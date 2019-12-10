Giyilebilir Teknoloji
Realme Buds Air, 17 Aralık’ta piyasaya sürülüyor!
Realme Buds Air, gerçek tam kablosuz kulaklık iddiasıyla bu senenin sonuna kadar marketteki raflarda yerini alması planlanıyor. Kulaklığın tam ismi de gelen son açıklamalarla birlikte ortaya çıkmış oldu.
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Kulaklık tasarım itibariyle Apple’ın Airpods serisi kulaklıklarını oldukça andırır vaziyette. Kablosuz cihaz, içerisinde Bluetooth 5.0 teknolojisini barındırıyor ve bu destekle birlikte kulaklığı kutusunu açmanızla birlikte akıllı telefonunuzla eş zamanlı bağlantı kurabilecek.
İki kulaklıkta da 12 mm’lik sürücü ve dokunmatik kontrol seçenekleri mevcut. Bununla birlikte, Google Asistan’ı da direkt olarak cihazın dokunmatik yüzeyinden kontrol edebiliyor, aramalarınızı tek bir dokunuşla cevaplayabiliyorsunuz.
Şu an için Realme firması kulaklık için herhangi bir fiyat bilgisi paylaşımında bulunmadı. Cihaz kampanyalı olarak Realme X2 Pro, XT, 5 Pro, X ve X Master Edition’la opsiyonel olarak satın alınabilecek.
Önceden sızdırılan veriler ışığında, Buds Air, Siyah, Sarı ve Beyaz olmak üzere üç rengi olacak. Duyuru tarihinin 17 Aralık olarak belirlendiği akıllı kulaklığa yapılacak lansmanda ayrıca XT 730G cihazı da tanıtılacak.
Giyilebilir Teknoloji
Adidas, uzay teknolojileriyle ayakkabı üretti: Adidas UltraBoost 20!
Adidas, astronotların dayanıklılığından ilham alarak yeni bir spor ayakkabı tasarladı. UltraBoost 20 adını alan bu devrimsel ayakkabı Uluslararası Uzay İstasyonu ve Amerikan Ulusal Laboratuvarı işbirliğinin bir meyvesi olarak karşımıza çıkıyor.
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Sporcular için premium seviye ürünler geliştiren firmanın yeni ürünü, Ultraboost 20 ile 2020’ye merhaba diyor. Uluslararası Uzay İstasyonu ve Amerikan Ulusal Laboratuvarı işbirliğinin uzun süreli ortaklığı sonucu olarak ortaya çıkan bu ilk modelin her bir parçası uzay mekiği inşasıyla paralellik gösteriyor.
İşbirliğin ikinci adımında ise adidas yeni ürünlerin araştırma geliştirme süreçleri için Boost teknolojisini uzayda test edecek. Spor ayakkabıdaki her bir parça, performansa dayalı belirli bir fonksiyon için maksimum düzeye ulaştırılırken, bu da sporcuların performansını daha yüksek seviyelere çıkarıyor.
Bu özel tasarım fikri, laboratuvardaki zorlu stres testlerinin, saatlerce süren araştırmaların ve binlerce koşucunun geri bildiriminin sonucu olarak ortaya çıkmış. Marka ayakkabıyı, koşucuları bir adım öteye geçmeleri konusunda güven vermek için tasarladıklarını belirtiyor.
Adidas Ultraboost 20’de Tailored Fiber Placement (TFP) isimli teknoloji kullanıyor. Bu inovatif teknik, elyafı milimetrelere ayırarak hassas şekilde dikilen ve yüksek performanslı hafif bir üst kısım yaratıyor. Ayak desteği tam olarak ayarlandığında koşucuların, koşunun başından itibaren potansiyelerini maksimum düzeyde kullanmalarına yarıyor.
ISS ile olan ortaklık doğrultusunda Adidas astronotlarının uzayda yaşamanın fiziksel ve zihinsel zorluklarına nasıl hazırlandıkları hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldu. Bu deneyimden yola çıkarak astronotlardan ilham alan firma, “Train Like An Astronaut (Astronot Gibi Antreman Yap)” adını verdiği bir egzersiz programı hazırladı.
Uzay çağı ayakkabısı UltraBoost’un tüm özellikleri!
- TFP’li Primeknit: Adidas Ultraboost 19’un evrimsel bir üst modeli olan Primeknit, kalibre edilmiş destek sağlayan bir üst elde etmek ve her koşucunun ayağına esnek bir uyum sağlamak için elyafı milimetrelerine ayıran veri odaklı Tailored Fiber Placement (TFP) teknolojisine sahip. Aslında bu özellik her bir Ultraboost 20’yi kişiye özel hale getiriyor.
- Optimize edilmiş Boost: adidas Boost orta tabanı her bir adımda enerjiyi yakalayıp yolun her adımında yüksek enerji geri dönüşümü sağlayarak koşucuların ileri atılmaları için bu enerjiyi ayak uçlarına geri döndürüyor.
