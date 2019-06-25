Asus ROG Strix XG32VQR incelemesi | Aradığınız her şey bu monitörde!

Asus ROG Strix XG32VQR incelemesi ile karşınızdayız. Bu videonuzda konuk olan 32 inç boyutundaki ROG Strix XG32VQR, büyük ve kavisli ekranı, HDR desteği, 2K çözünürlüğü ile 144 Hz tazeleme hızı sunan paneliyle dikkat çekiyor.

Asus ROG Strix XG32VQR monitörünün diğer tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

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Asus ROG Strix XG32VQR incelemesi

144 Hz tazeleme hızı sunan 32 inç boyutundaki ROG Strix XG32VQR, oyun oynarken geniş ve kavisli ekranında rahat bir kullanım vadediyor. 2560×1440 piksel çözünürlüğündeki VA paneli %125 sRGB renk doygunluk oranı, FreeSync 2 HDR ile de muhteşem görüntüler sunacak. Büyük bir ekran olmasını 1800R oranında kavis ile sizi saracak kıvama getiren XG32VQR, 4 ms gecikme oranıyla geliyor.

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