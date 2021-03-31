Genel
RAZER, Kanagawa Wave Giysi Koleksiyonunu Tanıttı
Razer, denizden çıkartılan plastiklerden yapılan Kanagawa Wave giysi koleksiyonunu tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek olan giyim serisi 7 Nisan 2021‘de raflara gelecek.
Bakmakta fayda var: Razer yeşilleniyor, yeşillendiriyor!
Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası olan Razer, bugün geri kazanılan deniz plastiklerinden oluşturulan malzemelerle sınırlı sayıda üretilen Kanagawa Wave Apparel koleksiyonunu tanıttı. Ünlü “Kanagawa’nın Büyük Dalgası”nın (Great Wave off Kanagawa) eserinin stilize edilmiş bir yorumuyla süslenen giysi serisi, deniz plastiklerinin yaydığı kirliliği vurgulamak için tasarlandı. Okyanusları ve sakinlerini korumak için deniz plastiklerini azaltma çabalarını finanse edecek.
Hayranların hızlı olması gerekecek
Koleksiyon, 7 Nisan 2021’de son derece sınırlı miktarlarda Türkiye saati ile 05:00’da (19:00 PDT) satışa çıkacak, bu nedenle bu özel Kanagawa Wave serisini ele geçirmek isteyen hayranların hızlı hareket etmesi ve dalganın ne zaman kırılacağı konusunda bilgilendirilmek için razer.com/gear-and-apparel/kanagawa-wave adresini ziyaret etmesi gerekiyor. Razer’ın bundan önceki giyim koleksiyonu “A GAMING APE”in dakikalar içinde tükendiğini düşünürsek hayranların bu yeni koleksiyonu kaçırmamak için erken kaydolmaları öneriyoruz.
Kapüşonlu sweat, tişört, atlet, şort ve şapka içeren serideki her ürün, %100 geri dönüştürülmüş deniz plastiklerinden yapılmış yüksek kaliteli kumaşlar kullanılarak üretilmiş. Kumaşlar, deniz plastiklerini denizlerden çıkarmak ve bunları artık Razer’ın şık Kanagawa Wave Apparel’ini içeren kullanışlı ürünlere dönüştürmek için daha geniş bir program altında üretiliyor.
Her yıl okyanuslara yaklaşık 11 milyon ton plastik girerek deniz yaşamını ciddi şekilde tehlikeye atıyor ve besin zincirine riske sokuyor. Sorunun daha da azaltılmasına yardımcı olmak için, Kanagawa Wave koleksiyonundan elde edilen gelir, dünyanın en çok etkilenen kıyı şeridi ve deniz yaşamının bazı bölgelerinde deniz plastiklerinin geri kazanılmasına harcanacak. Bu koleksiyonda satılan her ürün için Razer, 1kg deniz plastiğinin geri kazanımını finanse edecek.
#GoGreenWithRazer ile gezegeni kurtarmaya yardım edin
Kanagawa Wave Apparel satışı, Razer’ın yakın zamanda duyurulan #GoGreenWithRazer sancağının altındaki çevre odaklı girişimlerinden ikincisi. 100.000 ağacı kurtarma hedefini aşarak, şimdi de 1.000.000 ağacı kurtarmayı hedefleyen ve Razer’ın Sneki Snek maskotu tarafından yönetilen son derece başarılı devam eden Koruma Programı’nın (Conservation Program) devamı niteliğinde.
Bu ve diğer yaklaşan girişim ve eylemler aracılığıyla Razer; doğayı korumaya yardımcı olmak ve dünyanın hepimizin oynamaya devam edebileceğimiz bir arena olarak kalmasını sağlamak için topluluğu dahil etmek ve harekete geçirmek istiyor.
Kanagawa Wave Apparel koleksiyonu hakkında daha fazla bilgi almak, bildirimlere kaydolmak veya kıyafeti satışa çıktığında satın almak için razer.com/gear-and-apparel/kanagawa-wave adresini ziyaret edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
5G Destekli Realme 8 FCC Sertifikası Aldı!
Realme’ni yeni 5G destekli Realme 8 modeli FCC’de görüntülendi. 5G destekli Realme 8 FCC tarafından onaylanarak sertifika aldı.
Realme geçtiğimiz hafta yeni Realme 8 ailesini tanıttı. Tanıtımda Realme 8 ve 8 Pro modellerini tanıtan şirket, iki model ile hem beğeni hem tepki topladı. Şimdi ise Realme 8 ailesine yeni bir üye katmayı planlayan Realme, 5G destekli yeni modeli için sertifikaları topluyor.
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Realme 8 Serisi‘nin 5G destekli ilk modeli geçtiğmiz günlerde NBTC’de görüntülenmişti. RMX3241 model numaralı bu yeni modelin 5G desteğine sahip olduğu orada kanıtlanmıştı. Şimdi cihazını FCC‘de gözler önüne süren şirket, RMX3241 için FCC sertifikasını aldı.
