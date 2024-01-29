Realme, akıllı telefon portföyünü genişletmeye devam ederek bugün Realme 12 Pro ve 12 Pro+ modellerini resmi olarak piyasaya sürüyor. Bu yeni modeller, Çin merkezli şirketin önceki sayı serisinde görülen başarıyı küresel çapta artırmayı hedefliyor. İki cihazın lansmanı, öğle saatlerinde Hindistan’da gerçekleştirilecek ve ilgi çekici bir detayla öne çıkıyor.

Bollywood’un ünlü ismi Shah Rukh Khan, Realme’nin marka elçisi olarak atanmış durumda ve en azından biri Rolex Submariner’a benzer bir tasarıma sahip olan telefonların tanıtımında sahnede yer alacak.

Realme 12 Pro, özellikle Sony IMX882 sensörü ile donatılan ilk telefon olarak duyuruluyor. Diğer yandan, 12 Pro+ modeli, ana kamera için 50 MP Sony IMX890 sensörüne ve ön tarafta periskop lensli telefoto atıcı için 64 MP OmniVision sensörüne sahip olacak.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 14 Ultra MWC etkinliğinde tanıtılabilir

Sızan fotoğraflar, Realme 12 Pro+’nın 6.7 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran, Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti, 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesi ile geleceğini gösteriyor. Etkinliği yakından takip ediyoruz ve sahnedeki tüm ayrıntılar ortaya çıktığında bu yeni modellerin özellikleri ve fiyatı konusunda detaylı bir bilgi sunacağız.

Realme’nin bu yeni telefonları, şirketin teknoloji alanındaki iddialı adımlarını ve küresel pazardaki etkisini artırma çabalarını temsil ediyor. Realme 12 Pro ve 12 Pro+, özellikle kamera özellikleri ve tasarımsal yenilikleriyle dikkat çekecek. Bu modeller, teknoloji meraklıları ve akıllı telefon tutkunları arasında heyecan yaratacak gibi görünüyor. Etkinlik sonrasında, Realme’nin bu yeni modelleriyle ilgili tüm detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.