Realme, Realme 11 serisini geçtiğimiz haftalarda Çin pazarında tanıtmıştı. Seride Realme 11, Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro+ olmak üzere üç farklı akıllı telefon bulunuyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Realme, Realme 11 serisinden Realme 11 Pro+ ve Realme 11 Pro’yu Hindistan pazarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonlar ilerleyen zamanlarda küresel pazara da gelecek.

Son raporlara göre Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro+ 8 Haziran tarihinde Hindistan pazarında satışa sunulacak. İlk olarak Hint perakende sitesi olan Flipkart’ta satışa sunulacak olan Realme 11 Pro serisi ilerleyen zamanlarda küresel pazarda da satışa sunulacak.

Realme 11 Pro 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran Full HD+ ekran çözünürlüğünü destekliyor. 120hz ekran yenileme hızına sahip olan Realme 11 Pro’nun ekranı 950 nite kadar parlaklık sunuyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel kullanılmış.

Realme 11 Pro kaputun altında MediaTek Dimensity 7050 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB’a kadar RAM eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7050 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteği bulunan 4870 mAh büyüklüğünde bir pilden alıyor.

Kamera tarafında ise Realme 11 Pro ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 100 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Realme 11 Pro+, Realme 11 Pro ile kamera haricinde tamamen aynı özelliklere sahip. Kamera tarafında ise Realme 11 Pro+, üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 100 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Realme akıllı telefon pazarındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım rakipleri Oppo, Vivo, Xiaomi gibi markalar bu durum karşısında ne yapacak.