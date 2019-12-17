Giyilebilir Teknoloji
realme Buds Air, resmen tanıtıldı: Özel R1 çipi ve çift mikrofon!
realme Buds Air, gerçek tam kablosuz kulaklık iddiasıyla Hindistan’da yapılan konferans eşliğinde resmen tanıtıldı. Apple’ın Airpods serisinin direkt rakibi olarak karşımıza çıkan kulaklık, fiyatı ve teknik detaylarıyla dikkat çekiyor.
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Oldukça Airpods serisine benzerlik taşıyan tasarımla karşımıza çıkan realme Buds Air, özellikle içerisinde bulunan firma tarafından özel tasarlanmış R1 çipiyle ön plana çıkıyor. Kulaklıkta yer alan özel donanım sayesinde, firma süper düşük gecikme sağlayan bir teknoloji geliştirmiş.
İddiaya göre tam kablosuz kulaklıklar arasında, dünyanın en düşük gecikmeli aktarım sistemine sahip. Böylece izlediğiniz içerikleri, sanki kablolu bir kulaklık kullanıyor edasıyla dinleyebiliyorsunuz.
70 dolara aktif gürültü engelleme sunan kulaklık!
Bunların yanı sıra akıllı cihazda, üzerinde kulaklık girişi ve alt kısımda yer almak üzere iki mikrofon yer alıyor. Konuşma esnasında, ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor.
Teknik detaylarda ise, kulaklıkta 12mm yüksek bass performası sunan dinamik sürücüler bulunuyor. Ayrıca, kulaklıkların yan taraflarında bulunan optik sensör sayesinde kulağınıza koyduğunuz esnadan itibaren müziğin oynatılması sağlanabiliyor.
Buds Air’ın arka taraflarında bulunan kısma ise, dokunmatik bir panel yerleştirilmiş. Bu yüzeye belli jest hareketleriyle, arama cevaplama, medya oynatıcı içerisinde müziği durdurup devam ettirme, sonraki şarkıya geçme ve sesli asistanı kontrol etme gibi işlevler kontrol edilebiliyor.
realme buds Air ile 3 saat kesintisiz müzik!
Kulaklıklar tek başına 3 saat kesintisiz şarkı dinleme süresi sunarken, şarj ünitesiyle birlikte 17 saate kadar pil ömrü vadediyor. Kablosuz şarj desteğinin de dahil edildiği kablosuz cihazda, pratik olarak cihazınızı şarj edebiliyorsunuz.
Apple’ın Airpods’una nazaran çok daha hafif ve daha fonksiyonlu olan cihazın; beyaz, sarı ve siyah olmak üzere üç rengi bulunuyor. Bu ay sonunda firmanın çıkaracağı yeni nesil cihazların kutusuna dahil edilen realme Buds Air’ı isterseniz ayrıca da bugün itibarıyla 70 dolar’a bu linkten satın alabiliyorsunuz.
Giyilebilir Teknoloji
Realme Buds Air, 17 Aralık’ta piyasaya sürülüyor!
Realme Buds Air, gerçek tam kablosuz kulaklık iddiasıyla bu senenin sonuna kadar marketteki raflarda yerini alması planlanıyor. Kulaklığın tam ismi de gelen son açıklamalarla birlikte ortaya çıkmış oldu.
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Kulaklık tasarım itibariyle Apple’ın Airpods serisi kulaklıklarını oldukça andırır vaziyette. Kablosuz cihaz, içerisinde Bluetooth 5.0 teknolojisini barındırıyor ve bu destekle birlikte kulaklığı kutusunu açmanızla birlikte akıllı telefonunuzla eş zamanlı bağlantı kurabilecek.
İki kulaklıkta da 12 mm’lik sürücü ve dokunmatik kontrol seçenekleri mevcut. Bununla birlikte, Google Asistan’ı da direkt olarak cihazın dokunmatik yüzeyinden kontrol edebiliyor, aramalarınızı tek bir dokunuşla cevaplayabiliyorsunuz.
Şu an için Realme firması kulaklık için herhangi bir fiyat bilgisi paylaşımında bulunmadı. Cihaz kampanyalı olarak Realme X2 Pro, XT, 5 Pro, X ve X Master Edition’la opsiyonel olarak satın alınabilecek.
Önceden sızdırılan veriler ışığında, Buds Air, Siyah, Sarı ve Beyaz olmak üzere üç rengi olacak. Duyuru tarihinin 17 Aralık olarak belirlendiği akıllı kulaklığa yapılacak lansmanda ayrıca XT 730G cihazı da tanıtılacak.
Giyilebilir Teknoloji
Adidas, uzay teknolojileriyle ayakkabı üretti: Adidas UltraBoost 20!
Adidas, astronotların dayanıklılığından ilham alarak yeni bir spor ayakkabı tasarladı. UltraBoost 20 adını alan bu devrimsel ayakkabı Uluslararası Uzay İstasyonu ve Amerikan Ulusal Laboratuvarı işbirliğinin bir meyvesi olarak karşımıza çıkıyor.
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Sporcular için premium seviye ürünler geliştiren firmanın yeni ürünü, Ultraboost 20 ile 2020’ye merhaba diyor. Uluslararası Uzay İstasyonu ve Amerikan Ulusal Laboratuvarı işbirliğinin uzun süreli ortaklığı sonucu olarak ortaya çıkan bu ilk modelin her bir parçası uzay mekiği inşasıyla paralellik gösteriyor.
