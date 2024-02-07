Realme, geçtiğimiz hafta merakla beklenen Realme 12 Pro serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Çinli dev telefonlarının satışa sunulmasından sonra en hızlı satış rekorunu kırdığını gururla duyurdu. Şirketin Avrupa CEO’su Francis Wong, merakla beklenen Realme 12 Pro+ modelinin uygulamalı görüntüsünü paylaşarak heyecanı artırdı.

Realme 12 Pro+ şeffaf kasa ile görüntülendi

Realme yöneticisi, akıllı telefonun ismini açıkça belirtmese de, uygulamalı görüntüden Realme 12 Pro+ olduğu açıkça anlaşılıyor. Cihaz, altın rengiyle vurgulanan dairesel bir kamera modülüne sahip ve periskop merceği dahil olmak üzere üç sensöre ev sahipliği yapıyor. Sensör yerleşimi, Realme 12 Pro+’a oldukça benziyor.

Have been using this device for 1 week.

Suggest me where to launch it first. pic.twitter.com/S0Bsg2Bpsj — Francis Wong (@FrancisRealme) February 4, 2024

Uygulamalı görüntüde, şeffaf bir arka panele sahip Realme 12 Pro+ göze çarpıyor. Dahili bileşenler, kamera modülünün altında ve çevresinde net bir şekilde görülebiliyor. Ancak, arka panelin geri kalanı, iç bileşenlere odaklanan bir tasarım anlayışıyla neredeyse tamamen şeffaf olarak tasarlanmış gibi görünüyor. Realme’nin, bu özel versiyonunu sınırlı sayıda üretmesi bekleniyor. Wong, paylaştığı gönderide, kullanıcıların bu özel versiyonunun ilk olarak nerede piyasaya sürüleceğini önermelerini istiyor. Resmi lansmanın bu ay gerçekleşmesiyle birlikte, bu modelin Çin pazarında da tanıtılması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Realme GT Neo 6 dehşetengiz özelliklerle geliyor

Realme 12 Pro+, Hindistan’da Navigator Bej ve Denizaltı Mavisi renk seçenekleriyle sunulacak. Cihazın temel özellikleri arasında, 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik FHD+ kavisli OLED ekran, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanıyla donatılmış Snapdragon 7s Gen 2 SoC bulunuyor. Akıllı telefon, 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh batarya ile güçlendirilmiş durumda. Cihazın kamerası ise 64MP periskop lensle desteklenmiş 50MP birincil kamera ve 8MP ultra geniş açılı birimden oluşuyor. Bu özellikler, Realme 12 Pro+ modelinin kullanıcılarına üstün bir deneyim sunmayı hedeflediğini gösteriyor.