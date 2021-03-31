RAZER, Kanagawa Wave Giysi Koleksiyonunu Tanıttı

Razer, denizden çıkartılan plastiklerden yapılan Kanagawa Wave giysi koleksiyonunu tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek olan giyim serisi 7 Nisan 2021‘de raflara gelecek.

Bakmakta fayda var: Razer yeşilleniyor, yeşillendiriyor!

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Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası olan Razer, bugün geri kazanılan deniz plastiklerinden oluşturulan malzemelerle sınırlı sayıda üretilen Kanagawa Wave Apparel koleksiyonunu tanıttı. Ünlü “Kanagawa’nın Büyük Dalgası”nın (Great Wave off Kanagawa) eserinin stilize edilmiş bir yorumuyla süslenen giysi serisi, deniz plastiklerinin yaydığı kirliliği vurgulamak için tasarlandı. Okyanusları ve sakinlerini korumak için deniz plastiklerini azaltma çabalarını finanse edecek.

Hayranların hızlı olması gerekecek

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Koleksiyon, 7 Nisan 2021’de son derece sınırlı miktarlarda Türkiye saati ile 05:00’da (19:00 PDT) satışa çıkacak, bu nedenle bu özel Kanagawa Wave serisini ele geçirmek isteyen hayranların hızlı hareket etmesi ve dalganın ne zaman kırılacağı konusunda bilgilendirilmek için razer.com/gear-and-apparel/kanagawa-wave adresini ziyaret etmesi gerekiyor. Razer’ın bundan önceki giyim koleksiyonu “A GAMING APE”in dakikalar içinde tükendiğini düşünürsek hayranların bu yeni koleksiyonu kaçırmamak için erken kaydolmaları öneriyoruz.

Kapüşonlu sweat, tişört, atlet, şort ve şapka içeren serideki her ürün, %100 geri dönüştürülmüş deniz plastiklerinden yapılmış yüksek kaliteli kumaşlar kullanılarak üretilmiş. Kumaşlar, deniz plastiklerini denizlerden çıkarmak ve bunları artık Razer’ın şık Kanagawa Wave Apparel’ini içeren kullanışlı ürünlere dönüştürmek için daha geniş bir program altında üretiliyor.

Her yıl okyanuslara yaklaşık 11 milyon ton plastik girerek deniz yaşamını ciddi şekilde tehlikeye atıyor ve besin zincirine riske sokuyor. Sorunun daha da azaltılmasına yardımcı olmak için, Kanagawa Wave koleksiyonundan elde edilen gelir, dünyanın en çok etkilenen kıyı şeridi ve deniz yaşamının bazı bölgelerinde deniz plastiklerinin geri kazanılmasına harcanacak. Bu koleksiyonda satılan her ürün için Razer, 1kg deniz plastiğinin geri kazanımını finanse edecek.

#GoGreenWithRazer ile gezegeni kurtarmaya yardım edin

Kanagawa Wave Apparel satışı, Razer’ın yakın zamanda duyurulan #GoGreenWithRazer sancağının altındaki çevre odaklı girişimlerinden ikincisi. 100.000 ağacı kurtarma hedefini aşarak, şimdi de 1.000.000 ağacı kurtarmayı hedefleyen ve Razer’ın Sneki Snek maskotu tarafından yönetilen son derece başarılı devam eden Koruma Programı’nın (Conservation Program) devamı niteliğinde.

Bu ve diğer yaklaşan girişim ve eylemler aracılığıyla Razer; doğayı korumaya yardımcı olmak ve dünyanın hepimizin oynamaya devam edebileceğimiz bir arena olarak kalmasını sağlamak için topluluğu dahil etmek ve harekete geçirmek istiyor.

Kanagawa Wave Apparel koleksiyonu hakkında daha fazla bilgi almak, bildirimlere kaydolmak veya kıyafeti satışa çıktığında satın almak için razer.com/gear-and-apparel/kanagawa-wave adresini ziyaret edebilirsiniz.