Xiaomi Mi 10T Pro vs Poco F2 Pro | Hangisini almalı? #2

Xiaomi Türkiye, Poco F2 Pro’yu ülkemizde 128Gb’lik versiyonunu 6500Tl’ye, 256GB’lik versiyonunu ise 8500TL fiyatla satışa sunmuştu. Geçtiğimiz zamanda Poco F2 Pro’nun fiyatında ciddi bir indirim yaptı. Biz de sizler için Poco F2 Pro’yu yeni fiyatıyla mercek altına aldık.

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Hangisini almalı?

Xiaomi Türkiye’nin yaptığı indirimle şuanda Poco F2 Pro fiyat/performans olarak en tercih edilebilir modellerin başında geliyor. Kendi ailesinden rakibi olarakta Mi 10T Pro ile fiyat farkı çok az. Ayrıca Mi 10T Pro’nun stokta olmaması sebebiyle kafadaki “Acaba Poco F2 Pro tercih etmeli miyim?” sorusunu akıllara getiriyor. Özellik olarak birbirlerine çok yakın olan bu iki cihazda farklılıkları ise çok az.

Bir noktadan sonra kişisel tercihler öne çıkıyor ve önemli farklar tercih sebebini fazlasıyla etkiliyor. Hangisini almalı sorusunun cevabını sevgili Aydoğan’la kendimize göre verdik ve bu farklılıkları dile getirdik.