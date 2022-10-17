Son sızıntılara göre Realme şimdiden yeni Realme 10 akıllı telefon serisi için hazırlanıyor. Bütçe dostu sayılan orta sınıf serinin yeni üyesi yakında piyasaya sürülecek. Bugün, serinin en üst modeli olan Realme 10 Pro+, RMX3686 model numarasıyla Tayland’ın NBTC’si tarafından kısa süre önce onaylandı. Şimdi de cihaz Çin Kalite Sertifikasyon sitesinden (CQC) geçti. Şimdi hep beraber Listeleme ile ilgili ayrıntılara göz atalım.

Realme 10 Pro+ Cihazının Bilinen Tüm Özellikleri

CQC sertifikası, Realme 10 Pro+’ın 4.890 mAh nominal pil kapasitesiyle geldiğini doğruluyor. Bu, 5.000 mAh’lik tipik bir batarya ile hemen hemen aynı. Tabii ki, şirket muhtemelen cihazı pazarlarken ikinci değeri kullanacaktır. Realme, orta sınıf kategorisinde hızlı şarj teknolojisinin öncülerinden biri. Hatırlamak gerekirse, Realme 7 Pro, 65 W şarj sunan ilk orta sınıf kategorisindeki telefondu. Bu nedenle, 10 Pro+’ın bu kapasite için iyi bir hızlı şarj hızına sahip olmasını bekleyebiliriz. Şimdilik şarj hızını tam olarak bilmiyoruz, ancak 80 W ile 150 W şarj arasında herhangi bir değer telefon için uygun olacaktır.

10 Pro+ muhtemelen selefinin AMOLED ekranını taşıyarak gelecek. Bu panel 120 Hz’e kadar yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip olabilir. Söylentilere göre, yeni cihaz yakın zamanda piyasaya sürülen Dimensity 1080 yonga setini kasasında barındıracak. Cihazın 6 GB, 8 GB ve belki de 12 GB RAM’e sahip varyantlarını bekleyebiliriz. Depolama alanında telefon muhtemelen 128 GB ile 256 GB seçenekleri ile gelecek.

Bilmeyenler için Dimensity 1080, Dimensity 920 için yenilenen bir işlemci. Son nesil ürün, 2 x ARM Cortex-A78 çekirdeği ve 6 x ARM Cortex-A55 çekirdeği barındırıyor. Yonga setinde grafiksel görevler bir Mali-G68 GPU tarafından sağlanıyor. Realme 10 Pro+, selefinin renk değiştiren tasarımını da koruyabilir. Yazılım açısından, muhtemelen üzerinde Realme UI 3.0 çalışan Android 12 ile gelecektir.

Önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz. Realme 10 Pro+’ın yanı sıra marka ana model ve normal bir Pro versiyon üzerinde de çalışıyor. Ana modelin basit bir 4G akıllı telefon olması ve MediaTek Helio G99 işlemcisinden güç alması muhtemel gözüküyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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