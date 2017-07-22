Razer, Oyunculara Yönelik Akıllı Telefon Geliştiriyor Olabilir

Razer, Oyunculara Yönelik Akıllı Telefon Geliştiriyor Olabilir

22 Temmuz, 2017 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

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Razer’ın oyunculara yönelik bir akıllı telefon geliştirdiği haberleri son zamanlarda iyice arttı ancak bu telefonu görmemize daha vakit var gibi.

Razer, bu yıl içerisinde Hong Kong’da halka açılmaya hazırlanıyor ve bu işlem ile beraber şirketin 5 milyar$ gibi bir gelir elde etmesi bekleniyor. Elde edilen bu gelirin bir kısmı akıllı telefon modeline harcanabilir.

Şirket bu sene başında akıllı telefon firması Nextbit’i satın almıştı. Satın alımdan sonra Nextbit’in bağımsız bir firma olarak çalışmaya devam edeceği açıklanmıştı ancak Nextbit’ten bir daha hiç haber alınamadı.

Çıkacak olan telefon Netxbit markasıyla mı yoksa Razer markasıyla mı gelir bilinmez. Diğer taraftan telefonun önemli sayıda satması lazım ki şirket kar elde edebilsin. Oyuncu devi Ekim ayı gibi halka açılacak yani en erken 2018 yılına kadar bu cihazı görmeyeceğiz.

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