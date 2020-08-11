Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, DxOMark tarafından değerlendirildi!
Xiaomi Mi 10 Ultra bugün resmi olarak tanıtıldı. Tanıtımın hemen ardından cihazın DxOMark puanı ve kamera incelemesi yayınlandı. Cihaz, DxOMark sıralamasında aldığı puanlar ile zirveye oturdu. Telefonun aldığı 130 genel skor, fotoğrafta 142, videoda ise 106 olarak puanlandı. Bu puanlama her iki alanda da telefonun rekor kırmasını sağladı.
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Xiaomi Mi 10 Ultra DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?
DxOMark tarafından yapılan incelemede cihazın her sensörünün çeşitli koşullarda bireysel olarak başarılı olduğu belirtildi. Bu demek oluyor ki Mi 10 Ultra, kamera tarafında gerçekten kusursuz bir performans sergiliyor. Ana kamera ve 2x optik zoom yapabilen telefoto kamera oldukça iyi çekimler yapıyor. Fakat cihazı diğer amiral gemilerinden ayıran şey ultra geniş açılı kamera ve 5x optik zoom yapabilen telefoto kamera oluyor. Telefonun geniş açılı kamerası 12 mm ile Samsung S20 Ultra modelini geride bırakıyor. Oldukça iyi ayrıntı verebilen ve bozulmaların en aza indiği fotoğraflar çekilebiliyor.
Mi 10 Ultra, video tarafında çok iyi beyaz ve renk dengesine sahip. Ayrıca otomatik ve hızlı olarak odaklama yapabilmesi de oldukça önemlidir. Video tarafında yaşanan en önemli sıkıntı sınırlı dinamik aralığın bulunması. Bazen de iç mekan çekimlerinde pozlama sıkıntılarının yaşanabildiği de belirtilmiş. Genel olarak hem fotoğraf hem de video tarafında cihazın oldukça iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde çıkacak Huawei Mate 40 serisi, Xiaomi‘nin bu hamlesine nasıl karşılık verecek merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Huawei, tam ekran parmak izi teknolojisi için patent başvurusu yaptı
Huawei, ekranın tamamını parmak izi sensörüyle donatacağı yeni teknolojisi için patent başvurusu yaptı.
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Ekrandan parmak izi okuma teknolojisi, yer aldığı telefonlara şüphesiz hem estetik hem de kullanım kolaylığı bakımından büyük getiriler sağlıyor. Ancak kolaylık olduğu kadar zorlukları da mevcut. Örneğin şu haliyle, parmak izi tarayıcısı ekranın sadece belli bir noktasında olduğu için kullanıcılar telefonun kilidini açarken sensörü tek seferde tutturmakta zorluk çekebiliyor.
Huawei ekranın tamamını parmak izi tarayıcıyla donatacak
Huawei ise, hem bunun gibi zorlukları ortadan kaldırmak hem de kullanım kolaylığını artırmak adına, ‘tam ekran parmak izi sensörü’ teknolojisi üzerinde çalıştığını açıkladı. Çinli teknoloji devi, anavatanı ile beraber; Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Japonya ve Hindistan’da, parmak izi sensörünü ekranın tamamına konumlandıracak yeni teknolojisi için patent başvurusu da yaptı.
Bu teknolojiyle beraber Huawei, aslında sadece kolaylık değil, güvenliği de artırmayı hedefliyor. Örneğin bir uygulamayı parmak iziyle kilitlediniz, ama siz uyurken birisinin parmağınızı okutarak o uygulamayı açtığını düşünün. Bu durumda ekranın tamamı parmak izlerini tarayacağı için, telefonunuz, sizin parmağınızdan farklı bir parmak algıladığında o uygulamayı kilitleyebilecek.
Bu noktada akıllara, “Ekranın her yerinde parmak izi sensörünün çalışması, güç tüketimi açısından dezavantaj yaratmaz mı?” sorusu gelebilir. Ancak Huawei, kullanıcıların istedikleri sensörü etkinleştirip, istedikleri sensörü de devre dışı bırakma özgürlüğünün olduğunu ifade ediyor. Yani örneğin, ekranın alt kısmındaki üç parmak izi sensörünü etkinleştirip, orta veya üst kısımdaki sensörleri ise devre dışı bırakabilirsiniz. Devre dışı bıraktığınız sensörler o an için çalışmayacağından dolayı, gereksiz pil tüketimine de sebep olmayacak.
Aslında tam ekran parmak izi tarayıcıyı tanıtan ilk firma Huawei değil; aynı teknolojiyi geçen yıl Vivo’nun görücüye çıkardığı Apex 2019 modelinde de görmüştük. Huawei ise yaptığı patent başvurusuyla beraber, tam ekran parmak izi okuma teknolojisini son kullanıcıya daha ulaşılabilir hale getirecek. Ayrıca şirketin açıklamalarından, bu teknolojinin yaratacağı olası olumsuzluklara da çözüm bularak kullanılabilirlik noktasında bir dizi geliştirmeler yaptığını da anlıyoruz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, resmi olarak tanıtıldı!