FCC listelerinde 5G’li Realme 8’e ait detaylar!
FCC listeleri yeni 5G destekli Realme 8 modelinin bazı özelliklerini de ortaya koydu. Bu özelliklerin en başında cihazın bataryası geliyor. FCC listelerine göre Realme 8 5G, 5000mAh‘lik bir batarya ile birlikte gelecek. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemini kullanacak olan Realme 8, diğer modellerden farklı teknik özellikler sunacak.
Yeni Realme 8, 5G destekli olması nedeniyle bambaşka bir işlemci ile birlikte gelecek. Tabi bu durum bir Ram güncellemesini de getirebilir. Öte yandan AMOLED bir ekran yerine LCD bir ekran ile gelecek olan cihaz, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü ile birlikte gelecek.
Öte yandan diğer iki modelden daha kalın ve daha ağır olan yeni Realme 8 muhtemelen diğer modellere göre daha fazla ilgi çekecek. Çünkü yeni Realme 8, Realme 8 ve 8 Pro‘da bulunmayan 5G ve NFC desteğini sunacak. Şimdi gelin Realme 8 ailesinin tanıtılan modellerinin özelliklerine göz atalım.
Realme 8’in özellikleri!
Serinin tanıtılan ilk modeli Realme 8 içerisinde MediaTek tarafından geliştirilen Helio G95 yonga setini taşıyor. Realme 8 yeni bir model olmasına rağmen performans tarafında Realme 7’den pek ayrılmıyor. 4GB, 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile gelen Realme 8, 128GB depolama ile yeterli özellikler taşıyor.
Üzerinde 6.4 inç büyüklüğünde 60Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelen Realme 8, yine ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. Az önce de dediğimiz gibi ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelen cihaz içerisinde Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemi ile birlikte geliyor.
Arka tarafında dörtlü kamera grubu taşıyan Realme 8, 64MP‘lik bir ana kameraya ve 8MP‘lik bir ultra geniş açı sensörüne sahip. İçerisinde 5000mAh‘lik bir batarya taşıyan Realme 8, 30W hızlı şarj desteği sunuyor.
Realme 8 Pro’nun özellikleri!
Realme 8 Serisi’nin şimdilik en güçlü modeli olan Realme 8 Pro ise şaşırtıcı bir şekilde Snapdragon tarafından geliştirilen 720G yonga seti ile birlikte geliyor. Hatırlarsanız Realme 7 Pro modeli de aynı yonga setini kullanıyordu. Dahası Realme 8 Pro tıpkı 7 Pro gibi 6GB ve 8GB Ram bellek ile geliyor. Yani performans tarafında Realme 8 Pro alt serisinden pek ayrılmıyor.
Yine 128GB depolama ile gelen Realme 8 Pro, ön tarafında 16MP‘lik bir ön kamera ile geliyor. Arka tarafında 108MP‘lik ana kamera ile bizleri karşılayan cihaz, bunun yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı sensörü de taşıyor. 2MP‘lik makro ve 2MP‘lik monokrom sensörleri de arka tarafında taşıyan cihaz AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor.
İşletim sistemi tarafında Android 11 destekli Realme UI 2.0‘ı kullanan Realme 8 Pro, batarya tarafında da şaşırtıyor. İçerisinde 4500mAh’lik bir batarya taşıyan Realme 8 Pro kutusunda tıpkı 7 Pro’da olduğu gibi 65W hızlı şarj destekli adaptörü taşıyor. Ancak cihaz sadece 50W hızlı şarj desteği sunuyor.
Realme 8 ailesi hakkında bilinenler bu şekildeydi. Bakalım Realme 8 5G ne gibi özelliklere sahip olacak? Sizce 5G destekli Realme ne zaman tanıtılacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Genel
Cyberpunk 2077 için planlanan çok oyunculu mod iptal mi oluyor?
Cyberpunk 2077 için planlanan çok oyunculu mod bir süre daha netlik kazanmayacak gibi gözüküyor. Yapımcı firma CD Projekt Red, bu konuda henüz kesin karar verebilmiş değil. Yayınlanan yeni video ile firmanın çok oyunculu mod için yeniden düşünme kararı aldığı ortaya çıktı.
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Cyberpunk 2077 için çok oyunculu mod netlik kazanmadı!
