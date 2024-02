Realme, geçtiğimiz hafta merakla beklenen Realme 12 Pro serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Çinli dev telefonlarının satışa sunulmasından sonra en hızlı satış rekorunu kırdığını gururla duyurdu. Şirketin Avrupa CEO’su Francis Wong, merakla beklenen Realme 12 Pro+ modelinin uygulamalı görüntüsünü paylaşarak heyecanı artırdı.

Realme yöneticisi, akıllı telefonun ismini açıkça belirtmese de, uygulamalı görüntüden Realme 12 Pro+ olduğu açıkça anlaşılıyor. Cihaz, altın rengiyle vurgulanan dairesel bir kamera modülüne sahip ve periskop merceği dahil olmak üzere üç sensöre ev sahipliği yapıyor. Sensör yerleşimi, Realme 12 Pro+’a oldukça benziyor.

Have been using this device for 1 week.

Suggest me where to launch it first. pic.twitter.com/S0Bsg2Bpsj

— Francis Wong (@FrancisRealme) February 4, 2024