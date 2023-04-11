Realme 10 serisinin piyasaya sürülmesinin üzerinden sadece aylar geçmiş olmasına rağmen, Çinli şirket bir sonraki sayı serisini piyasaya sürmeye hazır görünüyor. Realme 11 Serisi son zamanlarda çeşitli sertifika sitelerinde dolaşıyor ve teknik özelliklerinin çoğu zaten açıklanmış durumda. Resmi bir duyuru beklerken, Realme 11 Pro Plus şimdi IMEI veritabanında ortaya çıktı.

IMEI veritabanında RMX3741 model numaralı bir Realme akıllı telefon tespit edildi. Önceki raporlara göre bu, Mayıs ayında markanın premium orta sınıf akıllı telefonu olarak piyasaya sürülmesi beklenen Realme 11 Pro+. Telefonun IMEI listesi model numarası dışında herhangi bir ayrıntı sunmadı, ancak yakın tarihli bir TENNA listesi özelliklerinin çoğunu ortaya çıkardı.

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TENAA sertifikası, Realme 11 Pro+’nın FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inçlik uzun bir AMOLED ekrana sahip olduğunu ortaya koydu. Kaputun altında, 16GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar yerleşik depolama alanı ile tamamlanan bir MediaTek Dimensity 1080 işlemcisi ile beraber gelecek.

Telefonun arkada 200MP üçlü kamera kurulumuna ve 16MP selfie atıcısına sahip olması bekleniyor. Gücünü 5.000mAh bataryadan alan cihaz, muhtemelen 100W hızlı şarjı destekleyecektir. Realme 11 Pro+’ya muhtemelen Realme 11 Pro ve muhtemelen bir vanilya Realme 11 katılacak. Realme’nin yakında yeni Realme 11 serisinin lansman tarihini açıklaması bekleniyor. Seriyle ilgili daha fazla ayrıntı yakın gelecekte ortaya çıkacaktır. Sizi haberdar etmeye devam edeceğiz.