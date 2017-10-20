Razer’ın Sevilen Electra Oyuncu Kulaklığı Yenilendi!

Oyuncuların dünya çapında öncü markası olan Razer™, özel çalışmalar sonucu geliştirilen yenilenmiş oyuncu kulaklığı modelleri Razer Electra V2 ve Razer Electra V2 USB’yi tanıttı.

The Razer Electra V2 en geniş ürün desteği sunan kulaklık modeli olarak piyasaya çıkıyor. is Muhteşem bir ses teknolojisi üzerinden beslenen Electra, 40mm Neodimyum sürücüleri ile en iyi ses deneyimini hem PC, hem konsol hem de mobil cihazlar gibi geniş ürün gamında sunarak fark yaratmayı hedefliyor.

Tek bir kulaklık ile bilgisayarda, Mac cihazlarda, Xbox One ve PlayStation 4’te oyun deneyimini geliştiren Razer Electra V2, aynı zamanda mobil oyuncular için de 3.5mm kulaklık girişine sahip tüm cihazlarsa sorunsuzca çalışabiliyor.

Çıkarılabilir mikrofonu sayesinde ihtiyacınızın olmadığı anlarda kenara koyabileceğiniz sistemiyle özellikle mobil tarafta kullanım kolaylığı sunan bu kulaklık, Electra V2 USB versiyonu ile Razer Synapse desteğiyle daha iyi bir sonuç veriyor. 7.1 surround ses desteği ve ayarlanabilir ışıklandırma sistemine sahip olan USB versiyonu, normal versiyondan farklı olarak sadece PC oyuncularına odaklı olarak geliyor.

Bir önceki versiyona göre daha hafif ve aynı zamanda daha dayanıklı olan Electra V2, ses konusunda da geliştirmeler ile her oyuncu tarzına yönelik yapısıyla dikkat çekiyor.

2018 başında dünya genelinde satışa çıkacak Razer Electra V2 ve Electra V2 USB, fiyat olarak 60 Dolar ve 69 Dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.