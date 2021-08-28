Donanım
Her platforma uygun oyuncu kulaklığı: Razer Barracuda X
Razer Barracuda X modeli 4 işi yapabilen bir kulaklık. Razer markası olması nedeniyle oyunculara yönelik bir kulaklık olan Barracuda X PC, PlayStation, Nintendo Switch ve Android cihazlarda kullanılabilen yapısıyla dikkat çekiyor.
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Sade tasarım, kolay taşıma
Tasarımsal olarak oldukça sade olan Razer Barracuda X, Kraken ailesiyle başlayan kulaklıkta, BlackShark V2 ile sadeleşen yapıyı takip ediyor. Dışarıdan görünüşü Opus modelini de andıran kulaklık, bu tasarımıyla oldukça başarılı bir sonuç ortaya koyuyor. Süngerleri oldukça rahat olan kulaklıkla herhangi bir platformda oyun oynarken de sorunsuzca saatlerinizi geçirebilirsiniz. Bizdeki modeli siyah rengi ile gerçekten şık. Çıkarılabilir mikrofonunu kullanmadığınız aman dışarıda da rahatça taşıyabilirsiniz. Ağırlığı ise sadece 250 gram.
4 platform bir arada!
Barracuda X modeli hem bilgisayar, hem Switch hem PS hem de Android telefonlar ile kullanılabiliyor. Sesi çok daha kaliteli aktarmak adına 2,4 GHz bandını kullanan cihaz, alıcısıyla beraber kullanılıyor. USB Tip-C başlığı olan bir alıcı kullanan Razer Barracuda X, bu nedenle Apple ve Xbox tarafında kullanılamıyor. Ancak isterseniz 3,5 mm kablosu ile diğer tüm cihazlarda da kullanabilirsiniz. Ama asıl odağımız elbette kablosuz özgürlük. En güzel tarafı ise tak çalıştır tarzında olması. Herhangi bir ayara gereksinim duymuyor.
Teknik detaylar
Meraklısı için teknik detaylardan da bahsedelim. Barracuda X, Razer imzalı 40 mm TriForce sürücülerini kullanıyor. Bu, tiz, mid ve bassların daha iyi hissedilmesi için 3’ü 1 arada bir sürücü diyebiliriz. 20 Hz – 20 kHz arası frekans değeri, 32 Ω empedans değeri ve PC üzerinden 7.1 çevresel ses desteği de sağlıyor. Çıkarılabilir mikrofonu ise Razer’ın HyperClear teknolojisiyle geliyor ve sesiniz gerçekten oldukça temiz bir şekilde karşıya iletiliyor.
Deneyim
Uzun sayılabilecek süre boyunca Razer Barracuda X modelini deneyimledim. PC’den ziyade PS ve Android telefonumda kullandığım kulaklık, 20 saate varan batarya ömrü ve sorunsuz ses geçişi sayesinde hem telefondan film/dizi izlerken daha iyi duymak ve oyunda ses kasmak adına mükemmel bir sonuç verebiliyor. Mikrofon kalitesini ise oldukça fazla beğendim. TWS kulaklıklara göre inanılmaz bir temiz ses karşıya iletiliyor. Uzun süre kullanımlarda da bir baş ağrısı yapmaması önemli artılarından biri. Ancak tek isteği bir de Bluetooth desteği olması olurdu. Müzik için BT, oyun için 2,4 GHz bandını kullanmak daha verimli olabilirdi gibi geliyor.
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Donanım
TSMC Çip Fiyatlarını Arttırıyor, Elektronik Ürünlerin Fiyatları Artabilir
Dünyanın en büyük çip üreticisi konumunda olan Taiwan Semicounductor Manufacturing Company (TSMC), üretimdeki krizler yüzünden çip fiyatlarında ciddi bir artışa gidiyor. TSMC, Apple, AMD, NVIDIA, Qualcomm, Intel gibi öncü firmaların işlemcilerinde kullanılan yarı iletkenlerin tedarikçisi konumunda. Ve bu yarı iletkenlerin fiyatlarındaki artışın neredeyse tüm elektronik sektöründeki ürünlerin fiyatlarında da bir artışa neden olması bekleniyor.
