Realme Buds Air, 17 Aralık’ta piyasaya sürülüyor!

Adidas, astronotların dayanıklılığından ilham alarak yeni bir spor ayakkabı tasarladı. UltraBoost 20 adını alan bu devrimsel ayakkabı Uluslararası Uzay İstasyonu ve Amerikan Ulusal Laboratuvarı işbirliğinin bir meyvesi olarak karşımıza çıkıyor.

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Sporcular için premium seviye ürünler geliştiren firmanın yeni ürünü, Ultraboost 20 ile 2020’ye merhaba diyor. Uluslararası Uzay İstasyonu ve Amerikan Ulusal Laboratuvarı işbirliğinin uzun süreli ortaklığı sonucu olarak ortaya çıkan bu ilk modelin her bir parçası uzay mekiği inşasıyla paralellik gösteriyor.

İşbirliğin ikinci adımında ise adidas yeni ürünlerin araştırma geliştirme süreçleri için Boost teknolojisini uzayda test edecek. Spor ayakkabıdaki her bir parça, performansa dayalı belirli bir fonksiyon için maksimum düzeye ulaştırılırken, bu da sporcuların performansını daha yüksek seviyelere çıkarıyor.

Bu özel tasarım fikri, laboratuvardaki zorlu stres testlerinin, saatlerce süren araştırmaların ve binlerce koşucunun geri bildiriminin sonucu olarak ortaya çıkmış. Marka ayakkabıyı, koşucuları bir adım öteye geçmeleri konusunda güven vermek için tasarladıklarını belirtiyor.

Adidas Ultraboost 20’de Tailored Fiber Placement (TFP) isimli teknoloji kullanıyor. Bu inovatif teknik, elyafı milimetrelere ayırarak hassas şekilde dikilen ve yüksek performanslı hafif bir üst kısım yaratıyor. Ayak desteği tam olarak ayarlandığında koşucuların, koşunun başından itibaren potansiyelerini maksimum düzeyde kullanmalarına yarıyor.

ISS ile olan ortaklık doğrultusunda Adidas astronotlarının uzayda yaşamanın fiziksel ve zihinsel zorluklarına nasıl hazırlandıkları hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldu. Bu deneyimden yola çıkarak astronotlardan ilham alan firma, “Train Like An Astronaut (Astronot Gibi Antreman Yap)” adını verdiği bir egzersiz programı hazırladı.

Uzay çağı ayakkabısı UltraBoost’un tüm özellikleri!

TFP’li Primeknit: Adidas Ultraboost 19’un evrimsel bir üst modeli olan Primeknit, kalibre edilmiş destek sağlayan bir üst elde etmek ve her koşucunun ayağına esnek bir uyum sağlamak için elyafı milimetrelerine ayıran veri odaklı Tailored Fiber Placement (TFP) teknolojisine sahip. Aslında bu özellik her bir Ultraboost 20’yi kişiye özel hale getiriyor.

19’un evrimsel bir üst modeli olan kalibre edilmiş sağlayan bir üst elde etmek ve her koşucunun ayağına bir uyum sağlamak için elyafı ayıran veri odaklı teknolojisine sahip. Aslında bu özellik her bir kişiye özel hale getiriyor. Optimize edilmiş Boost: adidas Boost orta tabanı her bir adımda enerjiyi yakalayıp yolun her adımında yüksek enerji geri dönüşümü sağlayarak koşucuların ileri atılmaları için bu enerjiyi ayak uçlarına geri döndürüyor.

adidas Boost orta tabanı her bir adımda enerjiyi yakalayıp yolun her adımında geri dönüşümü sağlayarak koşucuların ileri atılmaları için bu ayak uçlarına geri döndürüyor. Stretchweb: Stretchweb dış tabanı Boost orta tabanı ile uyum içinde çalışırken Continental kauçuk da tüm yüzeylerde maksimum tutuş sağlıyor.

Stretchweb dış tabanı orta tabanı ile uyum içinde çalışırken kauçuk da tüm yüzeylerde maksimum tutuş sağlıyor. Torsiyon Yayı: Yere inip basmada daha fazla destek için hafif bir yapı sağlarken, koşucuların ileri atılmaları için de çabuk geçiş imkanı veriyor.

Adidas UltraBoost 20, tüm adidas store ve yetkilisatış mağazalarından 1,349 TL’lik fiyat etiketiyle şu an itibariyle satın alınabiliyor. Sahip olduğu teknolojilere bakıldığı zaman, açıkçası fiyatını hak ettiğini söyleyebiliriz.