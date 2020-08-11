Realme, 5G destekli iki yeni telefon duyuracak!

Akıllı telefon dünyasının hızlı ilerleyen markalarından Realme, ürün grubunu genişletmeye devam ediyor. Markanın fiyat/performans sınıfında iddialı olduğu görülen 5G uyumlu 2 yeni modeli, TENAA sertifikalarında ortaya çıktı!

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Realme RMX2176 ve RMX2200, 5G desteği ile detaylandı!

TENAA’da görüntülenen cihazlardan RMX2176 kod adlı telefon orta-üst sınıfı hedeflerken, RMX2200 ise daha çok giriş-orta seviye özellikler barındırıyor. Bu bağlamda fiyat/performans alanında rekabetçi iki yeni telefondan bahsetmek mümkün. Gümüş renkte plastik bir gövdeye sahip olduğu görülen Realme RMX2176’da 6.43 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekrana yer verildiği belirtiliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan telefonda 6/8 GB LPDDR4X RAM ve 128/256 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri bulunuyor.

Telefonun arka kısmında 64+8+2+2 megapiksel çözünürlüğe sahip dörtlü kamera bulunurken; bu kameralar ultra geniş açı, makro ve derinlik sensörleri barındırıyor. Realme RMX2176 modelinin ön yüzünde ise 32 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Raporlara göre telefonun 4.300 mAh’lik bataryasının olduğu belirtiliyor.

Raporlanan ikinci cihaz olan Realme RMX2200 ise giriş seviyesinin muhtemel ilk 5G uyumlu telefonu olacak. 6.52 inç boyutunda IPS LCD ekrana sahip telefonda MediaTek Dimensity 720 işlemci bulunuyor. 4/6/8 GB RAM ve 64/256 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri ise yeni işlemciye destek veriyor. Arka yüzünde 13+2+2 megapiksel üçlü arka kamera bulunduran RMX2200, damla çentiğinde de 8 megapiksel ön kameraya yer veriyor. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryasının hızlı şarj desteğiyle geldiğini de belirtelim.

Özellikleriyle dikkat çeken iki yeni telefonun ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Ancak TENAA raporlarının ortaya çıkmasından dolayı Realme’nin yeni modellerinin birkaç hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.