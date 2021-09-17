Google Pixel 6 Pro, Samsung E5 LTPO OLED Ekranını Kullanacak

Samsung görünüşe göre, hızlı şarj teknolojilerinde sınırlarını zorlamaya çalışıyor. Çinli firmalar son yıllarda hızlı şarj için oldukça ileri gitti. Samsung’da ufaktan onları yakalamak için çalışmalar yapmaya başlamış. Bu yıl içerisinde Xiaomi ve Vivo gibi şirketler 120W hızlı şarjı destekleyen akıllı telefonlar sundu. Samsung en üst düzey akılı telefonu S21 Ultra modeli sadece 25W şarj ile sınırlı. Son sızıntılara göre Samsung bu duruma el atıyor gibi gözüküyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra, 45W Hızlı Şarja Sahip Olacak

Samsung, 2020 yılında 45W kablolu hızlı şarjı destekleyen Galaxy S20 Ultra modelini tanıtmıştı. Ancak şirket, Galaxy S21 Ultra’da bu şarj hızını düşürmeye karar verdi. Ancak son çıkan sızıntılar şirketin bu karardan vazgeçtiğini gösteriyor. Yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S22 Ultra için şirket 45W hızlı şarj ile birlikte geleceği söyleniyor.

Bu sızıntı daha önce de çok fazla cihazda söyledikleri çıkan Ice universe adlı Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Ice’ye göre yeni üst segment cihazın 45W (10V / 4.5A) şarj özelliğine sahip olduğunu %100 olduğunu tweetinde belirtiyor. Ama ne yazık ki, kutusundan bunu destekleyen bir adaptör çıkacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Geçen seneden itibaren Apple, kutularına şarj adaptörü koymayarak kendince yeni bir adım attı. Samsung bu adımın hemen ardından şirketle alay etti. Ancak o da Apple’ın izinden giderek kutularından şarj adaptörlerini çıkarma kararı aldı. S22 serisi çoğu satış bölgesinde kutulardan şarj adaptörü çıkmayacak, bu da seriden bir telefon alan kullanıcının cihaz yanında hızlı şarjı kullanmak için bir de şarj adaptörü alması gerektiğini gösteriyor.

Şirket tarafından ve sızıntılarda dahil olmak üzere S22 Ultra modelinde 45W adaptörlerin olacağı hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Ancak büyük bir ihtimalle cihazın yanında ayrı olarak satın alınacak gibi gözüküyor. Şimdilik, Galaxy S22 ve S22 Plus’ın da 45W hızlı şarj özelliğine sahip olup olmadığı veya önceki modellerde de olduğu gibi 25W şarj desteği ile gelip gelmeyeceği hakkında hiçbir bilgi mevcut değil.

Cihazın pil kapasitesine bakıldığında ise S22 Ultra 5.000 mAh pil ile geleceği daha önce den 3C sertifikası sayesinde görüntülenmişti. Buna ek olarak 3C listesi ayrıca S22 Plus modelinde de 4.500 mAh pil ile geleceğini de belirtmişti.