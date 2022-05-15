Blockchain analist firmasÄ± Chainalysis, blok zincirlerde meydana gelen yasa dÄ±ÅŸÄ± faaliyetlere odaklanan yeni bir rapor yayÄ±nladÄ±. Rapora gÃ¶re DeFi hack, bilgisayar korsanlarÄ±nÄ±n en popÃ¼ler hedefi.

DeFi PatlamasÄ± 2020 yazÄ±nda meydana geldiÄŸinden, yasa dÄ±ÅŸÄ± DeFi iÅŸlemleri istikrarlÄ± bir ÅŸekilde arttÄ±.Â Chainalysis’in raporuna gÃ¶re, kara para aklama ve DeFi korsanlÄ±ÄŸÄ± bu tÃ¼r protokollerdeki iki bÃ¼yÃ¼k suÃ§ faaliyeti.

2022 yÄ±lÄ±nda bilgisayar korsanlarÄ± tarafÄ±ndan toplamda 1,7 milyar dolar deÄŸerinde dijital varlÄ±k Ã§alÄ±ndÄ± ve bu varlÄ±klarÄ±n %97’si DeFi protokollerinden oluÅŸuyordu. Bu kayÄ±plarÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ ise mart ayÄ±ndaki 600 milyon dolarlÄ±kÂ Ronin kÃ¶prÃ¼sÃ¼ ihlali ve ÅŸubat ayÄ±ndaki 320 milyon dolarlÄ±k Wormhole saldÄ±rÄ±sÄ± ile yaÅŸandÄ±. Raporda, 2022 itibariyle Ã§alÄ±nan fonlarÄ±n Ã§oÄŸunun Kuzey Kore ile baÄŸlarÄ± olan bilgisayar korsanlarÄ±na gittiÄŸi belirtildi.

Hacklemenin yanÄ± sÄ±ra, DeFi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kara para aklama da son yÄ±llarda istikrarlÄ± bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve DeFi protokolleri, suÃ§ faaliyetleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± kripto tabanlÄ± fonlarÄ±n %69’unu aldÄ±.

Rapor, bu tÃ¼r protokollerin Ã§oÄŸunun niteliÄŸini, kullanÄ±cÄ±larÄ±n bir tokeni diÄŸerine takas etmesine izin vererek dijital varlÄ±klarÄ±n hareketini izlemenin zorluÄŸuna baÄŸladÄ±. AyrÄ±ca, Ã§oÄŸu DeFi projesi iÃ§in KYC gereksinimlerinin olmamasÄ± da onlarÄ± suÃ§lular iÃ§in daha cazip hale getirdi.

Rapordaki bir baÅŸka kayda deÄŸer Ã§Ä±kÄ±ÅŸ, likit olmayan bir varlÄ±ÄŸÄ± yapay olarak ÅŸiÅŸiren bir piyasa manipÃ¼lasyonu biÃ§imi olan NFT Wash Trading‘e odaklandÄ±.Â AynÄ± kuruluÅŸ tarafÄ±ndan kontrol edilen cÃ¼zdanlar, aralarÄ±nda NFT ticareti yapabilir, bu da piyasa katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±na varlÄ±ÄŸa olan talebin gerÃ§ek seviyesinden daha yÃ¼ksek olduÄŸu konusunda yanlÄ±ÅŸ bir algÄ± verir.

Rapor, manipÃ¼lasyon yoluyla iÅŸlem hacminde 650.000’den fazla wETH Ã¼reten bir Ã¶rnek verdi. OlaylarÄ±n aynÄ± platformda meydana geldiÄŸini, Ã§Ã¼nkÃ¼ pazarÄ±n, NFT’lerin ticareti iÃ§in platformun yerel tokenÄ± ÅŸeklinde teÅŸvik edici Ã¶dÃ¼ller Ã¶dediÄŸini belirtti. KullanÄ±cÄ±lar, hesaplar arasÄ±nda daha sÄ±k iÅŸlem yaparak ek tokenlar kazanabilirler. Bu arada, NFT toplayÄ±cÄ±larÄ±, pazarÄ±n olduÄŸundan daha fazla iÅŸlem faaliyetine sahip olduÄŸuna inanarak aldatÄ±labilir.

Bir platforma ilk giriÅŸten itibaren yapÄ±lan her iÅŸlemde azami derecede dikkatli olmak oldukÃ§a bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±makta.