The Wall Street Journal’ın yeni raporuna göre TSMC’nin, ürettiği en gelişmiş çiplerin fiyatlarında %10, daha az gelişmiş çiplerin fiyatlarında ise %20 zam yapacağı iddia edildi. Sektörde lider ve hatta tekel konumunda olan TSMC’nin zam yapması, elektronik sektörüyle birlikte otomotiv gibi diğer sektörleri de etkilemesi bekleniyor.
Yarı iletken üretimi özellikle geçen sene global çaptaki pandemiyle birlikte büyük bir yara aldı. Pandeminin yanında sektörün tekeli konumundaki ülke olan Tayvan’da yaşanan ciddi su kıtlığı sebebi ile de üretimde krizler yaşanıyor. Etkileri geçen seneden beri hissedilen kriz yüzünden ekran kartı, işlemci vs. gibi bazı elektronik ürünlerde stok problemleri yaşanmaya devam ediyor. Otomotiv sektörü de krizden en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor. Ford, Toyota, Volkswagen, Fiat, Renault gibi sektörün lider firmaları dahil olmak üzere neredeyse tüm sektörde fabrikalar üretime ara veriyor ve araç üretiminde kesintiler yaşanıyor. Bu durum da özellikle ülkemizde yeni araç almayı zorlaştırıyor ve ikinci el araçların fiyatlarında artışa neden oluyor.
Yarı iletken fiyatlarının artışından etkilenecek diğer ürünler arasında telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar donanımları ve oyun konsolları gibi ürünler de yer alıyor. Çip fiyatlarındaki %20 artış ile özellikle görece olarak daha uygun fiyatlı olan elektronik ürünlerin fiyatlarında daha yüksek oranda zamlar bekleniyor. Zamların gelmesinde çip krizinden önce üretilmiş olan elektronik ürünlerin stoklarının tükenmesinin de etkili olması ve dünya çapında daha fazla elektronik üründe stok sıkıntısı yaşanması bekleniyor.
The Wall Street Journal’ın haberinde Apple gibi lider elektronik firmaların TSMC’nin fiyat artışını müşterilerine yansıtıp yansıtmayacağı net olarak belirtilmemiş. Ancak Apple örneğinden devam edersek iPhone 12’de kullanılan en pahalı üç komponentten ikisi (Qualcomm modem ve A14 çipi) TSMC’nin yongalarını kullanıyor. Dolayısıyla çiplerin zam artışı iPhone 12 gibi ürünlerin üretim maliyetlerinde de ciddi bir artışa sebep olacak ve firmanın bu artışı müşterilere yansıtmaması da olası görünmüyor. Apple, iPhone, Mac ve iPad cihazlarında kullanılan A serisi ve M serisi çiplerinde kullanılan yongaların tedariğinin tamamını TSMC’den sağladığını da not olarak düşelim.
Ek olarak Apple CEO’su Tim Cook da şirketin son gelir toplantısında bu sonbaharda çıkacak olan iPad ve iPhone cihazlarının üretiminde, yaşanan yonga krizi yüzünden kesintiler olabileceğini belirtmişti. Özellikle de daha eski ve daha az gelişmiş çipleri kullanan cihazlarda bu kesintinin daha belirgin olacağı da söylendi.
Tayvan’da bulunan TSMC firması çip veya yonga olarak da adlandırılan yarı iletkenlerin üretiminde tekel konumunda. Yarı iletkenler aslında çoğunlukla germanyum, silisyum ve selenyum gibi elementlerin yuvarlak bir levha şekline getirilerek çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde ediliyor. Kare şeklinde bölünen panelin orta kısmındaki kısımlar gelişmiş işlemcilerde kenar kısımlardakiler ise daha az gelişmiş işlemcilerde (Intel Core i9, i7, i5, i3 vs.) kullanılıyor.