Cyberpunk 2077, bir müddet daha oyun dünyasında kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. CD Projekt Red yapımı oyun, çıkışındaki büyük sorunlar nedeniyle hala belini doğrultamadı. Bununla birlikte firmanın imajı zedelenirken, oyun için oluşan pozitif hava yerini negatif havaya bıraktı. Uzun süredir yoğun uğraşlar veren CD Projekt Red, YouTube‘da “strateji güncellemeleri” adında yeni bir video paylaştı. Bir nevi kendini aklamaya çalışan firmada kameralar karşısına bu seferde CEO Adam Kiciński geçti. Olası hedeflerden ve gelişmelerden bahsedilen bu videoda bazı önemli detaylar da ortaya çıktı.
Özellikle açılan davalar ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle firmanın başı çok ağrıdı. Bu nedenle de firma daha şeffaf bir yönetim anlayışına geçti. Önümüzdeki dönemlerdeki planlarını CEO aracılığı ile açıklayan firma, Cyberpunk 2077 ile alakalı da bazı bilgileri hayranları ile paylaştı. Cyberpunk 2077 için yoğun çalışmaların sürdüğünü açıklayan CEO Adam Kiciński, oyun ile alakalı bazı konularda hala arayış içinde olduklarını belirtti. Bu konulardan en önemlisi de kuşkusuz çok oyunculu mod desteği. Hali hazırda oyun için çok oyunculu mod çıkaracaklarını açıklayan firma, görünüşe göre bu kararından vazgeçebilir. Cyberpunk 2077 için çok oyunculu mod konusunda yeniden görüşme kararı alan firma, bu desteği daha geniş çaplı bir şekilde oyunculara sunmayı hedefliyor.
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Cyberpunk evreninde geçen ayrı bir çok oyunculu mod destekli oyun çıkabilir!
Firma özellikle Cyberpunk 2077′de yaşanan problemlerin ardından, işini sağlama almak istiyor. Adam Kiciński yaptığı açıklama ile çok oyunculu mod desteğini ileride her oyunlarına eklemek istediklerini açıkladı. Genel perspektif olarak çıkarttıkları hikayeli oyunlar ile adlarından söz ettiren firma, bu konuda hayranların endişeye kapılmasına gerek olmadığını duyurdu. Her iki türlü de piyasanın gediklisi olmak isteyen CD Projekt Red, tam anlamıyla karar vermeden çok oyunculu mod desteğini Cyberpunk‘a getirmeyi düşünmüyor. GTA Online etkisi yapması beklenen modun gelmeme ihtimali tabi ki de oldukça sürpriz bir gelişme. Ancak firmanın Kasım 2020‘den beri yaşadıkları süreçler, bazı planların da aksamasına neden oldu.
Yeniden karar sürecinin sonucunda çıkacak karar ise merak konusu. Zira firmanın çok oyunculu mod desteğini komple iptal etmesi de masadaki seçenekler arasında. Ancak firmanın son hamlesinin ardından bu durumun oldukça düşük bir ihtimal olacağı tahmin ediliyor. Zira CD Projekt Red, çok oyunculu mod desteği için Kanadalı Digital Scapes ile resmi olarak anlaştı. Firmanın stüdyosu da CD Projekt Red Vancouver olarak değişti. Her ne kadar bu anlaşma çok oyunculu mod için yapılsa da, olayın içerisinde Cyberpunk 2077‘nin kesin olarak olup olmadığı bilinmiyor.
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri
Genel yapı itibariyle sorunların devam ettiği yapım, hala sistem terleten yapısı ile oyuncuları karşılamakta. Optimizasyon sorunları devam eden oyun, bazı iyi ve güçlü sistemlerde bile sorunlu çalışmakta. Bununla birlikte oyunun konsol performansı da pek iç açıcı değil. Eski nesil konsollarda facia yaratan oyun iade süreçleri nedeniyle kötü bir üne sahip olmuştu. Patch 1.2 ile bunun önüne geçmek isteyen CD Projekt Red, rekor sayıda iyileştirme yaptı. Tam 484 adet düzenlemeye sahip güncelleme sayesinde oyuncular yavaş yavaş oyun ile alakalı olumlu düşünceler sarf etmeye başladı. 30 GB’lık güncellemenin ardından ileride yeni güncellemeler bizleri bekliyor olacak. Bakalım firma büyük heyecan yaratan oyununu düzelmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Minimum sistem gereksinimleri;
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310 veya üstü
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 veya AMD Radeon RX 470 veya üstü
- VRAM: 3 GB
- Depolama alanı: 70 GB
Önerilen sistem gereksinimleri;
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G veya üstü
- RAM: 12B
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB/ GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 470 veya üstü
- VRAM: 6 GB
- Depolama alanı: 70 GB (SSD)
Genel
Xiaomi Mi Laptop Pro 15 ve 14 Tanıtıldı!
Xiaomi yeni dizüstü bilgisayar modelleri Mi Laptop Pro 15 ve 14‘ü tanıttı. İşte Mi Laptop Pro 15 ve 14’ün tüm özellikleri ve fiyatları.
