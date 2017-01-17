Raspberry Pi’nin Küçük Bilgisayarı Hızına Hız Katıyor

Raspberry Pi’nin bir çubuk boyutundaki son modeli Compute Module 3, orijinal Comptue Module’den 10 kat daha fazla güce sahip.

Raspberry Pi 3’ün modeli alınarak geliştirilse de onun aksine bu cihaz endüstriyel uygulamalar, prototipler ve bu işle hobi olarak uğraşanlar için tasarlandı. Yani öğrencilere ya da sıradan kullanıcılara pek hitap etmiyor.

Yeni cihazda 1.2 GHz Broadcom işlemci ve 1 GB RAM ve arttırılabilir depolama alanı yer alıyor. Orijinal modelde ise 512 MB RAM mevcuttu. NEC son model sunum monitöründe bu cihazı kullanmayı tercih etti. DDR2 SODIMM standartı ile beraber çeşitli üreticilerden ucuza soket elde etmek mümkün.

Geliştiriciler Compute Module IO devresi de istiyor. Bununla beraber Pi’de olduğu gibi pinler, fleksi konektörler, MicroSD, HDMI ve USB gibi seçenekler de yer alacak. Böylelikle bütün sistem üzerinde Raspbian ya da farklı bir işletim sistemi kullanmak mümkün.