Yonga üretimi, çok yüksek teknoloji ve çok büyük yatırım maliyeti ile titizlik gerektirdiğinden ötürü de sektörde çok fazla oyuncu bulunmuyor. Geçen seneden beri yaşanan çip krizi sebebiyle yeni yonga firmalarının kurulması için de yakın bir zaman önce ABD’den bir adım gelmiş ve yatırım için gereken 12 milyar dolarlık fon meclisten geçirilerek yeni bir yonga fabrikası kurulması için ilk adım atılmış oldu. Ancak firmanın faaliyete geçmesinin en az 5 sene sürmesi bekleniyor. Ayrıca firmanın kurulması planlanan Arizona gibi eyaletlerde ciddi su kıtlıkları da yaşanmaya başladı. Dolayısıyla ABD bu firmayı faaliyete geçirebilse bile yaşanan su kıtlıkları sürdüğü takdirde üretimin kısıtlı olacağı da ön görülüyor. Tayvan’da yaşanan su kıtlığı sebebiyle, üretimde önemli bir yere sahip olan TSMC’nin su depoları tükenmişti. Dolayısıyla üretimin aksamaması için firmaya dışarıdan zor şartlar altında kamyonlarla su ikmali yapılıyor.
Yaşanan fiyat artışının olumlu beklentilerinden biri de TSMC’nin elde edeceği ekstra geliri kapasitesini arttırmak için kullanması ve çiplere olan talepteki azalmayla arzın talebi karşılayabilmesi oluyor. TSMC, bu seneki son çeyrek raporunu açıklarken yaşanan çip krizinin 2022 yılına sarkacağı konusunda da uyarmıştı.
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Donanım
Microsoft, Xbox Konsollarında Bulut Oyun Hizmetini Sunacak
Microsoft, bulut oyun hizmetini bu yılın sonlarında Xbox konsollarına getiriyor.
Şirket salı günü, oyuncuların bir cihaza yüklemek zorunda kalmadan oyun akışı yapmalarına izin veren Xbox Bulut Oyun’un bu tatilde yeni Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının yanı sıra eski Xbox One konsollarına geleceğini duyurdu.
Microsoft, Google ve Amazon gibi Amerikan teknoloji devleri, abonelik hizmetlerinin ve yazılımların çok daha büyük bir rol oynayacağı konsolların ötesinde video oyunlarının geleceğine bahse giriyor.
Microsoft Xbox donanımına hala yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Bunun yanı sıra, oyunculara ayda yaklaşık 15 dolar karşılığında 100’den fazla oyundan oluşan bir kitaplığa erişim sağlayan bir abonelik hizmeti olan Xbox Game Pass’e de büyük önem veriyor.
Oyunların uzak sunucularda barındırıldığı ve internet üzerinden kullanıcılara aktarıldığı bulut oyunları, Microsoft’un stratejisinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Şirketin amacı, bir dizi farklı cihaz aracılığıyla oyuncuları Microsoft ekosistemine çekmek.
Microsoft’un ilerleyeceği yol
Şu anda, Xbox Bulut Oyun yalnızca mobil cihazlarda ve PC’lerde kullanılabiliyor. Şimdi ise Microsoft, bulut oyunu konsollara getirmeyi planlıyor. Ayrıca, üreticiler ve kendi özel akış program kilitleri ile ortaklıklar yoluyla TV’lerde bulut oyunlarını başlatmayı planlıyor.
Microsoft, Gamescom video oyunu ticaret fuarında konsollarda bulut oyunları için sürüm penceresini açıkladı. Bu etkinlik normalde Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşiyor. Ancak korona virüs nedeniyle bu yıl sadece çevrimiçi olarak yürütüldü.
Japon rakibi Sony, oyunculara her ay çevrimiçi çok oyunculu oyunlara ve belirli ücretsiz oyunlara erişim sağlayan PlayStation Plus abonelik teklif ediyor.
Ancak Microsoft ise, esas olarak gişe rekorları kıran özel oyunlarını tüketicileri cezbetmek için sunuyor. Örneğin The Last of Us ve God of War gibi hit seriler yalnızca PlayStation platformlarında bulunabiliyor.
Ancak Microsoft, son zamanlarda özel içeriğe daha agresif bir şekilde harcama yapıyor. Şirket geçen yıl The Elder Scrolls ve Fallout gibi serilerin arkasındaki ikonik video oyunu yayıncısı Bethesda’yı 7,5 milyar dolara satın aldı.
2020’de insanlar Covid-19 karantinaları sırasında ev eğlencesine yöneldikçe video oyunları patlama yaşadı. Pazar araştırmacıları IDC’ye göre, şu anda 180 milyar dolarlık bir endüstri halinde. Çeşitli ülkeler pandemi kısıtlamalarını gevşetirken, ivmenin devam edip etmeyeceği görülmeye devam ediyor.
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