Oyun ekipmanları üreticisi Razer geçen sene Nextbit Robin modeliyle karşımıza çıkan akıllı telefon üreticisi Nextbit’i satın aldığını duyurdu.

Nextbit bundan sonra Razer markasının altında bağımsız bir bölüm olarak çalışmaya devam edecek. Razer CEO’su ve kurucusu Min-Liang Tan yaptığı açıklamada çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini ancak bu sefer daha büyük ve daha iyi olacağını açıkladı.

Nextbit markası etrafta olmaya devam edecek gibi çünkü Motorola “Razr” isminin marka haklarına sahip bu durumda şirketin kendi adını kullanması biraz zor gibi gözüküyor. Nexbit Robin artık satılmayacak ancak yapılan açıklamaya göre telefona garanti süresi olarak altı ay daha destek verilecek. Yazılım desteği ise 2018 yılının Şubat ayına kadar sürecek.

Robin 100 GB bulut depolama alanı ile geliyordu. Bu alan telefonun Android altyapılı işletim sistemi ile uyumlu bir şekilde çalışıyordu. Robin uygulama dosyalarını ve diğer verileri otomatik olarak Nextbit’in veri merkezlerine aktarıyordu ve bu veriler orada saklanıyordu ancak bu satın alımdan sonra veri merkezlerinin geleceğine dair br bilgi paylaşılmadı.

Bu oyun ekipmanları üreticisinin satın aldığı ikinci Android şirketi oldu. Firma 2015 yılında Android işletim sistemine sahip oyun konsolu Ouya’yı satın almıştı. Şirket ayrıca geçen yıl 1983 yılında Star Wars evreninin yaratıcısı George Lucas’ın kurduğu ünlü THX’i bünyesine katmıştı. Şirket şu anda oyunculara hitap eden bilgisayarlar, klavyeler, mouselar ve diğer aksesuarları satıyor. Min-Liang Tan şirket çalışanlarının bir çoğunun Netxbit’in ortaya koyduğu telefon teknolojisini ve bulut sistemini sevdiğini açıkladı. Bu satın alımı mutlaka değerlendireceklerini açıklayan Min hazır olduklarında bunu kullanıcılarla paylaşacaklarını açıkladı.