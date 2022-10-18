realme, yepyeni realme Buds T100 ile ekosistem ürünlerini genişletmeye devam ediyor. Üstün bir ses deneyimi, yenilikçi tasarım ve rekabetçi fiyatı bir arada sunan realme Buds T100 Kablosuz Kulaklık Türkiye pazarında kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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Etkileyici Bir Ses Deneyimi

realme Buds T100, üstün bir ses deneyimi için kulaklığınızdan aldığınız performansı artıracak yenilikçi özelliklerle donatılmış. Kulaklıkta yer alan 10 mm dinamik bas sürücüleri etkileyici bir bas performansı sergilerken PEEK+TPU titanyum kaplı kompozit kapak diyaframları kulaklığınızdan derin ve katmanlı bir bas sesi almanızı sağlar. AI ENC arka plan gürültüsü önleyici algoritma ise kalabalık bir caddeden toplu taşımaya kadar nerede olursanız olun hem çevreden gelen sesleri önleyerek hem de mikrofonunuzda konuşma dışındaki sesleri engelleyerek kesintisiz aramalar gerçekleştirmenize yardımcı olur. Ses Güçlendirme modu ise daha güçlü baslar ve net vokaller için kulaklığınızın ses seviyesini 102dB’e kadar yükseltir. Ayrıca Buds T100, dünyanın önde gelen ses algoritması Dirac iş birliğinde geliştirilen ve realme Link uygulaması üzerinden kullanılabilen Gerçek HD Ses özelliği sayesinde gerçek bir konser deneyimini tüm ayrıntılarıyla kulaklığınızda yaşamanızı sağlar.

Oyuncuların yeni tercihi olabilir!

realme Buds T100 yalnızca müzik ve aramalarınızda değil, oyunlarda da güçlü bir performans sağlar. Kulaklığınızdan aldığınız maksimum ses seviyesini artıran Ses Güçlendirme Modu ve sesi tüm ayrıntılarıyla duymanıza yardımcı olan Gerçek HD Ses özelliği oyun deneyiminizi bir adım ileri taşır. Oyun Modu aktif hale getirildiğinde ise Buds T100 88ms düşük gecikme ile çalışarak sorunsuz ve akıcı bir oyun deneyiminin tadını çıkarmanıza yardımcı oluyor.

realme Buds T100 yalnızca sunduğu yüksek ses kalitesi ile değil, tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleri ile de dikkat çekiyor. Birinci sınıf dayanıklı malzemeden üretilen Buds T100 dokunmatik kontrolleri ve ergonomik yapısı ile kolay bir kullanım sağlarken her kullanıcının aradığını bulacağı yenilikçi tasarım alternatifleri sunuyor. IPX5 Su Direnci özelliği ise kulaklığınızın beklenmeyen durumlarda suya karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 400 mAh kapasiteli kutusu ile 28 saate kadar aktif kullanım olanağı sunan Buds T100, tek şarj ile durmadan 6 saate kadar müzik dinleyebilme imkanı sunuyor.

Yenilikçi özellikleri, kullanıcı dostu tasarımı ve beyaz renk seçeneği ile her tipten kullanıcıya hitap eden şirketin yeni kulaklığı Buds T100, şimdi Mediamarkt, Teknosa, Vatan, Türk Telekom, Turkcell kanallarında 449 TL’ye satışta.