Xiaomi, bugün 10.yıl dönümüne özel olarak düzenlediği etkinlikte şirketin yeni amiral gemisi olan Xiaomi Mi 10 Ultra‘yı resmi olarak tanıttı. Cihazın en çok öne çıkan özellikleri kamera ve şarj olarak sıralanıyor.
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Xiaomi Mi 10 Ultra hangi teknik özelliklerle geliyor?
Xiaomi Mi 10 Ultra, 6.67 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir ekranla geliyor. Ön tarafta 20 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise oldukça geniş yer kaplayan dörtlü arka kamera dizilimi mevcut. Cihazın 48 MP çözünürlüklü ana kamerası oldukça büyük bir sensöre sahip. Diğer arka kameralar ise 20 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 12 MP periskop kamera ve 48 MP ikincil periskop kamera olarak sıralanıyor. 12 MP‘lik periskop kamera 2x optik zoom yapabilirken, 48 MP‘lik olan 5x optik zoom yapabiliyor. Kamera tarafında bir ilk olarak Mi 10 Ultra, 120x’e kadar dijital zoom yapabiliyor.
Mi 10 Ultra, hem ana kamerada hem de periskop kamerasında 8K video çekimini destekliyor. Cihaz, Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 8/12/16 GB LPDDR5 RAM ve 128/256/512 GB UFS 3.1 destekli depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Mi 10 Ultra, 120W turbo şarj destekli 4.500 mAh değerinde batarya ile geliyor. Şarj cihazının telefonun bataryasını 20 dakika içinde tamamen doldurduğu belirtiliyor. Bunun haricinde cihazda 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği de mevcut. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü kullanılıyor.
Mi 10 Ultra, siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Ayrıca cihazın arka tarafı tamamen seramik kaplamadan oluşuyor. Fiyatlandırma tarafında ise 8/128 GB’lık taban model 5299 CNY(760$) ile satışa çıkacak. Diğer modeller ise 8/256 GB’lık model 5599(805$), 12/256 GB’lık model 5999 CNY(865$), 16/512 GB’lık model için ise 6999 CNY(1000$) fiyat etiketi bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Galaxy A51 ve A71 modellerine “Üstün Gizlilik Modu” geldi
Samsung, bazı güvenlik ve gizlilik özellikleri getiren AltZlife isimli yeni güncelleme paketini seçili akıllı telefonlara sundu. Şimdilik Hindistan’da Galaxy A51 ve Galaxy A71 modellerine sunulan güncellemede Üstün Gizlilik Modu ile fotoğraflarınızı ayrı galerilerde saklayabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi buna benzer özellikleri şimdiye kadar farklı akıllı telefon arayüzlerinde de görmüştük.
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Üstün Gizlilik Modu nasıl çalışıyor?
Güncelleme paketindeki en dikkat çekici olan Üstün Gizlilik Modu‘nda galerinizi iki farklı modda kullanabiliyorsunuz. Güç tuşuna iki kez basarak galerinizde normal ve gizli modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bir tarafta herkesin görmesinden rahatsız olmayacağınız fotoğraflarınızı, diğer tarafta ise gizli olmasını istediğiniz fotoğraflarınızı depolayabiliyorsunuz. Ayrıca bu “özel mod” seçeneği WhatsApp ve Messenger gibi uygulamalar için de kullanabiliyor. Tüm gizli mod uygulama desteği Samsung Knox tarafından güvence altına alınıyor ve şirketin “Güvenli Klasör” özelliğiyle entegre çalışıyor.
Tahmin edebileceğiniz gibi normal moddan özel moda geçebilmek için kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Bu da dilerseniz şifre, dilerseniz de parmak izi gibi biyometrik doğrulama ile yapılabiliyor.
AltZLife güncellemesinin Üstün Gizlilik Modu haricindeki bir diğer önemli yeniliği ise Güvenli Klasör içerisindeki yapay zeka tabanlı “içerik önerileri” özelliği. Bu uygulama, eğer daha önceden spesifik bir yüz veya bir tip fotoğrafı gizli olarak işaretlendiyse, bunları güvenli klasöre taşıması için kullanıcılara öneride bulunuyor.
Sözünü ettiğimiz güncelleme şu anda sadece Galaxy A51 ve Galaxy A71 modellerine Hindistan’da sunuldu. Ancak tabii ki diğer ülkelere ve muhtemelen farklı modellere de yakın gelecekte sunulacaktır.