Razer Huntsman V2 İnceleme | Hem Oyuncuya, Hem Günlük Kullanıcıya Hitap Eden Klavye

Huntsman V2, Razer’ın PBT tuş takımıyla ve kalitesiyle öne çıkan klavyelerinden biri fakat bize kalırsa; marka tarafından lanse edilmediği halde birçok kullanıcının zevkine hitap edebilecek özelliklere sahip. Bunların en önde geleniyse, tasarımıyla hem bir oyuncu klavyesi olarak; hem de günlük kullanımda bir oyuncu klavyesi olduğunu hissettirmeden her ortamda kullanılabilmeye müsait olması.

İlginizi çekebilir: Her platforma uygun oyuncu kulaklığı: Razer Barracuda X

Razer Huntsman V2 neler sunuyor?

Huntsman V2’nin PBT tuş takımına sahip olması; klavyede gördüğünüz malzeme kalitesini algı olarak yukarı taşıyor. Birçok oyuncu klavyesinde bulmakta zorlandığımız PBT tuş takımları, daha uzun kullanım ömrüne sahip. Peki dezavantajı ne diye sorarsanız da; bu noktada parlak bir klavyeye sahip olmak isteyen kullanıcılar için önde gelen seçeneklerden biri olmayacağını söyleyebilirim. Yine de ülkemizde günümüz şartlarını göz önüne aldığımızda; özellikle klavye fare gibi donanımlara ödediğimiz bedellere karşılık olarak uzun kullanım ömrüne sahip olabilmelerini bekliyoruz. Burada Huntsman V2’nin her bir tuşta 10 milyona yakın basma ömrü sunabilmesi, aldığı klavyeyi yıllarca kullanabilmek isteyen kullanıcılar için ideal bir ürün ortaya çıkarıyor.

Huntsman V2, şıklığını sade tasarım detaylarına borçlu

Razer Huntsman V2’ye baktığınızda, her şeyin çok sade olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat bu sadelik hiç sırıtmıyor ve cihazın benim gözümde çok daha şık bir hale gelmesini sağlıyor. Tabi ki artık her kullanıcı, ayrı ayrı olarak hem bir oyuncu klavyesi hem de günlük kullanım için bir klavyeye sahip olmaktansa; ikisini ortak noktada sunabilen bir klavye tercih edebilmek istiyorlar. Bunun sonucu olarak da piyasada, RGB desteğine sahip ama aşırı dikkat çekici olmayan ve sade tasarıma sahip donanımların arttığını görüyoruz. Bize kalırsa Huntsman V2 de pazardaki bu boşluğu dolduran ürünlerden biri.

Çok yönlü RGB modları

Hem yeterli RGB desteğini sunarken aşırı göz alıcı RGB detaylara sahip olmaması, hem mat yapıdaki tuş takımı hem de tuşlar üzerinde ciddiyetini koruyan fontlarıyla Huntsman V2, gerek ofis ortamında gerek ev ortamında kullanabilecek nitelikte bir klavye. Cihazın Razer Synapse üzerinden çok yönlü RGB modlarına sahip olması dilediğiniz zaman o anki ruh halinize uygun RGB aydınlatmayı seçebileceğiniz anlamına geliyor. Bununla da sınırlı kalmayan Huntsman V2, her tuşa veya her bölgeye özel RGB aydınlatma ayarlayabilmenize bile imkan tanıyor. Bütün bunların yanı sıra, Huntsman V2’nin burada en özel olarak yaptığı şey örneğin League of Legends, Dota 2 gibi oyunlarda yetenek setinizi ayarladığınız tuşların; yetenekleriniz bekleme süresindeyken kırmızıya dönmesi oluyor. Bu sayede bekleme sürelerinizi sadece ekrandan değil, klavye üzerinden de anlayabilme şansınız oluyor.

Medya tuşları

Diğer bir tasarım detayıysa, klavyenin sağ üst tarafında medya tuşlarının da bulunuyor olması. Sağ üstte bulunan yuvarlak butonla bilgisayarın ses seviyesini ayarlayabilmeniz veya susturabilmeniz mümkün. Diğer yandan durdurma / oynatma ve ileri / geri sarma butonları da mevcut. Böylelikle bütün bu medya tuşu takımını hem müzik dinlerken hem de YouTube, Netflix gibi platformlarda içerik tüketirken kullanabilmeniz mümkün.

Huntsman V2’nin dikkat çeken bir diğer tasarım detayı da, çıkarılıp takılabilir bir kablo sistemi yerine sabit bir kablo sistemine sahip olması. Cihazda her ne kadar kaliteli bir örgü kablo yapısı kullanılmış olsa da; bizce bu noktada modülerliği sağlayamaması Huntsman V2’nin eksilerinden olmuş. Yine de klavyesini sabit bir noktada kullanacak olanların bu durumu çok fazla kafasına takmayacağını söyleyebiliriz.

Bilek desteği

Vaktinin büyük bir kısmını bilgisayar başında geçirenler, bilek desteklerinin ne kadar önemli olduğunu da çok iyi bilirler. Özellikle bu bilek desteğinin klavyeye sabitlenebiliyor olması da kritik bir öneme sahip. Mıknatıslı yapısıyla Huntsman V2, bilek desteğinin sağlam bir şekilde klavyeye tutunabilmesini sağlıyor. Böylelikle bilek desteği yerinden oynamayarak; kullanım sırasında yaşanabilecek rahatsızlıkların önüne geçiyor.

Tuş takımı

Huntsman V2, hem tuşlarda tok bir basım hissiyatına hem de sessiz bir tuş yapısına sahip. Sessizliğe katkı sağlayan en önemli unsurlardan biri de yazının başlarında değindiğimiz PBT tuş takımı. Ayrıca sahip olduğu lineer optik switchlerle çok iyi uyum gösteren bu tuş takımı, hızlı bir reaksiyon sunuyor. Böylelikle herhangi bir rekabetçi oyunda internet bağlantısından kaynaklanan gecikmeler hariç; klavye kaynaklı gecikmelerle karşılaşmıyorsunuz. Bu durum da, profesyonel seviyedeki rekabetçi oyunlarda sizin bir adım öne geçmenize yardımcı olabiliyor.

Yazılım desteği

Razer Synapse uygulaması üzerinden klavyenize ait bütün komutları ve makroları kontrol edebiliyorsunuz. Klavyenize farklı profiller atayıp, dilediğiniz ortamda, oyunda veya ruh halinde klavye profilinizi değiştirebiliyorsunuz. Cihazın yazılım desteği de, Razer Synapse uygulamasıyla bağlantılı olarak çok başarılı seviyede.

Biz Razer Huntsman V2’yi, HWP Tasarım ödülüne layık gördük.