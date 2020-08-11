Xiaomi Mi 10 Ultra, DxOMark tarafından değerlendirildi!

Xiaomi Mi 10 Ultra bugün resmi olarak tanıtıldı. Tanıtımın hemen ardından cihazın DxOMark puanı ve kamera incelemesi yayınlandı. Cihaz, DxOMark sıralamasında aldığı puanlar ile zirveye oturdu. Telefonun aldığı 130 genel skor, fotoğrafta 142, videoda ise 106 olarak puanlandı. Bu puanlama her iki alanda da telefonun rekor kırmasını sağladı.

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Xiaomi Mi 10 Ultra DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?

DxOMark tarafından yapılan incelemede cihazın her sensörünün çeşitli koşullarda bireysel olarak başarılı olduğu belirtildi. Bu demek oluyor ki Mi 10 Ultra, kamera tarafında gerçekten kusursuz bir performans sergiliyor. Ana kamera ve 2x optik zoom yapabilen telefoto kamera oldukça iyi çekimler yapıyor. Fakat cihazı diğer amiral gemilerinden ayıran şey ultra geniş açılı kamera ve 5x optik zoom yapabilen telefoto kamera oluyor. Telefonun geniş açılı kamerası 12 mm ile Samsung S20 Ultra modelini geride bırakıyor. Oldukça iyi ayrıntı verebilen ve bozulmaların en aza indiği fotoğraflar çekilebiliyor.

Mi 10 Ultra, video tarafında çok iyi beyaz ve renk dengesine sahip. Ayrıca otomatik ve hızlı olarak odaklama yapabilmesi de oldukça önemlidir. Video tarafında yaşanan en önemli sıkıntı sınırlı dinamik aralığın bulunması. Bazen de iç mekan çekimlerinde pozlama sıkıntılarının yaşanabildiği de belirtilmiş. Genel olarak hem fotoğraf hem de video tarafında cihazın oldukça iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde çıkacak Huawei Mate 40 serisi, Xiaomi‘nin bu hamlesine nasıl karşılık verecek merak konusu.