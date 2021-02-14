Akıllı Telefonlar
Hangisini almalı? #3 | Realme 7 Pro vs Oppo Reno 4
Hangisini almalı serimizin yeni konukları BBK Holding çatısı altında olan Oppo ve Realme oldu. Markalarının birbirlerine neredeyse denk olan cihazlarını sizler için karşılaştırdık. Teknik özelliklere baktığımızda bazı noktalarda Realme 7 Pro öne çıkıyorken kimi zamanda Oppo Reno 4’ün öne çıktığını görmekteyiz.
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Realme mi Oppo mu? Hangisini tercih etmeli?
Oppo ülkemize geldikten kısa süre sonra aynı kanal içerisinden Realme’de ülkemize geldi. Ayrıca birçok cihazını da satmaya başladıktan sonra Realme’ye olan ilgi daha da arttı. Birçok akıllı telefon kullanıcısı da hangisini alsam diye düşünürken Realme telefonları da listesine ekledi. Özellikle ülkemizde en çok tercih sebebi olan orta segmentte bu iki markanın birçok telefonu mevcut.
Sizde bu iki markanın telefonlarından Realme 7 Pro veya Oppo Reno 4’ten birini tercih edeceğim ama hangisini tercih etsem bilemiyorum diyorsanız önemli konu da var ki; fiyatlar. Realme 7 Pro’nun çıkış fiyatı ve güncel fiyatına oranla indirim yerine zamlanması, zaman zaman yaşanan stokta bulunmama sorunlarıyla beraber kuzeni olarak adlandırabileceğimiz Oppo Reno 4, Realme 7 Pro yerine alınır mı sorusunu da düşündürdü. Siz de eğer bu iki akıllı telefon arasında bir seçim yapacaksanız eğer karşılaştırma videomuzu izleyebilirsiniz. İyi seyirler…
Akıllı Telefonlar
Galaxy A72, teknik özellikleri ve renderlarıyla görüntülendi!
Samsung Galaxy A72, 2020’nin eylül ayının son günlerinden beri pek çok sızıntı ve bazı konsept tasarımlar ile karşımıza çıkmıştı. Galaxy A72‘nin, tıpkı Galaxy A71‘de olduğu gibi 5G ve 4G modelleri mevcut olacak. Yeni yayınlanan sızıntıya göre cihaz, ilk olarak LTE versiyonuyla satışa çıkacak. Bu sızıntı, telefonun tüm teknik özelliklerinin yanı sıra fiyatını ve renderlarını da ortaya çıkartıyor.
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Samsung Galaxy A72, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Galaxy A72 4G ile ilgili yeni bilgiler, Roland Quandt tarafından WinFuture‘da ortaya çıktı. Geçmişte telefonun çoğu teknik özelliği ortaya çıkmıştı. Fakat kamera kurulumu ve IP sertifikası hakkında net bir bilgi yoktu. Galaxy A72 4G, 2400×1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.7 inçlik Super AMOLED bir panel ile gelecek. Bu ekranın 20:9 en/boy oranı ve 90 Hz ekran tazeleme hızı mevcut. Ekran, parmak izi sensörüne ve 32 MP çözünürlüklü selfie kamerasına sahip olacak.
Galaxy A72, 64 MP çözünürlüklü ana kamera ile gelecek. Bu ana kameraya, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP 2x zoom yapabilen telefoto kamera ve 2 MP makro kamera eşlik edecek. Bununla birlikte, eskiden A72’nin arka kamerası ile ilgili yapılan sızıntıların hatalı olduğu ortaya çıktı. Geçmişteki sızıntılar, A72’nin beşli kamera dizilimi ile geleceğininden bahsediyordu. Fakat yeni sızıntılar dörtlü kamera diziliminin bulunduğunu gösteriyor. Cihaz, su ve toza dayanıklılıkta IP67 sertifikasına sahip olacak.