- Stretchweb: Stretchweb dış tabanı Boost orta tabanı ile uyum içinde çalışırken Continental kauçuk da tüm yüzeylerde maksimum tutuş sağlıyor.
- Torsiyon Yayı: Yere inip basmada daha fazla destek için hafif bir yapı sağlarken, koşucuların ileri atılmaları için de çabuk geçiş imkanı veriyor.
Adidas UltraBoost 20, tüm adidas store ve yetkilisatış mağazalarından 1,349 TL’lik fiyat etiketiyle şu an itibariyle satın alınabiliyor. Sahip olduğu teknolojilere bakıldığı zaman, açıkçası fiyatını hak ettiğini söyleyebiliriz.
Giyilebilir Teknoloji
Mi Band 3i, Hindistan’da süper ucuz fiyatıyla piyasaya sürüldü!
Mi Band 3i, bu hafta içerisinde Hindistan’da satışa sunulacağı ve Xiaomi’nin düzenlemiş olduğu yarışmada bu cihazı göreceğimizden bahsetmiştik. Beklenen oldu, Hindistan’da ekonomik fiyat seviyesiyle Xiaomi sevenleri karşılayan bir cihazı görmüş olduk.
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Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği özellikle dizaynıyla ortaya çıkıyor. Aslında baktığımız zaman Mi Band 3i’nin bir önceki nesil olan 3’ten hiçbir farkı yok. Cihaz 0.78 inç boyutlarında AMOLED ekran kullanıyor ve bu ekranın çözünürlüğü 128×80 olarak belirlenmiş.
Kapasitif butonlar, arayüzü kontrol etmenin alternatif yolu olarak cihaza dahil edildiğini görüyoruz. Cihazda herhangi bir kalp atış sensörünün bulunmadığını görüyoruz. Xiaomi mühendisleri akıllı bilekliğin fiyatını olabildiğince ucuz tutmak için nabız sensöründen vazgeçmişler. Şirket, kullanıcıların bu bilekliği uyku takipi, titreşimli alarm sistemi, telefon konum bulma servisi, uygulama bildirim merkezi gibi özellikleri için tercih etmelerini istiyor.
Üzerinde yer alan gps sensörleri sayesinde gerçek zamanlı aktivite izleme yapabilen akıllı bileklik aynı zamanda uyku takibinizi de yapabiliyor. Böylece bilekliği 20 gün boyunca kolunuzdan çıkarmadan kesintisiz kullanabiliyorsunuz.
Bluetooth 4.2 bağlantı desteği sunan Mi Band 3i, Xiaomi’nin resmi destek sağladığı Mi Fit uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Cihaz şu anda ücretsiz kargo seçeneğiyle satışa sunuldu. Muhtemel teslimat süresi ise konumunuza bağlı olarak 2 ile 5 gün içerisinde belirlenmiş.
Son olarak bu akıllı bilekliğin fiyatına gelecek olursak sadece 18 dolara Hindistan karasularından satın alabiliyorsunuz.
Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi, uygun fiyatıyla Mi Band 3i, 21 Kasım’da satışa sunacak!
Xiaomi, Mi Band serisinin daha ucuz yollu versiyonu olarak belirlediği Mi Band 3i’yi 21 Kasım tarihinde Hindistan’da satışa sunacağını açıkladı.
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Xiaomi, yeni spor akıllı bilekliğinin duyurusu için hazır. Akıllı bileklik sektörünü domine eden Xiaomi, Twitterda yayınlamış olduğu #RunWithMaraton tag’ine sahip bir reklam posteri yayınladı. Yayınlanan görseller, Mi Band 3i’a işaret ediyor. Maraton ise 1 Aralıkta Hindistan’ın Banglore şehrinde gerçekleşecek. Turnuvanın birincilerine ise ödül olarak yeni akıllı bilekliğin verilmesi bekleniyor.
Teknik detaylar ve özellikler henüz belli değil fakat fiyat tarafında Mi Band 3 ve Mi Band 4’ün arasında bir rakamla çıkış yapması bekleniyor. Zaten ara model olması da bunu gösteriyor.
Mi fans, here's some motivation for you to #RunWithMi. Every finisher will get the upcoming #MiSmartBand.
Can you guess? Hint's in the image.
For those who haven't registered yet, head here > https://t.co/FyLHcwnWIr pic.twitter.com/K7fmDVWOlZ
— Mi India for #MiFans (@XiaomiIndia) November 19, 2019
Mi Band 4’te büyük ölçülerde AMOLED ekran, Bluetooth 5.0 desteği bulunuyordu. Bu da temelinde bizlere Mi Band 3’le cihazın farkını gösteriyordu. Ara nesil akıllı bileklik ise nasıl görünecek, renkli bir ekran mı tercih edilecek. Açıkçası henüz bunu öğrenemedik. Detaylar iki gün içerisinde belli olacak.