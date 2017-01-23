ASUS’un Raspberry Pi Alternatifi 4K Video Destekleyecek

Raspberry Pi cihazlar özellikle hobi olarak elektronik ile uğraşanlar için vazgeçilmez ve bunlara bir alternatif de ASUS’tan gelecek.

Raspberry Pi cihazlar her zaman problem çözebiliyor ancak sıra yüksek işlem gücü isteyen görevlere geldiğinde tıkanmalar yaşanıyor diğer taraftan ASUS sunduğu çözümle bunların önüne geçecek gibi. Tinker Board adı verilen bu cihaz özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Tinker Board hemen hemen Raspberry Pi büyüklüğünde ancak dört çekirdekli Rockchip işlemcisi 4K video ve 24-bit ses oynatabiliyor. Küçük bir medya merkezi yapmak isteyen kullanıcılar için güzel bir alternatif olabilir. Kartta ayrıca 2 GB RAM yer alıyor. Bu da Raspberry Pi’nin sunduğu RAM miktarının iki katı demek. Kartta ayrıca gigabit Ethernet girişi ve yeni nesil SDIO yer alıyor.

Tüm bu özelliklerle beraber doğal olarak Tinker Board rakiplerinden biraz daha pahalı. 68 dolarlık kartın yazılımı da büyük soru işaretlerinden birisi. Raspberry Pi gibi Tinker Board’da da Debian Linux bulunuyor. Ayrıca ev içi yayın için Kodi desteği mevcut.