A72, Snapdragon 720G yonga setinden gücünü alacak. Bununla birlikte, telefonun 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile gelmesi oldukça önemli. Verimli bir yonga seti ile yüksek kapasiteli batarya, telefonu her alanda rahatlatacaktır. Ayrıca A72‘nin, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneği de mevcut. Son olarak, cihazın pembe, siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri bulunacak. Ayrıca cihazın fiyatı hakkında net bir bilgi olmasa da 6/128 GB olan modelin 449€, 8/256 GB olan modelin ise 509€ olacağı sızıntı kaynağında belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 parçalarına ayırıldı
Çinli akıllı telefon üreticisinin en yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 11, parçalarına ayırdı. YouTuber JerryRigEverything, telefonun içini açtı. Özellikle işlemci için geliştirilen soğutma sistemi, oldukça etkileyici.
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En büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, yeni telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor. Redmi ve Poco isimli alt markalarıyla uygun fiyatlı ürünler piyasaya süren Çinli akıllı telefon üreticisi, Mi markasıyla da amiral gemisi telefonlar çıkarıyor. Bu markanın son mucizesi ise, teknoloji severlerin hayallerini süsleyen Xiaomi Mİ 11. Telefon her anlamda premium bir ürün olarak karşımıza çıkıyor, etkileyici teknik özellikleri ve tasarımıyla büyülüyor. Mühendislik anlamında da sanat eseri denilebilecek boyutta olan akıllı telefonlar, iç dizaynlarıyla da kullanıcıların ilgisini çekmekte. isimli YouTuber, merak eden kullanıcılar için telefonun içini açtı ve inceledi. işte tüm detaylar;
YouTuber JerryRigEverything Xiaomi Mi 11 modelini parçalarına ayırdı
Telefonun parçalarına ayırma sürecinde ilk olarak karşımıza arka kapağı çıkıyor. Cam olan bu kısım herhangi bir kablo ile telefona bağlı değil. Bu durum olası kırılmalarda tamir sürecini kolaylaştırıp, ucuzlamasına neden oluyor. Ardından ise bataryaya bağlı kablosuz şarj bobini. Bobin, telefona 50 W kablosuz şarj sağlıyor. Videoda telefonun bataryası da ortaya çıkıyor. Değiştirmesi oldukça kolay olan batarya, altına yerleştirilmiş bantlar sayesinde sorunsuz yerinden çıkıyor. Tek bir ünite gibi görünse bile, telefon aslında iki bataryaya sahip. Bu sayede telefon, aynı anda iki bataryayı şarj ederek kablolu ve kablosuz olarak inanılmaz bir hızda şarj oluyor. Diğer bir dikkat çeken detay ise telefonun soğutma sistemi. Oldukça fazla bakır kullanan telefon bu sayede Qualcomm Snapdragon888 işlemciyi ve 108 MP’lik kamerayı ısınmaktan kurtarıyor. Telefon aynı zamanda, buhar odası (vapor chamber) denilen bir sıvı soğutma sistemine de sahip. Oldukça ilginç özelliklere sahip telefonun, içinin açılma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A51 modelinin DxOMark puanı belli oldu
Samsung Galaxy A51 modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Samsung’un amiral gemisi Galaxy A51, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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Samsung’un yeni akıllı telefonu, 6.51 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan Super AMOLED ekranla geliyor. Ayrıca telefon Gorilla Glass 3 korumasına sahip.
Kamera konusunda; ön kamerası 32 megapiksel olan Samsung Galaxy A51 modelinin arkasında ise 48 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı sensörü, 5 MP makro lensi ve yine 5 MP derinlik sensörünü içeriyor.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Galaxy A51 modeli; fotoğraf alanında 90, zoomda 32 ve video kısmında ise 86 puan aldı. Bununla birlikte şirket, söz konusu akıllı telefonun ortalama skorunu 87 puan olarak belirledi.
Samsung Galaxy A51 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.51 inç, Super AmOLED
- İşlemci: Exynos 9611
- RAM: 4 GB veya 6 GB
- Depolama: 64 GB veya 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4.000 mAh (15 watt hızlı şarj destekli)
- İşletim Sistemi: Android 10
Son olarak ekranı ve fiyatı ile dikkat çeken Samsung Galaxy A51, kamera noktasında DxOMark’a göre sınıfta kaldı. Cihaz, kendisinden yıllar önce çıkan telefonların dahi gerisinde kaldı.
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