikleri

Boyut: 161.1 x 75 x 7.9 mm

Ağırlık: 181 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision

İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Video: 4K 30 fps

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 67 Watt

Arayüz: MIUI 14 for POCO, Android 13

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