Çinli teknoloji devi Xiaomi son günlerde birden çok model ile karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon tarafında Mi 11 modelleri ile dikkat çeken Xiaomi şimdi dizüstü bilgisayar modelleri ile karşımıza çıktı. İşte Xiaomi’nin yeni laptop modelleri: Mi Laptop Pro 15 ve 14.
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Xiaomi bugün bir sürpriz ile yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Mi Laptop 15 ve 14 ile karşımıza çıkan Xiaomi bu modellerde isimlerinden de anlaşılacağı üzere 15 inç ve 14 inç ekranlar kullanıyor. Genel olarak normal kullanıma hitap eden Xiaomi laptop modellerinin detaylarına gelip hep birlikte bakalım.
Xiaomi Mi Laptop Pro 15’in tüm özellikleri!
Xiaomi bugün iki dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Genel olarak normal kullanıcılara hitap eden dizüstü bilgisayarların ilki, daha büyük ekran sunan Xiaomi Mi Laptop Pro 15. Mi Laptop Pro 15 isminden de anlaşılacağı gibi 15 inç büyüklüğünde E4 OLED bir ekran ile birlikte geliyor. 3.5K çözünürlük sunan bu ekran, 600 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık değeri normal bir dizüstü bilgisayar için yüksek diyebiliriz.
Xiaomi‘nin amiral gemisi akıllı telefon modellerinde kullanılan ekran ile aynı olduğu söylenilen bu ekran, DC karartma özelliğine sahip. 261 ppi piksel yoğunluğu sunan bu ekran 16:10 oranında görüntü veriyor. Son olarak DCI-P3 renk gamının tamamına sahip olan bu ekran düşük mavi ışık sertifikasına da sahip.
Cihazın performans tarafına göz attığımızda karşımıza Intel’in 11.Nesil işlemcileri çıkıyor. Kullanıcının isteğine göre i5 veya i7 ile güçlenen Mi Laptop Pro 15 içerisinde 2GB VRAM‘li Geforce MX450 grafik kartını barındırıyor. Öte yandan 100W hızlı şarj destekleyen Mi Laptop Pro 15, 66WHr bataryaya sahip.
15,99 mm kalınlığındaki Mi Laptop Pro 15, üzerinde iki adet USB-C, bir HDMI ve bir USB-A bağlantı noktasına sahip. Son olarak cihaz 16GB RAM, 512GB SSD ve Wi-Fi 6 ile birlikte geliyor.
Xiaomi Mi Laptop Pro 15’in fiyatı!
Xiaomi Mi Laptop Pro 15‘in fiyatına baktığımızda cihazın i5 işlemcili modelinin 990 Dolar fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. i7 işlemcili model ise 1220 Dolar olarak fiyatlandırılmış. Şu anda ön sipariş ile satılan cihazın dağıtımına 2 Nisan’da başlanılacak.
Xiaomi Mi Laptop Pro 14’ün özellikleri!
Xiaomi Mi Laptop Pro 14‘ün özelliklerine baktığımızda karşımıza 14 inç büyüklüğünde, 2.5K çözünürlüğünde ve 16:10 en boy oranına sahip 120Hz LCD bir ekran geliyor. HDR desteği sunmayan bu ekran yine düşük mavi ışık sertifikasına sahip. Diğer modelden 1,5kg daha hafif olan bu model, 15,6 mm kalınlığa sahip.
Performansını yine 11.Nesil Intel işlemcilerden alan Mi Laptop Pro 14, i5 veya i7 işlemci seçimi yapmanıza olanak sağlıyor. İçerisinde GeForce MX450 grafik kartı ile birlikte gelen cihaz 56WHr batarya ile geliyor. Bu batarya yine Mi Laptop Pro 15’de olduğu gibi 100W hızlı şarj destekliyor. Aynı zamanda Wi-Fi 6 bu cihazda da mevcut. Bu model de tıpkı Mi Laptop Pro 15 gibi 16GB RAM ve 512GB depolama ile birlikte geliyor. Genel olarak Mi Laptop Pro 15 ile yakın özellikler sunan Mi Laptop Pro 14 hakkında detaylar bu şekildeydi.
Xiaomi Mi Laptop Pro 14’ün fiyatı!
Xiaomi Mi Laptop Pro 14‘ün fiyatına baktığımızda i5 işlemcili modelin 805 Dolar olarak fiyatlandırıldığını görüyoruz. i7 işlemcili model ise 1065 Dolar fiyat etiketine sahip. Bu modelin satışları ise 1 Mayıs gibi gerçekleşecek.
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Forumdan Son Mesajlar
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Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Metin_B, 2 saat önce
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Yazan: Quincii, 5 gün önce
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Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 3 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
5G Destekli Realme 8 FCC Sertifikası Aldı!
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