İşbirliğin ikinci adımında ise adidas yeni ürünlerin araştırma geliştirme süreçleri için Boost teknolojisini uzayda test edecek. Spor ayakkabıdaki her bir parça, performansa dayalı belirli bir fonksiyon için maksimum düzeye ulaştırılırken, bu da sporcuların performansını daha yüksek seviyelere çıkarıyor.
Bu özel tasarım fikri, laboratuvardaki zorlu stres testlerinin, saatlerce süren araştırmaların ve binlerce koşucunun geri bildiriminin sonucu olarak ortaya çıkmış. Marka ayakkabıyı, koşucuları bir adım öteye geçmeleri konusunda güven vermek için tasarladıklarını belirtiyor.
Adidas Ultraboost 20’de Tailored Fiber Placement (TFP) isimli teknoloji kullanıyor. Bu inovatif teknik, elyafı milimetrelere ayırarak hassas şekilde dikilen ve yüksek performanslı hafif bir üst kısım yaratıyor. Ayak desteği tam olarak ayarlandığında koşucuların, koşunun başından itibaren potansiyelerini maksimum düzeyde kullanmalarına yarıyor.
ISS ile olan ortaklık doğrultusunda Adidas astronotlarının uzayda yaşamanın fiziksel ve zihinsel zorluklarına nasıl hazırlandıkları hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldu. Bu deneyimden yola çıkarak astronotlardan ilham alan firma, “Train Like An Astronaut (Astronot Gibi Antreman Yap)” adını verdiği bir egzersiz programı hazırladı.
Uzay çağı ayakkabısı UltraBoost’un tüm özellikleri!
- TFP’li Primeknit: Adidas Ultraboost 19’un evrimsel bir üst modeli olan Primeknit, kalibre edilmiş destek sağlayan bir üst elde etmek ve her koşucunun ayağına esnek bir uyum sağlamak için elyafı milimetrelerine ayıran veri odaklı Tailored Fiber Placement (TFP) teknolojisine sahip. Aslında bu özellik her bir Ultraboost 20’yi kişiye özel hale getiriyor.
- Optimize edilmiş Boost: adidas Boost orta tabanı her bir adımda enerjiyi yakalayıp yolun her adımında yüksek enerji geri dönüşümü sağlayarak koşucuların ileri atılmaları için bu enerjiyi ayak uçlarına geri döndürüyor.
- Stretchweb: Stretchweb dış tabanı Boost orta tabanı ile uyum içinde çalışırken Continental kauçuk da tüm yüzeylerde maksimum tutuş sağlıyor.
- Torsiyon Yayı: Yere inip basmada daha fazla destek için hafif bir yapı sağlarken, koşucuların ileri atılmaları için de çabuk geçiş imkanı veriyor.
Adidas UltraBoost 20, tüm adidas store ve yetkilisatış mağazalarından 1,349 TL’lik fiyat etiketiyle şu an itibariyle satın alınabiliyor. Sahip olduğu teknolojilere bakıldığı zaman, açıkçası fiyatını hak ettiğini söyleyebiliriz.
Giyilebilir Teknoloji
Mi Band 3i, Hindistan’da süper ucuz fiyatıyla piyasaya sürüldü!
Mi Band 3i, bu hafta içerisinde Hindistan’da satışa sunulacağı ve Xiaomi’nin düzenlemiş olduğu yarışmada bu cihazı göreceğimizden bahsetmiştik. Beklenen oldu, Hindistan’da ekonomik fiyat seviyesiyle Xiaomi sevenleri karşılayan bir cihazı görmüş olduk.
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Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği özellikle dizaynıyla ortaya çıkıyor. Aslında baktığımız zaman Mi Band 3i’nin bir önceki nesil olan 3’ten hiçbir farkı yok. Cihaz 0.78 inç boyutlarında AMOLED ekran kullanıyor ve bu ekranın çözünürlüğü 128×80 olarak belirlenmiş.
Kapasitif butonlar, arayüzü kontrol etmenin alternatif yolu olarak cihaza dahil edildiğini görüyoruz. Cihazda herhangi bir kalp atış sensörünün bulunmadığını görüyoruz. Xiaomi mühendisleri akıllı bilekliğin fiyatını olabildiğince ucuz tutmak için nabız sensöründen vazgeçmişler. Şirket, kullanıcıların bu bilekliği uyku takipi, titreşimli alarm sistemi, telefon konum bulma servisi, uygulama bildirim merkezi gibi özellikleri için tercih etmelerini istiyor.
Üzerinde yer alan gps sensörleri sayesinde gerçek zamanlı aktivite izleme yapabilen akıllı bileklik aynı zamanda uyku takibinizi de yapabiliyor. Böylece bilekliği 20 gün boyunca kolunuzdan çıkarmadan kesintisiz kullanabiliyorsunuz.
Bluetooth 4.2 bağlantı desteği sunan Mi Band 3i, Xiaomi’nin resmi destek sağladığı Mi Fit uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Cihaz şu anda ücretsiz kargo seçeneğiyle satışa sunuldu. Muhtemel teslimat süresi ise konumunuza bağlı olarak 2 ile 5 gün içerisinde belirlenmiş.
Son olarak bu akıllı bilekliğin fiyatına gelecek olursak sadece 18 dolara Hindistan karasularından satın alabiliyorsunuz.