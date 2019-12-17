realme Buds Air, resmen tanıtıldı: Özel R1 çipi ve çift mikrofon!

realme Buds Air, gerçek tam kablosuz kulaklık iddiasıyla Hindistan’da yapılan konferans eşliğinde resmen tanıtıldı. Apple’ın Airpods serisinin direkt rakibi olarak karşımıza çıkan kulaklık, fiyatı ve teknik detaylarıyla dikkat çekiyor.

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Oldukça Airpods serisine benzerlik taşıyan tasarımla karşımıza çıkan realme Buds Air, özellikle içerisinde bulunan firma tarafından özel tasarlanmış R1 çipiyle ön plana çıkıyor. Kulaklıkta yer alan özel donanım sayesinde, firma süper düşük gecikme sağlayan bir teknoloji geliştirmiş.

İddiaya göre tam kablosuz kulaklıklar arasında, dünyanın en düşük gecikmeli aktarım sistemine sahip. Böylece izlediğiniz içerikleri, sanki kablolu bir kulaklık kullanıyor edasıyla dinleyebiliyorsunuz.

70 dolara aktif gürültü engelleme sunan kulaklık!

Bunların yanı sıra akıllı cihazda, üzerinde kulaklık girişi ve alt kısımda yer almak üzere iki mikrofon yer alıyor. Konuşma esnasında, ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor.

Teknik detaylarda ise, kulaklıkta 12mm yüksek bass performası sunan dinamik sürücüler bulunuyor. Ayrıca, kulaklıkların yan taraflarında bulunan optik sensör sayesinde kulağınıza koyduğunuz esnadan itibaren müziğin oynatılması sağlanabiliyor.

Buds Air’ın arka taraflarında bulunan kısma ise, dokunmatik bir panel yerleştirilmiş. Bu yüzeye belli jest hareketleriyle, arama cevaplama, medya oynatıcı içerisinde müziği durdurup devam ettirme, sonraki şarkıya geçme ve sesli asistanı kontrol etme gibi işlevler kontrol edilebiliyor.

realme buds Air ile 3 saat kesintisiz müzik!

Kulaklıklar tek başına 3 saat kesintisiz şarkı dinleme süresi sunarken, şarj ünitesiyle birlikte 17 saate kadar pil ömrü vadediyor. Kablosuz şarj desteğinin de dahil edildiği kablosuz cihazda, pratik olarak cihazınızı şarj edebiliyorsunuz.

Apple’ın Airpods’una nazaran çok daha hafif ve daha fonksiyonlu olan cihazın; beyaz, sarı ve siyah olmak üzere üç rengi bulunuyor. Bu ay sonunda firmanın çıkaracağı yeni nesil cihazların kutusuna dahil edilen realme Buds Air’ı isterseniz ayrıca da bugün itibarıyla 70 dolar’a bu linkten satın alabiliyorsunuz.